На улице Гаврилова в Казани построят многопрофильную детскую больницу

Продолжается работа над проектом новой многопрофильной детской больницы в Казани. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения столицы РТ.

Под строительство определен земельный участок, площадью более 6 Га на улице Гаврилова. Министерство здравоохранения РТ уже подготовило медико-техническое задание.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

В многофункциональном медицинском центре помощь будут оказывать различные специалисты. Важно, что они будут сосредоточены в одном месте. Планируется открыть отделение восстановительного лечения и детской реабилитации, а лечебные процедуры проводить на открытом воздухе.

«Клиника впишется в уникальный природный комплекс набережной Казанки. Дизайн береговой зоны с прогулочными дорожками и детскими площадками, оздоровительными тропами и защищенными участками ценной экосистемы позволит повысить терапевтический эффект. Визуальный контакт с природой и созерцание водных объектов позволит улучшить настроение и снизить уровень стресса», – подчеркнули в горздраве города.

К участку будут вести удобные подъездные пути, также в шаговой доступности есть остановки общественного транспорта. Напротив комплекса планируют организовать двухуровневую гостевую парковку.

«Сочетание высокой доступности с непрерывным режимом работы клиники позволят оказывать медицинскую помощь детям на самом высоком уровне», – уверены в Управлении здравоохранения Казани.

Строительство пройдет по федеральному проекту «Развитие детского здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».