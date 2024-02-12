Метшин поручил городским службам «любой ценой» расчищать дороги от снега

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Мэр Казани Ильсур Метшин поручил городским предприятиям «любой ценой» расчищать дороги от снега, не снижая темпы. Об этом он заявил сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.

«Сколько можно про эти рекордные объемы вывоза снега говорить, вывезите уже его. Чуда не будет — это кропотливая работа, это 1,6 млн тонн снега, которые тем количеством техники, которая у нас есть, мы продолжаем вывозить. Но надо ускоряться по поселкам, особенно неприемлемы ситуации, когда автобусы не могут проехать <...> Подрядные организации, предприятия благоустройства — эти вопросы не только держать на контроле, особенно там, где общественный транспорт, дороги расчищайте любой ценой», — прокомментировал мэр.

Метшин также поручил взять под особый контроль снежные шапки, которые образовались на крышах домов. Кроме того, мэр в очередной раз поблагодарил казанцев, которые самоорганизовались в уборке дворов от снега. Он подчеркнул, что это очень важно в период, когда техники не хватает, а у дворников аврал.

«Безусловно, справедливо пишут, что жители не должны исполнять обязанности управляющей компании, уборка и содержание — за ними, но это в обычное время. Мы еще раз говорим, что это стихийное бедствие, снежный шторм. Когда горит дом, соседи не стоят и не смотрят со словами „пожарные должны тушить“. Всем миром выходят и помогают соседям, ничем не отличались эти три недели», — заключил градоначальник.

По его словам, уроки этой снежной зимы должны быть изучены, а итогом должны стать предложения по более совершенной системе уборки снега с прописанными алгоритмами.

Ранее на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах Татарстана и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.