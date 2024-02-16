Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С улиц Казани вывезено более 1,5 млн тонн снега
Скопировать ссылку
С начала зимы с улиц Казани вывезено уже 1,529 млн тонн снега. Об этом рассказали в мэрии столицы Татарстана.
Только за прошедшие сутки убрано 29,37 тыс. тонн снега, использовано 110 тонн противогололедных материалов. В уборке было задействовано 903 единицы техники, а также 752 дорожных рабочих.
В исполкоме уточнили, что в ближайший день новых снегопадов не ожидается. Убирать снег выйдут 742 рабочих, 493 единицы техники.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2