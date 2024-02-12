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Метшин поручил городским службам «любой ценой» расчищать дороги от снега
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил городским предприятиям «любой ценой» расчищать дороги от снега, не снижая темпы. Об этом он заявил сегодня на деловом понедельнике в мэрии города.
«Сколько можно про эти рекордные объемы вывоза снега говорить, вывезите уже его. Чуда не будет — это кропотливая работа, это 1,6 млн тонн снега, которые тем количеством техники, которая у нас есть, мы продолжаем вывозить. Но надо ускоряться по поселкам, особенно неприемлемы ситуации, когда автобусы не могут проехать <...> Подрядные организации, предприятия благоустройства — эти вопросы не только держать на контроле, особенно там, где общественный транспорт, дороги расчищайте любой ценой», — прокомментировал мэр.
Метшин также поручил взять под особый контроль снежные шапки, которые образовались на крышах домов. Кроме того, мэр в очередной раз поблагодарил казанцев, которые самоорганизовались в уборке дворов от снега. Он подчеркнул, что это очень важно в период, когда техники не хватает, а у дворников аврал.
«Безусловно, справедливо пишут, что жители не должны исполнять обязанности управляющей компании, уборка и содержание — за ними, но это в обычное время. Мы еще раз говорим, что это стихийное бедствие, снежный шторм. Когда горит дом, соседи не стоят и не смотрят со словами „пожарные должны тушить“. Всем миром выходят и помогают соседям, ничем не отличались эти три недели», — заключил градоначальник.
По его словам, уроки этой снежной зимы должны быть изучены, а итогом должны стать предложения по более совершенной системе уборки снега с прописанными алгоритмами.
Ранее на республиканском совещании Раис РТ Рустам Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах Татарстана и поручил обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах.
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