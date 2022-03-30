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Здоровье
30 марта 2022  14:18
Эвелина Киселёва

В 2021 году в медучреждения Казани привлекли больше 720 студентов-медиков

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В прошедшем 2021 году в Казани к работе в больницах и поликлиниках привлекли больше 720 студентов-медиков. Об этом рассказали на итоговом заседании коллегии Управления здравоохранения Казани.

«В медучреждения города Казани были привлечены более 300 ординаторов медицинских вузов, более 150 студентов Казанского государственного медицинского университета и 270 студентов Казанского медицинского колледжа», — отмечалось в видеоролике, показанном на заседании.

Студенты ежедневно в период пандемии коронавируса обзванивали пациентов, болеющих на дому, доставляли им лекарства, вносили информацию о вакцинации в федеральный регистр, измеряли температуру на входе в медучреждения.

При этом непосредственно в борьбе с коронавирусом Covid-19 помогали 420 студентов.

#студенты-медики
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