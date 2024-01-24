В этом году в БСМП Набережных Челнов начнут пересаживать сердце

За прошедший год в Татарстане провели 213 трансплантаций органов. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РТ рассказал руководитель министерства Марсель Миннуллин.

Сейчас в республике проводятся операции по пересадке печени, почек, сердца и костного мозга. И количество трансплантаций с каждым годом растет.

«В настоящее время Республиканская клиническая больница является одним из лидеров по количеству проводимых трансплантаций печени и почек среди ВМП-центров, расположенных в субъектах Российской Федерации. Выживаемость пациентов сопоставима с ведущими мировыми клиниками», – отметил министр.

Марсель Миннуллин поделился, что в планах на 2024 год – провести трансплантации сердца на базе Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов.

Глава Минздрава РТ подчеркнул, что трансплантация часто становится единственным способом спасения жизни и восстановления здоровья жителей Татарстана, и это направление должно развиваться.