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Глава Минздрава: в медучреждениях РТ помощь ветеранам СВО и их семьям в приоритете
Медики Татарстана помогают бойцам специальной военной операции и членам их семей быть здоровыми. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РТ рассказал руководитель министерства Марсель Миннуллин.
«Весь прошедший год мы находились в режиме повышенной готовности. На базе Республиканской клинической больницы развернуты отделения. В них 300 коек для долечивания военнослужащих», – рассказал министр здравоохранения.
Центральными для оказания медпомощи участникам СВО и членам их семей являются Госпитали для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах.
«Уважаемый Рустам Нургалиевич, должен заверить Вас, что ветеранам СВО и членам их семей помощь в медицинских учреждениях Татарстана оказывается в приоритетном порядке», – подчеркнул Марсель Миннуллин.
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