В 2021 году в медучреждения Казани привлекли больше 720 студентов-медиков

В прошедшем 2021 году в Казани к работе в больницах и поликлиниках привлекли больше 720 студентов-медиков. Об этом рассказали на итоговом заседании коллегии Управления здравоохранения Казани.

«В медучреждения города Казани были привлечены более 300 ординаторов медицинских вузов, более 150 студентов Казанского государственного медицинского университета и 270 студентов Казанского медицинского колледжа», — отмечалось в видеоролике, показанном на заседании.

Студенты ежедневно в период пандемии коронавируса обзванивали пациентов, болеющих на дому, доставляли им лекарства, вносили информацию о вакцинации в федеральный регистр, измеряли температуру на входе в медучреждения.

При этом непосредственно в борьбе с коронавирусом Covid-19 помогали 420 студентов.