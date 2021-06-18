Открыли онкоцентр, устроили новоселье, наградили лучших: как в РТ прошел День медика

Первый в ПФО и третий в России

В Казани открыли Центр детской онкологии, гематологии и хирургии, созданный на базе Детской республиканской клинической больницы.

«Мы сегодня открываем Центр при ДРКБ. Конечно, этот центр позволит полностью решать все задачи, которые касаются здоровья наших детей», — отметил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Глава республики выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину и федеральному Минздраву, так как больницу возвели по национальному проекту «Здравоохранение» и региональному проекту «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан». Поблагодарил он и строительную компанию.

Президент РТ поздравил всех медиков с их профессиональным праздником – День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня, в этом году это 20-е число.

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев тоже поздравил татарстанцев с открытием новейшего технологичного центра.

Корреспонденту ИА «Татар-информ» замминистра объяснил, почему именно Казань выбрали местом для строительства Центра детской онкологии, гематологии и хирургии.

«Безусловно, потому что изначально в Казани очень хорошая медицинская база, хорошая база подготовки кадров, очень хорошие диагностический и кадровый ресурс, поэтому в Казани и организован этот центр. И исторически здесь развита онкологическая служба», – отметил он в беседе с агентством.

Олег Гриднев объяснил, что в онкоцентре созданы все условия, чтобы дети отвлекались от болезни. Также больница оснащена современным оборудованием.

Подобных центров всего два в стране – в Москве и Санкт-Петербурге.

В новом медцентре будут лечить не только татарстанских детей, но и ребят из других регионов Приволжского федерального округа.

Всего на строительство выделили 2,2 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Строить детский онкоцентр начали в январе прошлого года. Шестиэтажное здание рассчитано на 100 коек. По 25 мест предназначено для двух отделений онкологии, 20 коек — для отделения гематологии и иммунологии, по семь мест — для трансплантации костного мозга и стволовых клеток, для реанимации. Кроме того, 16 пациентов одновременно смогут посещать дневной стационар больницы.

В центре развернут лабораторный комплекс, отделения переливания крови и лучевой диагностики. В нем впервые в республике смогут проводить процедуры трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, сейчас эти процедуры делают только в Москве и Санкт-Петербурге.

Как в Татарстане будут учиться лечить рак на 4-й стадии и как устроена работа нового центра, можно прочитать в репортаже ИА «Татар-информ».

135 медиков будут жить рядом с работой

Сразу после торжественного открытия центра в Казани заселили 198-квартирный жилой дом, который построили по программе социальной ипотеки. Там будут жить медицинские работники Республиканской клинической больницы, Детской республиканской клинической больницы и Межрегионального клинико-диагностического центра.

С заселением в новые квартиры медиков поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«135 квартир в этом прекрасном доме будут выделены для работников здравоохранения. Я считаю, что вот такая компоновка, когда объекты здравоохранения и возможность проживать, отдыхать будут комфортными для людей, которые получат здесь квартиры», – отметил глава Татарстана.

Минниханов поблагодарил Госжилфонд республики за организацию работы.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев подчеркнул, что для Татарстана практика, когда жилье медиков находится непосредственно вблизи их работы, – норма.

Дом построили прямо на территории РКБ. В ответном слове от новоселов торакальный хирург клиники Раис Гайсин поблагодарил Правительство республики и строителей.

«Это отличная программа, которая решает не только наши жилищные вопросы, но и дает возможность привлечения в республику специалистов», – отметил он.

Семья Фаттаховых заехала в трехкомнатную квартиру, до этого они жили с родителями в Приволжском районе города. Фирдаус Фаттахова работает медсестрой в ДРКБ, о своей жилплощади семья из четырех человек мечтала очень долго.

Фирдаус и ее супруг Рифат стояли в очереди на социальную ипотеку с 2011 года, у них две дочки.

«Когда нам позвонили, мы обрадовались, это ведь наша собственная квартира. Даже до сих пор не верим еще», – отметила Фирдаус.

В соседней квартире на третьем этаже будет жить семья медиков РКБ. Мама Дания Халилова уже 34 года работает инструктором ЛФК, дочь Гузель 4,5 года трудится в реанимации родильного дома.

«Столько лет я ждала, чтобы из этого района не уезжать, чтоб работа была. Я пришла на работу, было только общежитие и больница. При мне все строилось», – рассказала Дания Халилова.

По социальной ипотеке семья переехала в «двушку», они очень благодарны за этот дом.

В подарок для сельских медиков – автомобили

Рустам Минниханов вручил почти 200 автомобилей для нужд районных медицинских учреждений.



Уедут в ФАПы, офисы врачей общей практики и ЦРБ 150 автомобилей «Лада Ларгус» и 43 микроавтобуса Ford Transit. Всего в 2021 году в Татарстане планируют приобрести 370 автомобилей «медицинской службы» и 43 микроавтобуса.

Эти машины медики будут использовать, выезжая на вызовы, для транспортировки пациентов в больницы, а также для доставки лекарств до жителей отдаленных районов.

В прошлом году по программе модернизации первичного звена за счет федерального бюджета приобрели 88 автомобилей. По этой же программе в 2021-2025 годах планируют переоснастить санитарным автотранспортом медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, центральные районные больницы, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах.

Кто стал лучшим медиком из лучших?

Праздничный день завершили ярким шоу. В «Казань Экспо» наградили лучших медиков пандемийного года. Церемонию вместе с популярными татарстанскими ведущими провела Яна Чурикова. Перед медиками выступили Салават Фатхетдинов и Валерий Сюткин. Главные награды вручили Президент Татарстана, министр здравоохранения РТ и известнейшие врачи России.

Первой номинацией стала «Лучший медицинский работник Татарстана 2021 года», победила в ней Зульфия Галиахметова – старшая медицинская сестра Республиканской клинической инфекционной больницы, заслуженный работник здравоохранения республики.

Галиахметова 17 лет трудится старшей медсестрой РКИБ.

В начале пандемии Covid-19 она стала ключевым сотрудником, регулируя работу среднего и младшего медицинского персонала по медобследованию первых туристов, прибывших из Китая, студентов КНР, учащихся в казанских вузах.

Зульфия Галиахметова разработала маршруты передвижения среднего и младшего персонала РКИБ, чтобы сопровождать пациентов в отдельный смотровой бокс, не допуская контакта с другими пациентами.

Кроме этого, медсестра руководила службой, которая контролировала и обеспечивала работу средних и младших медработников, помогая первым пациентам с Covid-19 с круизного лайнера Diamond Princess.

Лучшим врачом первичного звена в Республиканском конкурсе «Врач года - Ак Чәчәкләр-2021» стала заведующая дневным стационаром, участковый терапевт, гериатр Госпиталя для ветеранов войн Набережных Челнов, главный внештатный гериатр по Автограду Фарида Шарифуллина.

В ноябре 2020 года под ее руководством была запущена и эффективно проводится реабилитация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию в дневном стационаре. За короткое время реабилитацию прошли и вернулись к полноценной деятельности более тысячи челнинцев.

Фарида Шарифуллина руководит работой по разработке и реализации мероприятий по снижению заболеваемости, инвалидизации, смертности населения в Челнах. В прошлом году она организовывала работу в поликлинике в условиях пандемии.

Победителем Республиканского конкурса «Ак чэчэклер – Врач года-2021» в номинации «Легенда здравоохранения» стала Дамира Галеева. Имя победительницы назвал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Дамира Садыковна Галеева председатель Совета ветеранов Детской республиканской клинической больницы, заслуженный врач Татарстана и Российской Федерации.

Врач – лауреат Государственной премии РТ, экстраординарный профессор Казанского медуниверситета.

«Уникальный случай» РКБ удостоился главной награды конкурса

История Республиканской клинической больницы Татарстана о том, как первая в Приволжском федеральном округе женщина смогла стать счастливой мамой после пересадки печени победила на конкурсе «Врач года - Ак Чәчәкләр-2021».

Из-за гепатита у женщины появился цирроз, а затем и его осложнения. Героиня истории в декабре 2019 года успешно прошла все этапы пересадки печени. Трансплантация избавила ее от цирроза.

Спустя примерно полгода после пересадки врачи узнали, что их пациентка с пересаженной печенью беременна. К тому моменту они с мужем мечтали о ребенке уже более 10 лет.

На сроке в почти 6 месяцев женщина легла на сохранение в отделение патологии беременных Перинатального центра РКБ. Там беременная пролежала 75 дней под контролем врачей отделения патологии беременности до срока в 37 недель, врачи решили провести кесарево сечение.

На родах были даже трансплантологи, чтобы в случае чего прийти на помощь. У пациентки родилась здоровая дочка.

Гастроэнтерологам больницы пациентка пообещала вернуться в Перинатальный центр РКБ за еще одним ребенком.

Хотел пересаживать органы, а нашел любовь

Сразу после вручения награды заведующий отделением хирургии №2 Республиканской клинической больницы трансплантолог Александр Киршин взял в руки микрофон. На конкурсе «Ак чэчэклер – Врач года-2021» он решил сделать предложение руки и сердца своей избраннице.

Он рассказал, что приехал в Татарстан пересаживать печень, а нашел любовь всей своей жизни.

Как стало известно ИА «Татар-информ», избранницей врача стала его коллега – врач РКБ, гастроэнтеролог клиники. Девушка на предложение руки и сердца ответила согласием.

Кто стал лучшим врачом 2021 года?

В Республиканском конкурсе «Врач года – Ак Чәчәкләр-2021» в номинации «Врач года» одержала победу Диана Абдулганиева — главный внештатный специалист по терапии Министерства здравоохранения Татарстана, шеф терапевтической клиники РКБ, заведующая кафедрой госпитальной терапии Казанского медуниверситета, заслуженный врач РТ, доктор медицинских наук и профессор.​

Диана Абдулганиева родилась в семье врачей и пошла по стопам своих родителей.

В 2020 году Диана Абдулганиева стала инициатором, разработчиком дизайна и членом рабочей группы виртуального обхода, созданного в Татарстане из-за пандемии. Специалисты за 2020 год проконсультировали более 10 тысяч пациентов по всей республике.

Под ее руководством в РТ начали использовать антиковидную плазму, которая спасла множество тяжелых больных коронавирусом. Шефство Диана Абдулганиева взяла и над разработкой и внедрением в повседневную врачебную практику региональных рекомендаций по ведению пациентов с новой коронавирусной инфекцией на стационарном и амбулаторном этапах.

Лично Диана Абдулганиева курировала во Временном инфекционном госпитале РКБ самых тяжелых пациентов с коморбидной патологией, когда Covid-19 совмещался с другими тяжелыми болезнями.

Подарочная «Лада Гранта» от Президента РТ уехала в Агрыз

Специальный приз от Президента Татарстана Рустама Минниханова получила старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи Агрызской центральной больницы Гульфия Симакова.

Сегодня она уехала из «Казань Экспо» на новой «Ладе Гранте».

Благодаря Гульфие Симаковой была грамотно организована работа отделения скорой медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Еще в 2011 году медик участвовала в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Агрызском районе. Тогда на складе подземного секретного военного завода начали взрываться боеприпасы. Симакова организовала работу отделения скорой помощи в условиях ЧС.

Она работала на Универсиаде в Казани, в 2014 году работала на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи.

Совместно с сотрудниками МЧС России Гульфия Симакова проводит тренировочные учения и занятия по оказанию неотложной помощи при возникновении ЧС.

Рустам Минниханов, обращаясь к медикам отметил, что в сфере здравоохранения работают лучшие люди.

Фото: Максим Каримов