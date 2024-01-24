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В 2023 году в Татарстане снизилась младенческая смертность
В Татарстане снижается количество малышей, которые умирают сразу после появления на свет. Об этом на итоговой коллегии Минздрава Татарстана рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.
«В 2023 году уровень младенческой смертности в республике Татарстан составил 3,1 промилле на одну тысячу детей, родившихся живыми, что ниже показателя прошлого года на 6,1%. В 2022 году это были 3,3 промилле», – заметил глава министерства.
Среди субъектов России республика по итогам года по этому показателю заняла 13 место, в Приволжском федеральном округе Татарстан занял третье место.
Министр подчеркнул, что такие позиции республику не устраивают. Он рассказал, что в 13 районах республики совсем отсутствует младенческая смертность. По его мнению, это говорит о том, что у РТ есть возможность снизить этот показатель еще.
Он добавил, что министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поставил задачу достичь показателя младенческой смертности в России – 3 промилле.
«Мы в Татарстане должны сработать еще лучше», – подчеркнул Миннуллин.
Напомним, что показать смертности измеряется в промилле (‰), он равен количеству смертей на 1000 человек населения в год.
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