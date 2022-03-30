news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
30 марта 2022  11:54
Эвелина Киселёва

В Казани сделали 1,5 млн вакцин от Covid-19

news_top_970_100

В Казани медики сделали 1,5 млн инъекций вакцинами против новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказали на итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани.

«Выполнено более 1 млн 500 тысяч инъекций, введено в федеральный регистр вакцинированных более 1 млн 500 тысяч учетных записей», – сообщили на итоговой коллегии.

К вакцинации было привлечено более 650 медработников города.

Всего в Казани было открыто до 57 пунктов вакцинации, в том числе мобильных, из них два работали круглосуточно.

#вакцинация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное