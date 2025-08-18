Автомобили, цирковое шоу и чайные церемонии: как Минниханов открыл «РОСТКИ-2025»
Бизнес-форум «РОСТКИ» и выставка Russia China Expo стартовали в Казани
Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» стартовал сегодня в Казани. Вместе с ним начала работать выставка российской и китайской продукции Russia China Expo. Как прошло открытие и чем удивила выставка — в материале «Татар-информа».
«Форум играет все более значимую роль в установлении двусторонних отношений»
Официальное открытие форума прошло на одной из сцен в павильоне, где расположилась экспозиция. Приветствуя гостей и участников форума, Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что «РОСТКИ» – это одно из важнейших событий в сотрудничестве между Россией и Китаем, объединяющее делегатов, экспертов и партнеров из обеих стран.
«Россия и Китай на протяжении многих лет развивают стратегические двусторонние отношения, основанные на взаимопонимании и уважении. Сегодня благодаря личным усилиям руководителей двух государств наша дружба охватывает не только экономические, но и гуманитарные аспекты», – сказал Раис РТ, добавив, что Татарстан уделяет сотрудничеству большое внимание.
Он напомнил про визит в Казань на саммит БРИКС Председателя КНР Си Цзиньпина, который высоко оценил организацию саммита и выразил признательность республике. Раис Татарстана также отметил, что с прошлого года столицу Татарстана и китайские города связало прямое авиасообщение – рейсы выполняются в Шанхай и Санью.
В заключение Раис подчеркнул, что на форуме подготовлена обширная деловая программа по совершенно разным направлениям.
«Важная часть форума – выставка, посвященная торгово-экономически отношениям. Участников также ждет обширная культурная программа. В условиях современных вызовов важно обсуждать темы взаимовыгодного сотрудничества. Впереди у нас два дня продуктивных встреч. Желаю плодотворной работы, интересных дискуссий и комфортного пребывания в республике», – заявил Раис РТ.
Генконсул КНР в Казани Сян Бо в свою очередь подчеркнул, что китайско-российские отношения неизменно двигаются вперед.
«Форум играет все более значимую роль в установлении двусторонних отношений. Кроме того, это важная площадка для взаимодействия бизнеса – более 200 компаний Китая приняли участие в этом году», – отметил генконсул.
Очки-переводчик и чайные церемонии
После официальных речей Раис Татарстана вместе с китайской делегацией отправились на осмотр масштабной выставки Russia China Expo.
В этом году экспозиция заняла целый павильон выставочного комплекса «Казань Экспо». И инновации здесь соседствовали с традиционными ценностями.
Так, на входе расположился стенд, где показали очки дополненной реальности – переводчик с возможностью мгновенного перевода, а также ноутбуки и телефоны на российской операционной системе. А рядом стояла площадка для чайной церемонии в татарском старинном стиле.
К слову, чаю посвятили огромное количество стендов, все в различных национальных тематиках. Так что насладиться напитком, любимым как в Китае, так и в Татарстане, можно было практически в любой точке павильона.
Удивил и автомобильный кластер. Если у китайской стороны это были уже традиционные для форумов в Казани люксовые внедорожники, то Татарстан представил семейные минивэны Sollers, продажи которых начнутся осенью этого года.
Особого внимания заслуживает стенд, посвященный героям Великой Отечественной войны, а также специальной военной операции. Здесь были представлены биография и личные вещи девяти уроженцев Татарстана.
«Плясовая на тюбетейках», «Летающие феи» и «Китайские львы»
Особенностью экспозиции можно также назвать зону перекрестных культур, выполненную в виде круга. Пространство объединило традиции и творчество Китая, России и Республики Татарстан.
Пространство внутри поделили на пять секторов – по количеству стихий в китайской культуре: огонь, земля, вода, дерево и металл.
В каждом из секторов можно было познакомиться с различными особенностями культуры Китая и России. Сектор дерева предлагал гостям научиться росписи матрешек и плетению кружев, огонь – росписи фарфора, а в секторе земли проходил концерт. В зоне металла изготавливали украшения и кованые фигуры, а сектор воды посвятили живописи.
Здесь в том числе выступили артисты Казанского цирка с элементами национального татарского спектакля-фэнтези «Мирас». Как раз во время их номера площадку посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Гостям показали номера «Плясовая на тюбетейках», «Летающие феи» и «Китайские львы».
Товарооборот Татарстана и Китая достиг $3,3 млрд
Минниханов поучаствовал в круглом столе с участием китайских компаний.
По его словам, форум «РОСТКИ» зарекомендовал себя как уникальная площадка для усиления совместной работы по различным направлениям. Он отметил, что хорошими темпами растет товарооборот Татарстана и Китая – по итогам прошлого года он составил $3,3 млрд.
Раис РТ подчеркнул, что Татарстан заинтересован в продвижении в Китай продукции своих предприятий, в том числе грузовых автомобилей, вертолетов, судов, шин; машиностроительной и нефтехимической продукции. Также интересует развитие взаимодействия в сфере высоких технологий.
Одним из успешных примеров он назвал инвестпроект китайской корпорации Haier в Татарстане – в Набережных Челнах она открыла уже 6 заводов по производству бытовой техники.
«Мы гордимся этим сотрудничеством и готовы создавать такие истории успеха вместе с новыми партнерами», – заявил Раис РТ.