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Профессор КФУ предупредил татарстанцев о новом февральском снегопаде
На смену кратковременному похолоданию в конце этой недели в Татарстан придёт потепление, но ожидается снегопад. Об этом сегодня сообщил корреспонденту «Татар-информа» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«Антициклон, который нам принёс морозы, смещается на восток. На смену ему придёт опять циклон с Атлантики. Опять будут осадки в виде снега. Но, на наше счастье, к нам они придут более ослабленными, больше достанется западным регионам европейской части России, в том числе Москве», — сказал он.
Спикер заметил, что зато в нашем регионе не было ледяных дождей, которые прошли по всей Европейской территории России. По предварительному прогнозу Гидромета РФ, предстоящий снегопад начнётся в воскресенье и продолжится до понедельника. Однако его мощь будет столь сильной, как у предшественников, прошедших недавно по республике.
«Осадки считаются большими, когда 20 мм выпадает за 12 часов, это уже опасное явление, такое этой зимой уже было», — сказал спикер КФУ.
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