Смертность в Татарстане за прошлый год снизилась на 4,5%

В Татарстане за 2023 год удалось снизить смертность населения. Об этом на итоговой коллегии Минздрава Татарстана рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«Общая смертность в 2023 году снизилась на 4,5% в сравнении с 2022 годом. Напомню, в 2022 году общая смертность достигала показателя 11,2. В 2023 году нам удалось сохранить на 1967 жизней больше», – отметил министр.

Миннуллин напомнил, что аналогичный уровень смертности был регистрирован в 90-е годы прошлого века. Ранее «Татар-информ» сообщал, что показатель смертности составил 10,7 промилле. Показатель этот измеряется в промилле (‰), он равен количеству смертей на 1000 человек населения в год.

Еще один важный показатель для здравоохранения – это ожидаемая продолжительность жизни. В 2023 году в Татарстане она составила 75,4 года. Среди субъектов Российской Федерации республика по этому показателю занимает 12 место, в ПФО – Татарстан лидер. По словам министра здравоохранения, в планах на 2024 год повысить показатель до 75,57 лет.