«Поехали в Китай!» Часть 2: Хэфэй – родина нью-«Москвича», вау-реклама и парк-аэропорт

Фото с сайта Раиса РТ

Город с искусственным солнцем

После Пекина наша группа журналистов, которую в Китай пригласило Генеральное консульство КНР в Казани, отправилась в город Хэфэй провинции Аньхой, расположенный на 900 километров южнее столицы. Путь на самолете занял около полутора часов.

Даже по аэропорту «Хэфэй Синьцяо» можно оценить масштабы и темпы развития Китая в целом. Сейчас провинциальная авиагавань может обслуживать 11 млн человек, при этом в аэропорту строится еще более масштабный терминал, и к 2040 году он будет обслуживать уже 42 млн пассажиров.

Хэфэй – не туристическое направление, это научный и промышленный центр. Иностранцы сюда приезжают либо вести бизнес, либо чтобы отправиться в живописные районы Аньхоя.

Столицей провинции город решил сделать в 1952 году основатель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун, посчитавший, что она должна находиться ровно посередине региона.

Хэфэй буквально переводится как «слияние рек Фэй». Город развивался как промышленный и сельскохозяйственный регион, в нем жило около 500 тыс. человек. Но все изменилось в 1972 году, когда сюда перевели Научно-технический университет Китая. Сейчас в Хэфэе живет 10 млн человек.

Это один из инновационных центров страны. В городе есть даже «искусственное солнце» – это термоядерный реактор, на котором ученые разогнали температуру до «космической» – более 100 млн градусов. Температура солнечного ядра, к слову, составляет «всего» 15 млн градусов. Инженеры стремятся воспроизвести процесс термоядерного синтеза и управлять им, чтобы в будущем могли быть созданы неиссякаемые источники чистой энергии.

Виртуальная ведущая и экзамен от ИИ

В Хэфэе 1,4 тысячи научно-инновационных компаний. Мы побывали в технологической компании iFlytek. Она специализируется на искусственном интеллекте, распознавании и синтезе речи, голосовых помощниках.

В офисе гостей встречает виртуальная ведущая. Машина может синтезировать более 80 языков. Технологи уже применяют ее в медиа, в будущем она может заменить операторов, которые обслуживают клиентов, например в банках, или даже учителей.

Почти все продукты компании – с приставкой «умный». Например, умная ручка-словарь, которая пригодится тем, кто изучает иностранный язык. Она сканирует, переводит текст и может оценить произношение. Или умная доска для школ, которая выводит на экране текст и материалы из интернета.

Умный диктофон переводит устную речь в текст, причем точно и онлайн. Это не просто какие-то разработки – с таким диктофоном мы видели потом журналистов за работой. Его используют в органах госвласти – правительственных учреждениях и судах.

Есть умный переводчик, который отличается от переводчиков в телефоне тем, что улавливает звуки даже в шумном помещении и дает точный перевод с хорошим произношением. Сейчас в его арсенале 60 языков.

Компания разработала систему, которая используется при аттестационных экзаменах – может находить ошибки даже в рукописном тексте.

И мы не отказались поиграть в игру го с роботом. Хотя исход матча изначально был очевиден.

Как роботы делают автомобили

Аньхой в прошлом году посещал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Провинция и республика участвуют в программе «Волга – Янцзы», старт которой был дан лидерами России и Китая в 2013 году для укрепления сотрудничества между регионами двух стран. Тогда Раис РТ подчеркнул, что Аньхой – «один из стремительно развивающихся регионов Китая».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В том числе он посетил автоконцерн JAC. В целом Хэфэй – один из центров автомобилестроения, здесь находятся производства семи марок. Кроме JAC, это давно ставшие знакомыми россиянам Chery и Changan.

Легковые автомобили JAC вы тоже видели на наших дорогах, ведь именно на их платформе выпускаются новые автомобили «Москвич». Стратегическим партнером хэфэйский концерн стал и для КАМАЗа, который выпускает небольшие грузовички на китайской базе. Кроме того, коммерческие автомобили на платформе JAC производит завод «Соллерс» в Елабуге. То есть корпорация представлена в России основательно.

Мы побывали на производстве легких коммерческих автомобилей JAC. По объему экспорта этой продукции компания первая в Китае, ее покупают в 130 странах.

Производство организовано по полному циклу – от штамповки до сборки.

Наше внимание привлекает сварочный цех – здесь работают только роботы. Роботов-сварщиков всего 122. Три из шести линий цеха автоматизированы полностью, три – наполовину.

При том, что в Китае хоть отбавляй рабочих рук, предприятия все равно автоматизируют. И, например, на этом заводе количество сотрудников сократилось с 3,5 до 1,9 тыс. за пять лет.

Потому что роботизация – это эффективность и скорость. Сейчас здесь могут выпускать по одному автомобилю в минуту.

У работников, которых не могут заменить роботы, 8-часовая смена (с 8:30 до 17:30), социальный пакет и бесплатный обед.

«Всего корпорация произвела в прошлом году 140 тыс. коммерческих грузовиков, в России мы продали около 15 тыс. Россия очень важный для нас рынок», – отметил директор канцелярии по международным вопросам корпорации JAC Ян Лянцзянь.

Минуллина поразила китайцев трудолюбием, компетентностью и костюмом

Аньхой на 11-м месте среди провинций Китая по размеру экономики. Валовой региональный продукт в прошлом году достиг 4,7 трлн юаней, по текущему курсу ЦБ это около 58,8 трлн рублей. Для сравнения: ВВП России в прошлом году составил 171 трлн рублей.

Правда, и тех, кто создает этот продукт, здесь предостаточно – в провинции живет 70 млн человек. Ну и для порядка – во всей России «всего» 146 млн.

Заместитель директора канцелярии иностранных дел Аньхоя Ван Нианьбао отметил, что у провинции «дружеские отношения» с регионами ПФО, и вспомнил свой приезд в Казань в прошлом году. Особенное впечатление на него произвела глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

По его словам, она, во-первых, очень трудолюбива, во-вторых, компетентна, хорошо знает преимущества различных сфер промышленности Татарстана и четко представляет их перспективы и, в-третьих, хорошо понимает, инвестиции каких зарубежных компаний могут быть привлечены.

Талия Минуллина на российско-китайском форуме «РОСТКИ» (Казань, сентябрь 2023 года) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Она очень легко общается с людьми. Мы сразу установили дружественные отношения в ходе переговоров. И еще она очень эмоциональная, что делает ее речь привлекательной для аудитории. И на меня очень большое впечатление произвело, когда она презентовала инвестиционный потенциал вашей республики в национальной одежде», – отметил Ван Нианьбао.

Он заметил, что Минуллина с легкостью могла бы работать в Китае.

Башня в виде свертка бумаги и самая большая телестудия

Одно из необычных зданий в Хэфэе – небоскреб, построенный в форме свитка, – как будто в руках скрутили рулон бумаги, и он медленно разворачивается. Фасад усыпан китайскими иероглифами.

И в этом здании из 46 этажей находится... региональный Центр радио и телевидения. Здесь располагаются девять телеканалов и такое же количество радиостанций.

На входе – скульптуры журналистов за работой.

Площадь центра – 370 тыс. кв. метров. Здесь 79 залов для съемок телепрограмм, в том числе самая большая в Китае и одна из самых больших в мире студия на 3,6 тыс. кв. метров. В Пекине и то меньше – всего 2 тыс.

Здание правительства Аньхоя отсюда хорошо видно, и оно гораздо ниже. С высоты прекрасный вид на Хэфэй, оперу и Лебединое озеро.

Парк для фестивалей воздушных змеев и беспилотников

А еще в Хэфэе находится один из самых больших в мире парков – Луоган. По площади он как четыре центральных парка в Нью-Йорке.

Сделали парк из аэропорта. Когда решили строить новый аэропорт «Хэфэй Синьцяо», встал вопрос, что делать с землей старого. Отдать ее под парк – легко решило правительство. Вся земля в Китае государственная или коллективная, частной собственности на нее нет. Поэтому вместо многоэтажной застройки здесь появилась зона для отдыха площадью 13 квадратных километров.

В августе 2020 года лидер Китая Си Цзиньпин, будучи в Хэфэе, оценил находку. «Вы не занялись девелопментом недвижимости, чтобы заработать немного денег, а выбрали приоритетом экологию и создали парк», – процитировала наш гид Светлана генсека ЦК КПК.

Терминал аэропорта и трехкилометровую взлетно-посадочную полосу оставили. Под последней даже находится транспортная развязка, соединяющая подземные дороги. Тут будут проводиться фестивали беспилотников, авиамоделей, воздушных змеев, автомобильные соревнования и так далее.

В парке есть большое озеро Цзиньсю. Построена масса культурных и спортивных объектов, например концертный зал и Центр зимних видов спорта. Часть – это деловой район. Еще один сектор – экологический. Тут горожане могут познакомиться с сельской жизнью и сами сажать растения.

Ночной Хэфэй и дракон на улице

Хэфэй растет как на дрожжах – повсюду стройки. Проезжая мимо них, мы заметили, что из забора по всему периметру идет пар из сотен мини-увлажнителей. И это в городе, где супервысокая влажность. Оказалось, что это очистители воздуха – они прибивают пыль.

Много панелей для получения солнечной энергии.

Ночью мы оказались на пешеходной улице Бусинжи (BuXingJie), и город стал совершенно иным. Слева и справа десятки магазинов, часть из которых работает ночью.

Это улица-праздник, по которой люди бродят всю ночь, причем с детьми.

Музыка, яркие вывески. Здесь можно найти китайские, японские и многие другие мировые бренды.

Торговые лавочки самые разнообразные и необычные. Например, посреди улицы стоит небольшой павильон, вход и тут же выход. Посетителей манит пар из проема, кажется, что ты сейчас пройдешь по прохладному коридору и тут же выйдешь, – такая охлаждающая камера.

Но не получится. Зайдя, мы еле вышли из, казалось, бесконечной подземной торговой галереи-лабиринта.

Но самое интересное в конце улицы. На торговом комплексе вроде бы обычный рекламный экран, но тут из него выползает огнедышащий дракон. Так работает 3D-реклама.

Мы продолжим нашу серию репортажей и далее расскажем об особенностях китайской кухни и «парящих» горах Хуаншань.

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