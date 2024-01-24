Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Рустам Минниханов: Отдельная благодарность медикам Татарстана, работающим в зоне СВО
Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ особое внимание уделил медработникам, которые сейчас служат в зоне проведения специальной военной операции.
«Отдельно хочу выразить слова благодарности медицинским работникам, которые призваны или мобилизованы в зону СВО. Они самоотверженно выполняют свои задачи, огромную помощь оказывают для победы», – отметил Раис РТ.
В этот момент зал разразился громкими и продолжительными аплодисментами. Рустам Минниханов добавил, что ребят, которые находятся в зоне СВО, следует активно поддерживать.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин подчеркнул приоритет оказания медпомощи бойцам СВО и их семьям.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»