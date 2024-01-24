Пересаживать органы начнут не только в Казани: что ждет медицину Татарстана в 2024 году

В Татарстане подвели результаты работы медицинской службы за 2023 год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В подарок медикам – скорые

В Татарстане подвели результаты работы медицинской службы за 2023 год. Это первая итоговая коллегия для нового министра здравоохранения Марселя Миннуллина. Провели ее в «Казань Экспо», в огромном зале почти не было свободных мест, коллегия собрала порядка 2,5 тысячи участников.

На совещание прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. Не обошлось и без гостей из федерального центра. Коллегию посетили главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье и помощник министра здравоохранения Российской Федерации Ольга Гусева.

Началась коллегия с приятных подарков. Глава республики вручил автомобили медицинским учреждениям республики: 19 больниц Татарстана получили 22 автомобиля скорой медицинской помощи и два мобильных комплекса на базе микроавтобуса «Газель Некст» и ПАЗ.

«Медицина и качество жизни взаимосвязаны. Первичная медицинская помощь, высокотехнологичная медицинская помощь – это комплекс мер, который позволяет повысить качество жизни наших граждан. Конечно, хорошая материально-техническая база, такая как автомобили и специальная медицинская техника, позволяет оперативно принимать решения и оказывать помощь нашим нуждающимся больным», – отметил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов вручил автомобили медицинским учреждениям республики Фото: rais.tatarstan.ru

Большинство автомобилей было закуплено на средства федерального бюджета, выделили более 115 млн рублей. Шесть автомобилей скорой помощи марки «Атлант» приобрели за счет средств бюджета республики, их общая стоимость составила 53 млн рублей.

«В добрый путь! Чтобы транспорт работал во благо здравоохранения нашей республики», – заключил Раис РТ.

В планах – начать пересаживать сердце в Челнах

Далее Минниханову рассказали о достижениях медучреждений республики. Главные врачи больниц, диспансеров и поликлиник наглядно представили свои разработки на выставке.

После знакомства с инновациями татарстанских больниц Минниханов вместе с Сергеем Готье встретился с реципиентами – людьми, которым пересадили почки, печень и сердце.

Рустам Минниханов вместе с Сергеем Готье встретился с реципиентами Фото: rais.tatarstan.ru

«Развитие таких прорывных направлений, как трансплантация органов, донорство, является хорошей иллюстрацией того, что можно сделать, когда существует направленная вертикаль развития того или иного направления», – отметил позже в своем выступлении главный трансплантолог страны

За прошедший год в Татарстане провели 213 трансплантаций органов.

Сейчас в республике проводятся операции по пересадке печени, почек, сердца и костного мозга. И количество трансплантаций с каждым годом растет.

«В настоящее время Республиканская клиническая больница является одним из лидеров по количеству проводимых трансплантаций печени и почек среди ВМП-центров (оказывающих высокотехнологичную медпомощь, – прим. Т-и), расположенных в субъектах Российской Федерации. Выживаемость пациентов сопоставима с ведущими мировыми клиниками», – отметил министр.

Марсель Миннуллин поделился, что в планах на 2024 год – провести трансплантации сердца на базе Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Глава Минздрава РТ подчеркнул, что трансплантация часто становится единственным способом спасения жизни и восстановления здоровья жителей Татарстана и это направление должно развиваться.

Марсель Миннуллин: «Общая смертность в 2023 году снизилась на 4,5% в сравнении с 2022 годом» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Смертность в Татарстане за прошлый год снизилась на 4,5%

Министр начал доклад с позитивной ноты, ведь ведомство вместе с медицинскими организациями республики в прошлом году выполнили все поставленные задачи федерального уровня.

«Успешно выполнены все направления национальных проектов “Здравоохранение” и “Демография”, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Реализованы все федеральные и региональные программы, в полном объеме исполнена программа государственных гарантий», – отчитался Марсель Миннуллин.

Министр от имени всех медицинских работников республики поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Министерство здравоохранения Российской Федерации за помощь и поддержку отрасли.

Вместе с этим в Татарстане удалось снизить смертность населения.

«Общая смертность в 2023 году снизилась на 4,5% в сравнении с 2022 годом. Напомню, в 2022 году общая смертность достигала показателя 11,2», – отметил министр.

Миннуллин напомнил, что аналогичный уровень смертности был регистрирован в 90-е годы прошлого века. Ранее «Татар-информ» сообщал, что показатель смертности в 2023 году составил 10,7 промилле. Показатель этот измеряется в промилле (‰), он равен количеству смертей на 1000 человек населения в год.

«В структуре смертности продолжают лидировать болезни системы кровообращения – 47%. Второе место занимает смертность от новообразований – 16,5%. На третьем месте – смертность от внешних причин, она составляет 8%», – отметил глава Минздрава РТ.

По словам министра, в сравнении с доковидным 2019 годом удалось снизить смертность населения от болезней сердца и сосудов, а также от рака – на 7%. Также жители РТ реже умирали из-за инфекций (снижение составило 35,9%) и психических заболеваний (57,9%).

Марсель Миннуллин подчеркнул, что министерство планирует снизить общую смертность до 10,3 случая на тысячу населения.

Еще один важный показатель для здравоохранения – это ожидаемая продолжительность жизни. В 2023 году в Татарстане она составила 75,4 года. Среди субъектов Российской Федерации республика по этому показателю занимает 12-е место, в ПФО Татарстан лидер. По словам министра здравоохранения, в планах на 2024 год повысить показатель до 75,57 года.

В федеральном министерстве рады, что Татарстан опережает план, намеченный стратегией до 2030 года, и надеются, что намеченный показатель на 2024 год будет достигнут.

В сравнении с доковидным 2019 годом удалось снизить смертность населения от болезней сердца и сосудов, а также от рака – на 7% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Особая благодарность нашим медикам из зоны СВО»

Особое место на коллегии заняла тема специальной военной операции.

«Отдельно хочу выразить слова благодарности медицинским работникам, которые призваны или мобилизованы в зону СВО. Они самоотверженно выполняют свои задачи, огромную помощь оказывают для победы», – отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В этот момент двухтысячный зал разразился громкими и продолжительными аплодисментами. Рустам Минниханов добавил, что ребят, которые находятся в зоне СВО, следует активно поддерживать.

Также руководитель республики поднял вопрос об оказании помощи бойцам СВО и их семьям.

Министр здравоохранения РТ отметил, что медики Татарстана помогают бойцам специальной военной операции и членам их семей.

«Весь прошедший год мы находились в режиме повышенной готовности. На базе Республиканской клинической больницы развернуты отделения – 300 коек для долечивания военнослужащих», – рассказал министр здравоохранения.

Центральными для оказания медпомощи участникам СВО и членам их семей являются госпитали для ветеранов войн, которые расположены в Казани и Набережных Челнах.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, должен заверить вас, что ветеранам СВО и членам их семей помощь в медицинских учреждениях Татарстана оказывается в приоритетном порядке», – подчеркнул Марсель Миннуллин.

Министр уверен, что на показатель детской смертности влияет отсутствие в Казани многопрофильного детского стационара Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казани необходима многопрофильная детская больница

Еще одна важная тема – это здоровье детей республики. Благо в Татарстане снижается количество малышей, которые умирают сразу после появления на свет.

«В 2023 году уровень младенческой смертности в Республике Татарстан составил 3,1 случая на одну тысячу детей, родившихся живыми, что ниже показателя прошлого года на 6,1%. В 2022 году это были 3,3 промилле», – заметил глава министерства.

По итогам года среди субъектов России республика заняла 13-е место, в Приволжском федеральном округе – 3-е. Министр подчеркнул, что такие позиции республику не устраивают.

Он рассказал, что в 13 районах республики совсем отсутствует младенческая смертность. По его мнению, это говорит о том, что у РТ есть возможность снизить этот показатель еще.

Кроме того, Миннуллин напомнил, что министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поставил задачу достичь показателя младенческой смертности в России в 3 промилле.

«Мы в Татарстане должны сработать еще лучше», – подчеркнул Миннуллин.

В Татарстане снижается количество малышей, которые умирают сразу после появления на свет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Миннуллин уточнил, что чаще всего в прошлом году младенцы умирали в Альметьевском районе. «Стабильно наибольший вклад по числу умерших младенцев в республике вносят город Альметьевск и Альметьевский район.

Только в прошедшем году район потерял 9 младенцев. Есть серьезные вопросы к работе родильного дома Альметьевска», – подчеркнул министр.

Что касается детей более старшего возраста, то смертность в этой категории на протяжении нескольких лет держится на одном уровне. Миннуллин подчеркнул, что эта стабильность вызывает тревогу.

Также среди муниципалитетов с самыми высокими показателями детской смертности он выделил Тукаевский район и город Лениногорск.

Марсель Миннуллин поручил первому заместителю министра здравоохранения РТ Альмиру Абашеву провести проверки в роддоме Альметьевска и двух районах и разобраться в причинах высоких показателей.

Министр уверен, что на показатель детской смертности также влияет отсутствие в Казани многопрофильного детского стационара.

По его словам, сейчас большинство врачей узких специальностей сконцентрированы в Детской республиканской клинической больнице. А за последние 10 лет нагрузка на специалистов ДРКБ выросла почти в три раза. По подсчетам министерства, ежедневно в приемное отделение клиники обращаются до 400 пациентов и 60% из них – это жители Казани.

«Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич, нашей столице очень нужна современная многопрофильная детская больница, прошу поддержать нас и дать соответствующие поручения», – отметил Марсель Миннуллин.

Минздрав РТ готов оптимизировать ряд маломощных детских больниц города.

Напомним, что разговоры о новой крупной детской больнице начались еще два года назад, тогда даже был разработан эскиз нового медицинского учреждения и был выделен земельный участок. По плану больница должна была появиться на улице Гаврилова.

«Строительство детской больницы важно и в целом для всей республики. Мы сможем создать три зоны с детскими ВМП-центрами, что позволит распределить нагрузку между больницами, выстроить эффективную маршрутизацию маленьких пациентов, что позволит снизить показатели детской смертности», – заключил Марсель Миннуллин.

Со своими докладами помимо министра выступили главные врачи БСМП, казанской 21-й поликлиники и Сабинского района, они поделились лучшими практиками организации работы.

Раис РТ поблагодарил медработников за непростой труд Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В здоровье татарстанцев вложили 119 млрд рублей

Для организации качественной медицинской помощи в Татарстане выделяют значительные ресурсы.

«За прошлый год на здравоохранение по республике были выделены значительные ресурсы – порядка 119 млрд рублей, в том числе и федеральная поддержка, ОМС», – отметил Рустам Минниханов.

Из этих средств 14 с лишним миллиардов было вложено строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений.

Раис РТ поблагодарил медработников за непростой труд. Он отметил, что сейчас пациенты совсем не такие, как раньше, к каждому нужен свой подход. А самое главное в этой работе – терпение.

«Наша система работает благодаря людям, которые здесь и вашим командам, которые на местах. Хочу попросить передать слова истиной благодарности за ту работу, которую вы проводите и будете проводить», – заключил Раис Татарстана.