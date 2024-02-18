МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в грядущую метель и гололед

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По данным синоптиков, завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий.

Уже сегодня после шести часов вечера и ночью в республике ожидается снег, метель, ухудшение видимости до 1000 м и менее, сильный ветер порывами 15-20 м/с. Кроме того, на дорогах возможно образование снежных заносов.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ напоминает о мерах безопасности в непогоду. Паркуйте свой автомобиль в безопасном месте, не стойте возле слабо закрепленных конструкций. Обходите места скопления снега и наледи на крышах стороной.

В случае необходимости звонить по телефону «112».