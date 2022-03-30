Глава Горздрава рассказал, где в Казани появятся новые больницы и поликлиники

В Казани в этом году начнется и продолжится строительство множества объектов здравоохранения. Об этом на итоговом заседании коллегии городского Управления здравоохранения рассказал его начальник Владимир Жаворонков.

«Уже в ближайшее время мы планируем открыть филиал детской поликлиники №4 в жилом комплексе „Салават Купере“. Кроме того, мы планируем уже в этом году открыть филиалы детских поликлиник в таких комплексах, как „Станция спортивная“ и „Солнечный город“», — отметил замминистра здравоохранения республики во вступительном видеоролике, показанном на заседании.

Скоро откроется новый офис врача общей практики и кабинет педиатра с прививочным и процедурным кабинетами в поселке Константиновка.

Уже сейчас начинается строительство детской поликлиники в Дербышках, планируется строительство поликлиник с травмцентром и женской консультацией и подстанцией скорой медицинской помощи в ЖК «Салават Купере», а также детской и взрослой поликлиник в жилом комплексе «Весна».

«Начато строительство нового перинатального центра при 7-й городской больнице. Началось проектирование детской городской больницы на улице Гаврилова на 480 койко-мест», — добавил начальник Горздрава.

Владимир Жаворонков уточнил, что, несмотря на масштабные планы по строительству новых медучреждений, быстрорастущему городу необходимы еще три больницы и девять объектов для оказания амбулаторной помощи.