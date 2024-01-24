news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Общество 24 января 2024 12:59

В строительство и капремонт медучреждений в РТ в прошлом году вложили 14 млрд рублей

Скопировать ссылку

Для организации качественной медицинской помощи в Татарстане выделяют значительные ресурсы. Об этом на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«За прошлый год на здравоохранение по республике были выделены значительные ресурсы – порядка 119 млрд рублей, в том числе и федеральная поддержка, ОМС», – отметил руководитель республики.

Из этих средств 14 с лишнем миллиарда было вложено строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений.

#Здоровье #Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2