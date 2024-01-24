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Глава Минздрава: самая высокая детская смертность в Лениногорске и Тукаевском районе РТ
Детская смертность в Татарстане на протяжении нескольких лет держится на одном уровне. Об этом на итоговой коллегии Минздрава Татарстана рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.
Однако эта стабильность вызывает тревожность, подчеркнул он.
«Среди районов с самыми высокими показателями детской смертности хочу выделить Тукаевский район и город Лениногорск», – рассказал министр.
Марсель Миннуллин поручил первому заместителю министра здравоохранения РТ Альмиру Абашеву провести проверки в этих районах, разобраться в причинах таких высоких показателей и доложить о результатах проверки.
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