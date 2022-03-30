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Здоровье
30 марта 2022  14:01
Эвелина Киселёва

В Казани показатели убыли населения ниже, чем в Москве и Петербурге

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По сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом Казань демонстрирует меньший коэффициент естественной убыли населения. Об этом было сказано на итоговом заседании коллегии Управления здравоохранения Казани.

Этот коэффициент за 2021 год составил 2,0. Такого эффекта удалось добиться благодаря высокому показателю рождаемости — 12,5, а также среднему показателю смертности — 14,5.

«За 2021 год родились 15 763 человека, умерли 18 230 человек», — рассказали в Горздраве.

В целом по стране, согласно данным Росстата, разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от коронавируса SARS-CoV-2 наблюдается в большинстве регионов, включая и Татарстан.

#смертность #коронавирус
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