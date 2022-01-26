Виртуальная реальность и умные палаты: в Татарстане открыли первый центр реабилитации

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани высокотехнологичный лечебно-реабилитационный центр при больнице №7. Накануне ИА «Татар-информ» удалось попасть на мини-экскурсию по новому корпусу и узнать, как и кому здесь будут оказывать помощь, какие технологичные сюрпризы ждут пациентов и что такое умная палата.

В новом лечебно-реабилитационном центре при больнице №7 расположились 147 койко-мест Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Высокие технологии нового центра

Восьмиэтажный Центр медицинской реабилитации на базе седьмой городской больницы возвели меньше чем за год.

На более чем 12 тысячах квадратных метров расположились 147 койко-мест – все с подводом кислородных точек, но существует и возможность для расширения мощностей до 300 коек.

«Сюда будут поступать как пациенты плановые, так и стационарные больные», – уточнил главный врач седьмой больницы Казани Артур Делян.

«Очень важна нам преемственность в реабилитации. В больнице №7 имеется сосудистый центр на 60 коек, отделение травматологии и ортопедии, нейрохирургия, кардиологическое отделение. Необходимо, чтобы пациенты из этих отделений переводились потом на второй этап реабилитации – в новый центр», – рассказала главный реабилитолог Минздрава РТ Резеда Бодрова.

Резеда Бодрова: «Повысится доступность для пациентов, выписанных из других клиник и центров, именно на высокотехнологичные методы реабилитации» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Новый центр будет доступен не только для пациентов седьмой городской больницы. Он будет принимать жителей ближайших к нему районов Казани, а также тех, у кого есть четкие показания к высокотехнологичной реабилитации.

«Повысится доступность для пациентов, выписанных из других клиник и центров, именно на высокотехнологичные методы реабилитации, которые позволяют благодаря роботизированным технологиям, биологической обратной связи максимально восстановить нарушенные функции пациентов, имеющих реабилитационный потенциал», ­­– добавила врач.

Она отметила, что в системе здравоохранения республики не хватало учреждений второго этапа реабилитации. Да, в Иннополисе есть амбулаторная реабилитация и одно отделение на 25 коек для пациентов с поражением центральной нервной системы. Но этого недостаточно.

Новый центр будет вести пациентов с поражениями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Новый центр будет вести пациентов с поражениями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и тех, кто нуждается в соматической реабилитации.

В новой больнице будут помогать восстановить или сохранить качество жизни, а кому-то не стать инвалидами.

Как виртуальная реальность восстановит здоровье

Центр оснащен по последнему слову техники. Здесь сконцентрированы технологии, с которыми в Татарстане уже работали, например экзокисть и экзоскелет, слинговая система передвижения больных, а также совершенно новое высокотехнологичное оборудование, с которым в республике еще только знакомятся.

«Это первый комплекс, который построен в Татарстане, отвечающий четвертому уровню оказания помощи. Это уровень федеральных центров, технологии используются роботизированные: локоматы, виртуальная реальность», – отметил главный врач седьмой больницы Казани Артур Делян.

На одном из этажей клиники работает целый учебный центр для студентов и тех, кто проходит последипломную подготовку Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На одном из этажей клиники работает целый учебный центр для студентов и тех, кто проходит последипломную подготовку. По словам главного врача, здесь будут готовить мультидисциплинарные бригады для отделения реабилитации.

В одном из учебных залов установлена специальная круговая конструкция с подвижной платформой, пациента закрепляют за талию, надевают датчики на руки и ноги, на глаза – виар-очки. Аппарат позволит медикам выяснить, какая группа мышц работает хорошо, а какая слабее. В конце пациенту подберут лечение и индивидуально для него пропишут программу работы на этом приспособлении. Технология корейская.

В одном из учебных залов установлена специальная круговая конструкция с подвижной платформой Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Количеству высокотехнологичного оборудования можно позавидовать: умные тренажеры для людей с различными проблемами здоровья, аппараты, позволяющие восстановить обездвиженные части тела, релакс-комнаты, тренажерные залы, в которых есть даже стенка для скалолазания.

Умная палата понимает с одного взгляда

На этаже, где будут лежать пациенты с поражением центральной нервной системы, есть умная палата – это совместная разработка кафедры реабилитации и спортивной медицины КГМА и лицея имени Лобачевского.

Обездвиженные пациенты с помощью одного взгляда смогут включать и выключать свет, открывать и закрывать жалюзи и форточку, включать телевизор.

Интерьер умной палаты – как в швейцарских клиниках: на потолке слинговая система для перемещения пациента, мебель легко передвигается и регулируется по высоте Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Резеда Бодрова отметила, что интерьер умной палаты – как в швейцарских клиниках: на потолке слинговая система для перемещения пациента, мебель легко передвигается и регулируется по высоте, меняется подсветка.

«Умной реабилитационной палаты нет нигде. Это наша разработка, будем готовить патент», – отметила Бодрова.

Постковидная реабилитация

В центре сделан акцент и на постковидную реабилитацию, которая сейчас как никогда актуальна.

Здесь 21 место для тех, кто будет нуждаться в соматической реабилитации, есть возможность увеличить их количество при необходимости. Здесь будут проходить восстановление люди с заболеваниями внутренних органов.

Кислород выведен дополнительно там, где будут проходить реабилитацию пациенты с проблемами опорно-двигательного аппарата Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Кислород выведен дополнительно там, где будут проходить реабилитацию пациенты с проблемами опорно-двигательного аппарата», – отметила Резеда Ахметовна.

Жители республики, которые переболели Covid-19 очень тяжело, проходят реабилитацию в санатории «Нихама».

Татарстанцы, перенесшие коронавирус в более или менее легкой форме, могут восстановить здоровье в поликлиниках.

Тем, кто переболел в средней степени тяжести, теперь будут помогать реабилитироваться в новом центре.

Главный врач казанской городской больницы №7 напомнил, что на базе клиники развернут Covid-госпиталь на 500 коек. И его выздоровевшим пациентам реабилитация после перенесенной инфекции зачастую крайне необходима.

Главный врач казанской городской больницы №7 Артур Делян напомнил, что на базе клиники развернут Covid-госпиталь на 500 коек Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Новый высокотехнологичный центр будет работать по ОМС. В новой больнице уже готовы к приему первых пациентов, чтобы помочь им восстановить здоровье.