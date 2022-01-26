Виртуальная реальность и умные палаты: в Татарстане открыли первый центр реабилитации
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани высокотехнологичный лечебно-реабилитационный центр при больнице №7. Накануне ИА «Татар-информ» удалось попасть на мини-экскурсию по новому корпусу и узнать, как и кому здесь будут оказывать помощь, какие технологичные сюрпризы ждут пациентов и что такое умная палата.
Высокие технологии нового центра
Восьмиэтажный Центр медицинской реабилитации на базе седьмой городской больницы возвели меньше чем за год.
На более чем 12 тысячах квадратных метров расположились 147 койко-мест – все с подводом кислородных точек, но существует и возможность для расширения мощностей до 300 коек.
«Сюда будут поступать как пациенты плановые, так и стационарные больные», – уточнил главный врач седьмой больницы Казани Артур Делян.
«Очень важна нам преемственность в реабилитации. В больнице №7 имеется сосудистый центр на 60 коек, отделение травматологии и ортопедии, нейрохирургия, кардиологическое отделение. Необходимо, чтобы пациенты из этих отделений переводились потом на второй этап реабилитации – в новый центр», – рассказала главный реабилитолог Минздрава РТ Резеда Бодрова.
Новый центр будет доступен не только для пациентов седьмой городской больницы. Он будет принимать жителей ближайших к нему районов Казани, а также тех, у кого есть четкие показания к высокотехнологичной реабилитации.
«Повысится доступность для пациентов, выписанных из других клиник и центров, именно на высокотехнологичные методы реабилитации, которые позволяют благодаря роботизированным технологиям, биологической обратной связи максимально восстановить нарушенные функции пациентов, имеющих реабилитационный потенциал», – добавила врач.
Она отметила, что в системе здравоохранения республики не хватало учреждений второго этапа реабилитации. Да, в Иннополисе есть амбулаторная реабилитация и одно отделение на 25 коек для пациентов с поражением центральной нервной системы. Но этого недостаточно.
Новый центр будет вести пациентов с поражениями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и тех, кто нуждается в соматической реабилитации.
В новой больнице будут помогать восстановить или сохранить качество жизни, а кому-то не стать инвалидами.
Как виртуальная реальность восстановит здоровье
Центр оснащен по последнему слову техники. Здесь сконцентрированы технологии, с которыми в Татарстане уже работали, например экзокисть и экзоскелет, слинговая система передвижения больных, а также совершенно новое высокотехнологичное оборудование, с которым в республике еще только знакомятся.
«Это первый комплекс, который построен в Татарстане, отвечающий четвертому уровню оказания помощи. Это уровень федеральных центров, технологии используются роботизированные: локоматы, виртуальная реальность», – отметил главный врач седьмой больницы Казани Артур Делян.
На одном из этажей клиники работает целый учебный центр для студентов и тех, кто проходит последипломную подготовку. По словам главного врача, здесь будут готовить мультидисциплинарные бригады для отделения реабилитации.
В одном из учебных залов установлена специальная круговая конструкция с подвижной платформой, пациента закрепляют за талию, надевают датчики на руки и ноги, на глаза – виар-очки. Аппарат позволит медикам выяснить, какая группа мышц работает хорошо, а какая слабее. В конце пациенту подберут лечение и индивидуально для него пропишут программу работы на этом приспособлении. Технология корейская.
Количеству высокотехнологичного оборудования можно позавидовать: умные тренажеры для людей с различными проблемами здоровья, аппараты, позволяющие восстановить обездвиженные части тела, релакс-комнаты, тренажерные залы, в которых есть даже стенка для скалолазания.
Умная палата понимает с одного взгляда
На этаже, где будут лежать пациенты с поражением центральной нервной системы, есть умная палата – это совместная разработка кафедры реабилитации и спортивной медицины КГМА и лицея имени Лобачевского.
Обездвиженные пациенты с помощью одного взгляда смогут включать и выключать свет, открывать и закрывать жалюзи и форточку, включать телевизор.
Резеда Бодрова отметила, что интерьер умной палаты – как в швейцарских клиниках: на потолке слинговая система для перемещения пациента, мебель легко передвигается и регулируется по высоте, меняется подсветка.
«Умной реабилитационной палаты нет нигде. Это наша разработка, будем готовить патент», – отметила Бодрова.
Постковидная реабилитация
В центре сделан акцент и на постковидную реабилитацию, которая сейчас как никогда актуальна.
Здесь 21 место для тех, кто будет нуждаться в соматической реабилитации, есть возможность увеличить их количество при необходимости. Здесь будут проходить восстановление люди с заболеваниями внутренних органов.
«Кислород выведен дополнительно там, где будут проходить реабилитацию пациенты с проблемами опорно-двигательного аппарата», – отметила Резеда Ахметовна.
Жители республики, которые переболели Covid-19 очень тяжело, проходят реабилитацию в санатории «Нихама».
Татарстанцы, перенесшие коронавирус в более или менее легкой форме, могут восстановить здоровье в поликлиниках.
Тем, кто переболел в средней степени тяжести, теперь будут помогать реабилитироваться в новом центре.
Главный врач казанской городской больницы №7 напомнил, что на базе клиники развернут Covid-госпиталь на 500 коек. И его выздоровевшим пациентам реабилитация после перенесенной инфекции зачастую крайне необходима.
Новый высокотехнологичный центр будет работать по ОМС. В новой больнице уже готовы к приему первых пациентов, чтобы помочь им восстановить здоровье.