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В строительство и капремонт медучреждений в РТ в прошлом году вложили 14 млрд рублей
Для организации качественной медицинской помощи в Татарстане выделяют значительные ресурсы. Об этом на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«За прошлый год на здравоохранение по республике были выделены значительные ресурсы – порядка 119 млрд рублей, в том числе и федеральная поддержка, ОМС», – отметил руководитель республики.
Из этих средств 14 с лишнем миллиарда было вложено строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений.
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