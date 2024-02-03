Минниханов указал на большой объем нерешенных вопросов по уборке снега в городах РТ

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Самая актуальная тема в жизнедеятельности городов и районов Татарстана сегодня это уборка снега с дорог и внутриквартальных проездов, с пешеходных зон. Остается много нерешенных вопрос, об этом заявил на совещании в Доме Правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Понятно, что так сложились погодно-климатические условия. Но люди же должны пользоваться тротуарами и дорогами. Наибольшее количество обращений — это Казань (3305), Набережные Челны (1145), Нижнекамск (279), Зеленодольск (234), Бугульма, Альметьевск, Высокогорский район. Главное, что из всех уведомлений исполнение составляет 37%. Много нерешенных вопросов в Казани, Челнах, Нижнекамске», — подчеркнул руководитель республики.

Раис отметил, что в системе «Народный контроль» по вопросам содержания объектов улично-дорожной сети татарстанцы оставили 6 674 уведомления — это в два раза больше, чем в прошлом году.

Он также акцентировал внимание участников совещания на том, что смена температуры повлияла на случаи исхода снежных масс и наледи с крыш жилых домов и зданий.

«Скопление снега на крышах, сосульки — всё это представляет опасность для граждан. В Казани отмечено падение снега с крыш по ул. Ботаническая. По ул. Кулагина снег обрушился на автомобиль, внутри которого был водитель, и он получил травмы», — подчеркнул Минниханов.