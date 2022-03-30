Система здравоохранения Казани пополнилась новыми кадрами

В государственных медучреждениях Казани стало больше врачей и медсестер. Об этом рассказал начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на итоговом заседании коллегии Горздрава.

«Несмотря на все сложности, медицина Казани пополняется кадрами, которые хотят помогать людям», — отметил замминистра здравоохранения РТ в приветственном видеоролике.

В прошлом году 114 выпускников медицинских университетов пришли работать в больницы и поликлиники города.

«Процент укомплектованности кадрами вырос как среди врачей, так и среди среднего медицинского персонала», — добавил Жаворонков.

Ранее министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал, откуда медперсонал приходит работать в больницы и поликлиники республики.