«Идёт циклон с Атлантики»: профессор КФУ рассказал о погоде в ближайшую декаду

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В ближайшие дни изменится характер погоды в Татарстане и в Казани. На смену аномальному холоду придёт тёплый циклон с Атлантики. Об этом сообщил сегодня корреспонденту «Татар-информа» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Температура в четверг в столице Татарстана была ниже среднесуточной нормы на 12 градусов. Однако погода изменится в ближайшие дни, новый циклон принесёт волну тепла в наш регион. В воскресенье в Казани температура воздуха в дневные часы составит -6 градусов, среднесуточная температура воздуха будет выше нормы. Новый циклон с Атлантики также принесет осадки в виде снега», — сказал он.

Спикер КФУ пояснил, что на протяжении всей зимы наблюдается «неустойчивый характер погоды».

«Раньше в зимнее время на нашу территорию оказывал влияние Сибирский антициклон, была комфортная и прохладная погода, в дневные часы светило солнце. Этой зимой на нас Сибирский циклон совсем не действовал. Чаще действует Северная Атлантика, но в тылу циклонов возникает арктическое вторжение, происходит чередование волн холода и тепла на протяжении всей зимы. В декабре и январе были интенсивные морозы», — напомнил профессор КФУ.

По предварительному прогнозу, к концу следующей недели температура воздуха в Казани постепенно будет повышаться. В целом среднесуточные температуры в ближайшую декаду в городе прогнозируются близкими к климатической норме.