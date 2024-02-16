С улиц Казани вывезено более 1,5 млн тонн снега

С начала зимы с улиц Казани вывезено уже 1,529 млн тонн снега. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.

Только за прошедшие сутки убрано 29,37 тыс. тонн снега, использовано 110 тонн противогололедных материалов. В уборке было задействовано 903 единицы техники, а также 752 дорожных рабочих.

В исполкоме уточнили, что в ближайший день новых снегопадов не ожидается. Убирать снег выйдут 742 рабочих, 493 единицы техники.