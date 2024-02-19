На Татарстан опять обрушатся снегопады, метели с ухудшением видимости и сильный ветер

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 19 февраля, в Татарстане вновь ожидается заметное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. По всему региону прогнозируется небольшой, а местами и умеренный снег (ожидается выпадение от 2 до 6 миллиметров осадков). Кое-где, включая Казань, разыграются метели.

Из-за атмосферных явлений вероятно ухудшение видимости до 1000 метров и менее. Будет дуть юго-западный и западный ветер силой от 8 до 13 м/с. Местами он будет усиливаться порывами до 15–20 м/с (в столице РТ — до 15–18 м/с, и только в утренние часы).

На дорогах образуется гололедица. Кроме того, местами возникнут снежные заносы. В связи с непогодой МЧС накануне напомнило татарстанцам о мерах безопасности.

Температура воздуха по республике в светлое время суток составит от -4 до -9 градусов (в Казани столбики термометров поднимутся до 4–6 градусов ниже нуля).

Ранее метеорологи сообщили, что атмосферные фронты принесут в Татарстан очередные снегопады и относительное потепление. Профессор КФУ Юрий Переведенцев объяснил, когда в республику придет потепление, а затем и весна.

С начала зимы с улиц столицы республики вывезено более 1,5 млн тонн снега. Мэр Казани Ильсур Метшин недавно потребовал от городских предприятий «любой ценой» расчищать дороги, не снижая темпы. До этого Раис Татарстана Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.