Автомобили, цирковое шоу и чайные церемонии: как Минниханов открыл «РОСТКИ-2025»

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» стартовал сегодня в Казани. Вместе с ним начала работать выставка российской и китайской продукции Russia China Expo. Как прошло открытие и чем удивила выставка — в материале «Татар-информа».





В Казани стартовал Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Форум играет все более значимую роль в установлении двусторонних отношений»

Официальное открытие форума прошло на одной из сцен в павильоне, где расположилась экспозиция. Приветствуя гостей и участников форума, Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что «РОСТКИ» – это одно из важнейших событий в сотрудничестве между Россией и Китаем, объединяющее делегатов, экспертов и партнеров из обеих стран.

«Россия и Китай на протяжении многих лет развивают стратегические двусторонние отношения, основанные на взаимопонимании и уважении. Сегодня благодаря личным усилиям руководителей двух государств наша дружба охватывает не только экономические, но и гуманитарные аспекты», – сказал Раис РТ, добавив, что Татарстан уделяет сотрудничеству большое внимание.

Рустам Минниханов подчеркнул, что «РОСТКИ» – это одно из важнейших событий в сотрудничестве между Россией и Китаем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он напомнил про визит в Казань на саммит БРИКС Председателя КНР Си Цзиньпина, который высоко оценил организацию саммита и выразил признательность республике. Раис Татарстана также отметил, что с прошлого года столицу Татарстана и китайские города связало прямое авиасообщение – рейсы выполняются в Шанхай и Санью.

В заключение Раис подчеркнул, что на форуме подготовлена обширная деловая программа по совершенно разным направлениям.

«Важная часть форума – выставка, посвященная торгово-экономически отношениям. Участников также ждет обширная культурная программа. В условиях современных вызовов важно обсуждать темы взаимовыгодного сотрудничества. Впереди у нас два дня продуктивных встреч. Желаю плодотворной работы, интересных дискуссий и комфортного пребывания в республике», – заявил Раис РТ.

Генконсул КНР в Казани Сян Бо в свою очередь подчеркнул, что китайско-российские отношения неизменно двигаются вперед.

Сян Бо подчеркнул, что китайско-российские отношения неизменно двигаются вперед Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Форум играет все более значимую роль в установлении двусторонних отношений. Кроме того, это важная площадка для взаимодействия бизнеса – более 200 компаний Китая приняли участие в этом году», – отметил генконсул.

Очки-переводчик и чайные церемонии

После официальных речей Раис Татарстана вместе с китайской делегацией отправились на осмотр масштабной выставки Russia China Expo.

В этом году экспозиция заняла целый павильон выставочного комплекса «Казань Экспо». И инновации здесь соседствовали с традиционными ценностями.

На выставке Russia China Expo инновации соседствовали с традиционными ценностями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Так, на входе расположился стенд, где показали очки дополненной реальности – переводчик с возможностью мгновенного перевода, а также ноутбуки и телефоны на российской операционной системе. А рядом стояла площадка для чайной церемонии в татарском старинном стиле.

Рустам Минниханов протестировал очки дополненной реальности – переводчик с возможностью мгновенного перевода Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К слову, чаю посвятили огромное количество стендов, все в различных национальных тематиках. Так что насладиться напитком, любимым как в Китае, так и в Татарстане, можно было практически в любой точке павильона.

Удивил и автомобильный кластер. Если у китайской стороны это были уже традиционные для форумов в Казани люксовые внедорожники, то Татарстан представил семейные минивэны Sollers, продажи которых начнутся осенью этого года.

Особого внимания заслуживает стенд, посвященный героям Великой Отечественной войны, а также специальной военной операции. Здесь были представлены биография и личные вещи девяти уроженцев Татарстана.

Особого внимания заслуживает стенд, посвященный героям Великой Отечественной войны, а также специальной военной операции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Плясовая на тюбетейках», «Летающие феи» и «Китайские львы»

Особенностью экспозиции можно также назвать зону перекрестных культур, выполненную в виде круга. Пространство объединило традиции и творчество Китая, России и Республики Татарстан.

Пространство внутри поделили на пять секторов – по количеству стихий в китайской культуре: огонь, земля, вода, дерево и металл.

В каждом из секторов можно было познакомиться с различными особенностями культуры Китая и России. Сектор дерева предлагал гостям научиться росписи матрешек и плетению кружев, огонь – росписи фарфора, а в секторе земли проходил концерт. В зоне металла изготавливали украшения и кованые фигуры, а сектор воды посвятили живописи.

Артисты Казанского цирка показали номера из татарского спектакля-фэнтези «Мирас» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь в том числе выступили артисты Казанского цирка с элементами национального татарского спектакля-фэнтези «Мирас». Как раз во время их номера площадку посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Гостям показали номера «Плясовая на тюбетейках», «Летающие феи» и «Китайские львы».

Товарооборот Татарстана и Китая достиг $3,3 млрд

Минниханов поучаствовал в круглом столе с участием китайских компаний.

По его словам, форум «РОСТКИ» зарекомендовал себя как уникальная площадка для усиления совместной работы по различным направлениям. Он отметил, что хорошими темпами растет товарооборот Татарстана и Китая – по итогам прошлого года он составил $3,3 млрд.

По словам Рустама Минниханова, форум «РОСТКИ» зарекомендовал себя как уникальная площадка для усиления совместной работы по различным направлениям Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис РТ подчеркнул, что Татарстан заинтересован в продвижении в Китай продукции своих предприятий, в том числе грузовых автомобилей, вертолетов, судов, шин; машиностроительной и нефтехимической продукции. Также интересует развитие взаимодействия в сфере высоких технологий.

Одним из успешных примеров он назвал инвестпроект китайской корпорации Haier в Татарстане – в Набережных Челнах она открыла уже 6 заводов по производству бытовой техники.

«Мы гордимся этим сотрудничеством и готовы создавать такие истории успеха вместе с новыми партнерами», – заявил Раис РТ.