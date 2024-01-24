Глава Минздрава: в медучреждениях РТ помощь ветеранам СВО и их семьям в приоритете

Медики Татарстана помогают бойцам специальной военной операции и членам их семей быть здоровыми. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РТ рассказал руководитель министерства Марсель Миннуллин.

«Весь прошедший год мы находились в режиме повышенной готовности. На базе Республиканской клинической больницы развернуты отделения. В них 300 коек для долечивания военнослужащих», – рассказал министр здравоохранения.

Центральными для оказания медпомощи участникам СВО и членам их семей являются Госпитали для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, должен заверить Вас, что ветеранам СВО и членам их семей помощь в медицинских учреждениях Татарстана оказывается в приоритетном порядке», – подчеркнул Марсель Миннуллин.