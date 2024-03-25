Муллин после теракта в «Крокусе» потребовал усилить меры безопасности в Нижнекамске

Деловой понедельник в Доме советов Нижнекамске начался с минуты молчания. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в связи с террористическим актом в подмосковном «Крокус Сити Холле» дал поручения.

Градоначальник поручил обеспечить надежную антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры, промышленного комплекса, а также мест массового пребывания граждан.

Рамиль Муллин потребовал уделить особое внимание эвакуационным выходам, металлодетекторам и пропускному режиму силами ЧОП. Поручения принял заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Артур Салахов.

Волонтеры Нижнекамска выразили поддержку и соболезнования всем, кто пострадал в ужасном теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле». Также десятки нижнекамцев зажгли лампадки, принесли цветы и мягкие игрушки к временному мемориалу, организованному у Дома народного творчества.

Накануне вечером нижнекамская телебашня загорелась траурной подсветкой. В память о погибших и пострадавших на конструкции появилась бегущая строка «Скорбим 22.03.2024».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов провел республиканское совещание в Кабмине, во время которого доложил о состоявшейся встрече с руководителями правоохранительных органов. Он подчеркнул, что при планировании массовых мероприятий в республике потребуются дополнительные согласования с органами внутренних дел и провести комиссионные обследования на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Воскресенье, 24 марта, в России было объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин.

Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» появились в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме, Новошешминске, Заинске, Нурлате. Татарстанцы принесли цветы и игрушки в знак скорби по погибшим.