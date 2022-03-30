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Здоровье
30 марта 2022  14:30
Эвелина Киселёва

В Горздраве Казани рассказали, какие больницы отремонтируют в 2022 году

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В Казани организован капитальный ремонт четырех крупных больниц. Об этом в видеоролике, показанном на итоговом заседании коллегии городского Управления здравоохранения, рассказал заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Горздрава Владимир Жаворонков.

«В 2022 году мы продолжаем капитальный ремонт Госпиталя ветеранов войн и МКДЦ», — отметил он.

Кроме того, уже начались работы по капитальному ремонту казанских городских больниц №16 и 2.

#капремонт
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