В Казани построят многоквартирный соципотечный дом для медиков

Для медицинских работников Казани планируют построить соципотечный дом. Об этом рассказал начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на итоговой коллегии.

«Сегодня мы хотим поддержать наших сотрудников. Министерство здравоохранения республики Татарстан во главе с Маратом Садыковым и Госжилфонд при Президенте Татарстана разрабатывают проект строительства ипотечного жилого многоквартирного дома», – рассказал замминистра здравоохранения РТ в приветственном видеоролике.

Владимир Жаворонков добавил, что к тому же в планах сформировать фонд арендного жилья на базе двух бывших филиалов поликлиник, находящихся на первом этаже многоквартирных домов.