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Здоровье
30 марта 2022  15:38
Эвелина Киселёва

Система здравоохранения Казани пополнилась новыми кадрами

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В государственных медучреждениях Казани стало больше врачей и медсестер. Об этом рассказал начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на итоговом заседании коллегии Горздрава.

«Несмотря на все сложности, медицина Казани пополняется кадрами, которые хотят помогать людям», — отметил замминистра здравоохранения РТ в приветственном видеоролике.

В прошлом году 114 выпускников медицинских университетов пришли работать в больницы и поликлиники города.

«Процент укомплектованности кадрами вырос как среди врачей, так и среди среднего медицинского персонала», — добавил Жаворонков.

Ранее министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал, откуда медперсонал приходит работать в больницы и поликлиники республики.

#горздрав #медики
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