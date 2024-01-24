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Министр здравоохранения рассказал из-за чего чаще всего умирали татарстанцы в 2023 году
В прошлом году чаще всего татарстанцы умирали в результате болезней сердца и сосудов. Об этом на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ рассказал его руководитель Марсель Миннуллин.
«В структуре смертности продолжают лидировать болезни системы кровообращения – 47%. Второе место занимает смертность от новообразований – 16,5%. На третьем месте – смертность от внешних причин, она составляет 8%», – отметил глава Минздрава РТ.
По словам министра, в сравнении с доковидным 2019 годом удалось снизить смертность населения от болезней сердца и сосудов, а также от рака на 7%. Также жители РТ реже умирали из-за инфекций (снижение составило 35,9%) и психических заболеваний (57,9%).
Марсель Миннуллин подчеркнул, что министерство планирует снизить общую смертность до 10,3 случаев на тысячу населения.
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