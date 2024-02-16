Атмосферные фронты принесут в Татарстан очередные снегопады и относительное потепление

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Уже на предстоящих выходных погодные условия в Татарстане начнут меняться под влиянием атмосферных фронтов, произойдет повышение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В субботу, 17 февраля, господствующий в последние дни на территории республики северный антициклон станет постепенно смещаться на юго-восток, атмосферное давление начнет падать.

Запад региона попадет под влияние атмосферного фронта: местами тут пройдет небольшой снег, тогда как на востоке осадков по-прежнему не будет. По словам синоптиков, «крепкие морозы отступят». Соответственно, температура воздуха составит от -16 до -21 градуса в темное время суток и от -10 до -15 градусов — в светлое.

В ночь на воскресенье, 18 февраля, существенные осадки маловероятны. Однако днем в западных районах Татарстана в связи с приближением атмосферного фронта северного циклона прогнозируются снегопады, метели и ветер до 15 м/с. Температурный фон повысится до -13, -18 градусов ночью и -6, -11 градусов днем.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 19 февраля, в зоне атмосферного фронта северного циклона продолжит идти снег, разыграются метели и будет дуть сильный ветер. Станет еще теплее: от -6 до -11 градусов в ночные часы и от -3 до -8 — в дневные.

Во вторник, 20 февраля, после ухода фронтальной системы дальше на восток осадки в республике прекратятся. Температура воздуха составит -9, -14 градусов в темное время суток и -4, -9 градусов — в светлое.

Ранее профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев объяснил, когда в Татарстан придет потепление, а затем и весна. Пока же Минобрнауки РТ напомнило об условиях отмены занятий из-за морозов.