В Казани сделали 1,5 млн вакцин от Covid-19

В Казани медики сделали 1,5 млн инъекций вакцинами против новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказали на итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани.

«Выполнено более 1 млн 500 тысяч инъекций, введено в федеральный регистр вакцинированных более 1 млн 500 тысяч учетных записей», – сообщили на итоговой коллегии.

К вакцинации было привлечено более 650 медработников города.

Всего в Казани было открыто до 57 пунктов вакцинации, в том числе мобильных, из них два работали круглосуточно.