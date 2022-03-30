Марат Садыков: главная задача – снижение смертности и увеличение продолжительности жизни

Главными целями, которые стоят перед системой здравоохранения в Татарстане, являются снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. О главных планах на год рассказал на итоговой коллегии Управления здравоохранения Татарстана министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«Основаная задача – это ожидаемая продолжительность жизни 72,2 года и снижение коэффициента общей смертности», – отметил глава министерства.

Марат Садыков напомнил, что в 2019 году – самом благоприятном – коэффициент составлял 11 на тысячу населения.

«К сожалению, в 2021 году коронавирус внёс серьёзные коррективы. Мы пришли к 15,5, хотя это самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе. Если сравнивать с Российской Федерацией – этот показатель был 16,7», – добавил глава Минздрава.

Ещё одной важной целью является выполнение всех национальных проектов федерального значения и республиканских проектов.