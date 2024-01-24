В 2023 году в Татарстане снизилась младенческая смертность

В Татарстане снижается количество малышей, которые умирают сразу после появления на свет. Об этом на итоговой коллегии Минздрава Татарстана рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«В 2023 году уровень младенческой смертности в республике Татарстан составил 3,1 промилле на одну тысячу детей, родившихся живыми, что ниже показателя прошлого года на 6,1%. В 2022 году это были 3,3 промилле», – заметил глава министерства.

Среди субъектов России республика по итогам года по этому показателю заняла 13 место, в Приволжском федеральном округе Татарстан занял третье место.

Министр подчеркнул, что такие позиции республику не устраивают. Он рассказал, что в 13 районах республики совсем отсутствует младенческая смертность. По его мнению, это говорит о том, что у РТ есть возможность снизить этот показатель еще.

Он добавил, что министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поставил задачу достичь показателя младенческой смертности в России – 3 промилле.

«Мы в Татарстане должны сработать еще лучше», – подчеркнул Миннуллин.

Напомним, что показать смертности измеряется в промилле (‰), он равен количеству смертей на 1000 человек населения в год.