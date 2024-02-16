Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстан придут климатические весна и лето

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Климатическая весна придёт в Татарстан, когда среднесуточная температура переступит через нулевую отметку в сторону «плюса». Чаще всего в наших краях это происходит в период с 30 марта по 3 апреля. Об этом сегодня сообщил корреспонденту «Татар-информа» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«По климату такой тёплый переход весной происходит обычно с 30 марта по 3 апреля. Климатическое лето чаще наступает в середине мая, когда происходит переход среднесуточной температуры через 15 градусов. Однако в последние годы эти даты сдвигаются на более ранние сроки. Продолжительность теплого периода увеличивается за счёт холодного периода», — сказал он.

Спикер отметил, что такая «тёплая» тенденция действительно есть и она хорошо выражена не только в нашем регионе, но и по всей России. Какой будет предстоящая весна в республике — ранней, «дружной» или запоздалой и затяжной — пока предсказать сложно, сказал Переведенцев.