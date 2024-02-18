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В Татарстане ожидаются метель с сильным ветром и до −22 градусов
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
В воскресенье, 18 февраля, на территории Татарстана ожидаются метели. Во время них видимость на дорогах ухудшится до 1-2 км, предупреждает Гидрометцентр республики.
Кроме того, ожидается южный, юго-западный ветер, порывы которого днем могут достигать 15 — 18 м/с.
В ночные часы прогнозируется от −14 до −19 градусов, местами столбики термометров опустятся до −22. Днем ожидается от −6 до −11 градусов. На дорогах возможна гололедица.
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