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Общество 16 февраля 2024 12:17

С улиц Казани вывезено более 1,5 млн тонн снега

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С начала зимы с улиц Казани вывезено уже 1,529 млн тонн снега. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.
Только за прошедшие сутки убрано 29,37 тыс. тонн снега, использовано 110 тонн противогололедных материалов. В уборке было задействовано 903 единицы техники, а также 752 дорожных рабочих.

В исполкоме уточнили, что в ближайший день новых снегопадов не ожидается. Убирать снег выйдут 742 рабочих, 493 единицы техники.

#уборка снега
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