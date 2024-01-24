Татарстан выполнил все задачи по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография»

Министерство здравоохранения Татарстана вместе с медицинскими организациями республики выполнили все поставленные задачи федерального уровня. Об этом на итоговой коллегии Минздрава РТ рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«Успешно выполнены все направления национальных проектов “Здравоохранение” и “Демография”, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Реализованы все федеральные и региональные программы, в полном объеме исполнена программа государственных гарантий», – отчитался он.

Министр от имени всех медицинских работников республики поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Министерство здравоохранения Российской Федерации за помощь и поддержку отрасли.