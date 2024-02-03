Минниханов поручил обеспечивать комфортные условия в селах Татарстана при снегопадах

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства обратил внимание на то, что в отчетах не фигурируют сельские населенные пункты республики, жители которых привыкли справляться со снегом собственными силами. Видео опубликовано на портале руководителя республики.

«Там тоже наши люди живут. Завоз продуктов, перемещение, в школу ходить, мусор убирать <...> Я считаю, что в каждом населенном пункте должны быть обеспечены минимальные условия для жизнедеятельности», — сказал Минниханов.

Он отметил, что сегодня уборка снега с дорог и внутриквартальных проездов, с пешеходных зон является самой актуальной темой в жизнедеятельности городов и районов Татарстана.