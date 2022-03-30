Новые больницы и поликлиники, следующая волна Covid: горздрав Казани о планах на 2022 год

В Казани подвели итоги работы системы здравоохранения за прошлый год. Как удалось понизить младенческую смертность, обыграть коронавирус и где в столице Татарстана появятся новые больницы и поликлиники – в репортаже «Татар-информа».

Управление здравоохранения Казани подвело итоги работы за 2021 год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня Управление здравоохранения Казани подвело итоги работы за 2021 год.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отметил, что главными достижениями системы здравоохранения города в прошлом году считает снижение смертности от острых нарушений мозгового кровообращения, онкологических заболеваний, снижение младенческой и материнской смертности.

Также важен ввод новых медицинских объектов – высокотехнологичного лечебно-реабилитационного центра при больнице №7 и Центра детской онкологии, гематологии и хирургии, созданном на базе Детской республиканской клинической больницы.

Самый низкий показатель младенческой смертности за последние 10 лет

В Казани в 2021 году снизилась смертность младенцев при родах.

«Показатели младенческой смертности в 2021 году составил 3,6 по Казани. Это самый низкий показатель за последние десять лет», – отметил замминистра здравоохранения республики в беседе с корреспондентом агентства.

По словам главы горздрава, это стало возможным благодаря системной работе всех участников процесса оказания медицинской помощи и их тесному взаимодействию на всех уровнях, это позволило в учреждениях обеспечить четкое первенство в оказании медпомощи.

В Казани в 2021 году снизилась смертность младенцев при родах Фото: © «Татар-информ»

Уровень материнской смертности составил 6,3, этот показатель по республике – 14,7. Для сравнения: в 2020 году этот показатель в столице республики составлял 13,0, а в 2019-м был нулевым.

«Данный показатель характеризует применение новых подходов и реализацию новых порядков в охране здоровья беременных», – объяснил Владимир Жаворонков.

В Казани показатели убыли населения ниже, чем в двух столицах России

По сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом Казань демонстрирует меньший коэффициент естественной убыли населения.

Этот коэффициент за 2021 год составил 2,0. Такого эффекта удалось добиться благодаря высокому показателю рождаемости — 12,5, а также среднему показателю смертности — 14,5.

«За 2021 год родились 15 763 человека, умерли 18 230 человек», — рассказали в Горздраве.

В целом по стране, согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от коронавируса SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов, включая и Татарстан.

Марат Садыков: «Основная задача – это ожидаемая продолжительность жизни 72,2 года и снижение коэффициента общей смертности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главная задача здравоохранения РТ – снижение смертности и увеличение продолжительности жизни

Главными целями, которые стоят перед системой здравоохранения в Татарстане, являются снижение смертности и увеличение продолжительности жизни.

О главных планах на год рассказал на итоговой коллегии Управления здравоохранения Татарстана министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Основная задача – это ожидаемая продолжительность жизни 72,2 года и снижение коэффициента общей смертности», – отметил глава министерства.

Марат Садыков напомнил, что в 2019 году – самом благоприятном – коэффициент смертности составлял 11 на тысячу населения.

«К сожалению, в 2021 году коронавирус внес серьезные коррективы. Мы пришли к 15,5, хотя это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе. Если сравнивать с Российской Федерацией – этот показатель был 16,7», – добавил глава Минздрава.

Еще одной важной целью является выполнение всех национальных проектов федерального значения и республиканских проектов.

Всего диспасеризацию прошло 100,5 тысячи жителей, профосмотры – 30,8 тысячи, второй этап диспансеризации – 73,1 тысячи человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Диспансеризацию в Казани прошли 46% от плана

Владимир Жаворонков рассказал, что смертность от онкологических заболеваний характеризует реальную ситуацию в городе. Механизмом улучшения ситуации является прохождение диспансеризации. Именно она помогает выявить заболевание на ранних стадиях.

«Выявленное онкозаболевание в 85% случаев полностью излечимо», – подчеркнул замминистра.

В городе процент прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2021 году составил 46%.

Всего диспасеризацию прошло 100,5 тысячи жителей, профосмотры – 30,8 тысячи, второй этап диспансеризации – 73,1 тысячи человек.

«Учитывая факт приостановления плановой медицинской помощи, а также диспансеризаций и профилактических осмотров, показатель вполне объяснимый, но считаем, что он может быть значительно выше», – отметил Жаворонков в беседе с агентством.

В Казани планируют внедрить цифровой проект, который значительно упростит прохождение скрининговых мероприятий как для горожан, так и для медиков.

В Казани в этом году начнется и продолжится строительство множества объектов здравоохранения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Где в Казани построят новые больницы и поликлиники?

В Казани в этом году начнется и продолжится строительство множества объектов здравоохранения.

«Уже в ближайшее время мы планируем открыть филиал детской поликлиники №4 в жилом комплексе „Салават Купере“. Кроме того, мы планируем уже в этом году открыть филиалы детских поликлиник в таких комплексах, как „Станция спортивная“ и „Солнечный город“», — отметил замминистра здравоохранения республики во вступительном видеоролике, показанном на заседании.

Скоро откроется новый офис врача общей практики и кабинет педиатра с прививочным и процедурным кабинетами в поселке Константиновка.

Уже сейчас начинается строительство детской поликлиники в Дербышках, планируется строительство поликлиник с травмцентром и женской консультацией и подстанцией скорой медицинской помощи в ЖК «Салават Купере», а также детской и взрослой поликлиник в жилом комплексе «Весна».

«Начато строительство нового перинатального центра при 7-й городской больнице. Началось проектирование детской городской больницы на улице Гаврилова на 480 койко-мест», — добавил начальник Горздрава.

Владимир Жаворонков уточнил, что, несмотря на масштабные планы по строительству новых медучреждений, быстрорастущему городу необходимы еще три больницы и девять объектов для оказания амбулаторной помощи.

В Казани организован капитальный ремонт четырех крупных больниц.

«В 2022 году мы продолжаем капитальный ремонт Госпиталя ветеранов войн и МКДЦ», — отметил Владимир Жаворонков.

Кроме того, уже начались работы по капитальному ремонту казанских городских больниц №16 и 2.

Владимир Жаворонков: «Процент укомплектованности кадрами вырос как среди врачей, так и среди среднего медицинского персонала» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Система здравоохранения Казани пополнилась новыми кадрами

В государственных медучреждениях Казани стало больше врачей и медсестер.

«Несмотря на все сложности, медицина Казани пополняется кадрами, которые хотят помогать людям», — отметил замминистра здравоохранения РТ.

В прошлом году 114 выпускников медицинских университетов пришли работать в больницы и поликлиники города.

«Процент укомплектованности кадрами вырос как среди врачей, так и среди среднего медицинского персонала», — добавил Жаворонков.

Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, в свою очередь, рассказал, откуда медицинские работники приходят в государственную медицинскую сеть республики.

«Идет поток врачей и медицинского персонала из частных клиник», — отметил глава Минздрава РТ.

К тому же, по словам министра, в Татарстан переезжают медики из других регионов России.

«Несмотря на все сложности, медицина Казани пополняется кадрами, которые хотят помогать людям» Фото: © «Татар-информ»

Сквер – в благодарность медикам, а дом – для жизни

В Казани начали разрабатывать проект нового сквера медиков.

«В благодарность медицинским работникам за их труд исполком города Казани начал разработку проекта сквера медицинских работников», – сообщили на итоговой коллегии.

Он появится на пересечении улиц Ершова и Чехова.

Для медицинских работников Казани планируют также построить соципотечный дом.

«Сегодня мы хотим поддержать наших сотрудников. Министерство здравоохранения Республики Татарстан во главе с Маратом Садыковым и Госжилфонд при Президенте Татарстана разрабатывают проект строительства ипотечного жилого многоквартирного дома», – рассказал начальник Управления здравоохранения в приветственном видеоролике.

Владимир Жаворонков добавил, что к тому же в планах сформировать фонд арендного жилья на базе двух бывших филиалов поликлиник, находящихся на первом этаже многоквартирных домов.

В горздраве готовятся к приходу нового штамма Covid-19

Многие переживают из-за возможного прихода нового штамма коронавируса в Татарстан. В Управлении здравоохранения города уже готовятся к возможной новой волне.

«Внимательно следим за ситуацией в мире. Создан запас необходимых лекарственных средств. В настоящий момент достаточное количество свободных коек в ВИГах», – отметил он.

Все временные инфекционные госпитали, которые были закрыты, готовы при ухудшении эпидситуации за три дня развернуть свои мощности.

В Казани медики сделали 1,5 млн вакцин против новой коронавирусной инфекции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

420 студентов и 300 ординаторов помогали врачам

В прошедшем 2021 году в Казани к работе в больницах и поликлиниках привлекли больше 420 студентов-медиков и 300 ординаторов, они помогали врачам бороться с пандемией.

«В медучреждения города Казани были привлечены более 300 ординаторов медицинских вузов, более 150 студентов Казанского государственного медицинского университета и 270 студентов Казанского медицинского колледжа», — отмечалось в видеоролике, показанном на заседании.

Студенты ежедневно в период пандемии коронавируса обзванивали пациентов, болеющих на дому, доставляли им лекарства, вносили информацию о вакцинации в федеральный регистр, измеряли температуру на входе в медучреждения.

При этом непосредственно в борьбе с коронавирусом помогали 420 студентов.

В Казани медики сделали 1,5 млн вакцин против новой коронавирусной инфекции.

«Выполнено более полутора миллионов инъекций, введено в федеральный регистр вакцинированных более полутора миллионов учетных записей», – сообщили на итоговой коллегии.

К вакцинации было привлечено более 650 медработников города.

Всего в Казани было открыто до 57 пунктов вакцинации, в том числе мобильных, из них два работали круглосуточно.