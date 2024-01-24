Рустам Минниханов: Отдельная благодарность медикам Татарстана, работающим в зоне СВО

Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ особое внимание уделил медработникам, которые сейчас служат в зоне проведения специальной военной операции.

«Отдельно хочу выразить слова благодарности медицинским работникам, которые призваны или мобилизованы в зону СВО. Они самоотверженно выполняют свои задачи, огромную помощь оказывают для победы», – отметил Раис РТ.

В этот момент зал разразился громкими и продолжительными аплодисментами. Рустам Минниханов добавил, что ребят, которые находятся в зоне СВО, следует активно поддерживать.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин подчеркнул приоритет оказания медпомощи бойцам СВО и их семьям.