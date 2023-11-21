Митрополит Кирилл о семинарии: «Готовить пастырей, достойно отвечающих вызовам времени»

V Форум православной общественности Республики Татарстан, посвященный 300-летнему юбилею Казанской духовной семинарии, привлек гостей со всей России и из-за рубежа

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гости съехались со всей страны и из-за границы

V Форум православной общественности Республики Татарстан, посвященный 300-летнему юбилею Казанской духовной семинарии, привлек гостей со всей России и из-за рубежа. Приехало духовенство Минской епархии, представители поместных православных церквей Чехии, Болгарии, Сирии: представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси Митрополит Филиппопольский Нифон. А также архиерей Сербской православной церкви, епископ Моравичский Антоний.

Почетным гостем сегодняшнего форума стал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Форум стал своего рода кульминацией празднования юбилея духовной школы. Практически две недели Казанская епархия радовала жителей столицы чередой праздничных мероприятий. Первым стало открытие выставки в музее епархии «Духовные школы Казани: святость, ученость, новаторство», посвященной историческим событиям семинарии. Затем в Национальной библиотеке РТ открылась выставка редких книг «Вековые традиции духовного образования», а накануне в художественной галерее «Хазинэ» представили художественные произведения на православную тему XVIII-XIX веков.

Вчера же состоялось еще одно масштабное событие – XXII Международная научно-богословская конференция «Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи», участие в которой приняли более 180 гостей. Прошла конференция сразу на нескольких площадках: в КФУ, галерее «Хазинэ» и Национальной библиотеке РТ.

Сегодня утром, перед открытием форума, гости и духовенство Татарстанской митрополии собрались в соборе Казанской иконы Божией Матери на торжественную Литургию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня утром, перед открытием форума, гости и духовенство Татарстанской митрополии собрались в соборе Казанской иконы Божией Матери на торжественную Литургию в честь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Во время богослужения песнопения исполнили сразу четыре хора — архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова, хор семинаристов, архиерейский смешанный хор под управлением Марины Литвиненко и хор духовенства.

После общей молитвы все проследовали в ТРК «Корстон», где уже полным ходом шла подготовка к кульминации празднования – V Форуму православной общественности Республики Татарстан.

Сегодня же митрополит и директор Госархива Сергей Горохов подписали соглашение о сотрудничестве в области архивного дела Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В семинарской библиотеке много ценных документов, но гораздо больше подлинников находятся в архиве Татарстана»

Перед тем, как выступить на сцене с приветствием, Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл встретился с представителями Государственного архива Республики Татарстан. Еще 11 октября владыка поговорил с председателем Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнарой Габдрахмановой – обсудили возможности сотрудничества в области архивного дела. Сегодня же митрополит и директор Госархива Сергей Горохов подписали соглашение о сотрудничестве в области архивного дела.

«В Государственном архиве сохранилось многое из того, что является достоянием Республики Татарстан и достоянием Казанской духовной академии и семинарии, которая ныне празднует свое 300-летие. В семинарской библиотеке есть много ценных документов, но гораздо больше подлинников находится в архиве Татарстана. Хранящиеся в архиве материалы очень востребованы. Мы аккуратно пользуемся тем, что архив передавал нам на хранение, в том числе при организации выставок. Подписание соглашения о сотрудничестве документально оформляет сложившиеся между Казанской епархией и Государственным архивом добрые отношения, которые скреплены дружбой и многими благими делами», – отметил глава митрополии.

Сотрудничество позволит передать на хранение важные документы, отметила Гульнара Габдрахманова.

«Наше сотрудничество будет долговременным, мы будем оказывать поддержку в хранении документов, интервью и книг, которые в будущем планируем издавать. Желаю, чтобы наше сотрудничество в сфере информационных технологий развивалось и дальше, а история всех достижений митрополии осталась в истории дольше», — рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу.

Владыка Кирилл: «Для нас очень важно, чтобы мы подвели маленький итог за то время, что мы здесь потрудились, послужили. Этому и будет посвящен форум» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Приедет ли в Казань московский список Казанской иконы Богородицы?

В общении с журналистами владыка Кирилл отметил, что в последний раз форум православной общественности проходил в 2019 году. Тогда он был посвящен 445-летию со дня обретения Казанской иконы Божией Матери.

«Четыре года мы его не проводили в силу известных всем обстоятельств, но в этом году решили не откладывать, провести. Ведь есть требования жизни и желание пообщаться друг с другом, увидеть друг друга. Безусловно мы все встречаемся на больших праздниках, на каких-то отдельных мероприятиях, но когда собирается вся Татарстанская митрополия и присутствует сам Раис нашей республики, – это дает новый стимул для дальнейшего действия. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы подвели маленький итог за то время, что мы здесь потрудились, послужили. Этому и будет посвящен форум», – поделился правящий архиерей.

Говоря о важных событиях в православной жизни Татарстана, владыка ответил на вопрос «Татар-информа» о том, привезут ли в Казань московский чудотворный список Казанской иконы Богоматери Фото: © Олег Варов, patriarchia.ru

Говоря о важных событиях в православной жизни Татарстана, владыка ответил на вопрос «Татар-информа» о том, привезут ли в Казань московский чудотворный список Казанской иконы Богоматери, который был представлен Патриархом Кириллом 4 ноября, в день празднования этого образа.

«Может быть и привезут. Я еще не имел возможности говорить об этой теме. Должно пройти какое-то время, чтобы все успокоилось. Но это известный список, он подарен Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II в 2007 году. А с учетом того, что через год после этого Святейший скончался, пока этот образ изучали, все это немного отошло. И сейчас Патриарх Кирилл к этому вернулся. Это один из ранних списков Казанской иконы Божией Матери. С учетом того, что он написан на золоте, он был сделан на заказ скорее всего. Потому что первые иконы были сделаны очень просто», – рассказал митрополит Кирилл.

Отвечая на вопрос о том, могла ли уцелеть явленная Казанская икона, митрополит указал на сердце и улыбнулся: «Она у всех у нас там».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Главная задача семинарии – подготовка ревностных пастырей, умеющих достойно отвечать на вызовы времени»

И вот форум торжественно открылся. С приветственным словом выступил глава Татарстанской митрополии, затем – епископ Зеленоградский Савва зачитал приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«В этом году исполняется 300 лет со дня основания Казанской духовной семинарии – одного из старейших учебных заведений Русской Православной Церкви, обладающего богатыми научными и педагогическими традициями. Как тогда, так и сейчас, главной задачей семинарии является подготовка ревностных пастырей, умеющих достойно отвечать на вызовы времени, способных проповедовать слово Евангелия, вразумляя всякого человека и утверждая сердца пасомых во святыне пред Богом. Россия переживает сегодня непростой период своей истории, и все мы призваны являть сплоченность и созидательно трудиться на благо Отечества. Надеюсь, что настоящий Форум будет способствовать успешному продолжению церковно-общественного и церковно-государственного диалога на Татарстанской земле, станет важным вкладом в развитие богословского образования в нашей стране», – говорится в обращении Патриарха.

Епископ Зеленоградский Савва зачитал приветственное слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

О традиционных ценностях и веяниях Запада, который пытается разрушить наше духовное богатство своим антихристианским образом мысли, говорил в своем выступлении заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев. А начал он с того, что через неделю состоится Всероссийский форум православной общественности «XXV Русский народный собор», который будет посвящен теме настоящего и будущего русского мира.

«Настоящее и будущее – это не только то, что сейчас происходит на фронте специальной военной операции, но и то, что происходит у нас в каждой семье. Наше будущее – это наши дети, которых становится все меньше. Мы находимся в эпицентре демографического кризиса. И никакого будущего русского мира не будет без изменения нашего отношения к деторождению, народосбережению», – отметил он.

По его словам, очень важно, что в Татарстане, по Указу Президента страны, создан Совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«Это очень важно, потому что еще всего лишь год назад мы с вами жили в обществе, где была разрешена открытая пропаганда извращений, содомии и так далее. Я очень благодарен всем тем, кто участвовал в продвижении закона о запрете всего этого. Например, Камилю хазрату, который выступал в Государственной Думе. В итоге 400 депутатов выступили инициаторами этого закона, и он был принят. Сейчас важно этот закон воплотить в жизнь, чтобы все то, что лилось в уши наших детей и в их сердца через смартфоны Запада, было прекращено. Для этого нужно, чтобы неравнодушная общественность окончательно вывела это с концертных площадок, аудиторий школ и вузов», – сказал Константин Малофеев.

Константин Малофеев обратил внимание на проблему абортов в нашей стране Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«За 30 лет у нас погибло 50 миллионов неродившихся детей»

Константин Малофеев обратил внимание на проблему абортов в нашей стране.

«За 30 лет у нас погибло 50 миллионов неродившихся детей. Сейчас бы эти молодые люди могли творить, работать и защищать Родину. Они не родились и не выросли. Для того, чтобы это не повторялось, нам нужна профилактика абортов, нам нужно изменить отношение к этому общественному злу. Святейший Патриарх предложил запретить аборты в коммерческих клиниках, потому что они единственные, в отличие от государственных, рекламируют аборты. В случае, если что-то пошло не так, пошли осложнения, они не могут оказать квалифицированную помощь в стационаре, и они не дают статистику. Государственная Дума готова рассмотреть этот законопроект», – рассказал он.

Татарстан стал первым регионом России, где в коммерческих клиниках прекратили делать аборты, написал позже у себя в Telegram-канале глава «Царьграда».

В завершении своего выступления он сообщил, что Раис Татарстана удостоил его медали «За заслуги перед Республикой Татарстан».

«Хочу поблагодарить Рустама Минниханова за высокую награду Республики Татарстан. Хочу сознаться аудитории, что я наполовину татарин по маме. Не знаю, может быть поэтому я получил эту награду, потому что других заслуг своих я не вижу перед республикой», – пошутил он.

Камиль хазрат Самигуллин: «Каждого Всевышний одарил свободой и правом выбора, чтобы испытать нашу веру, а не для того, чтобы мы враждовали» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Далее слово взял Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«В эти непростые дни, когда Россия практически в одиночку сражается со злом Запада, российскому обществу особенно важно проявить свою сплоченность и показать всему человечеству пример мирного сосуществования разных религий и культур ради общего благополучия. Всевышний создал человечество многообразным, а значит разность культур и менталитета не может быть причиной раздора между народами. Каждого Всевышний одарил свободой и правом выбора, чтобы испытать нашу веру, а не для того, чтобы мы враждовали», – подчеркнул глава ДУМ РТ.

Митрополит Кирилл: «Ни один верующий человек не забудет Пасху 2020 года, когда многие из православных христиан молились дома, у телевизоров, потому что храмы были закрыты» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Хочу вспомнить великого человека, который связан с этой землей не только жизнью, но и своей кончиной»

Митрополит Кирилл подвел итоги последних лет жизни Митрополии, обратил внимание на восстановление храмов, строительство новых церквей и проблемы общественности, в которые активно включилось духовенство.

«Ни один верующий человек не забудет Пасху 2020 года, когда многие из православных христиан молились дома, у телевизоров, потому что храмы были закрыты. На тот момент в Российской Федерации было 85 субъектов, в 43-х храмы не закрывались. Но в принципе, даже там, где они не закрывались, значительное число прихожан не посещало храмы. Для нас это большой и важный урок. Прежде всего, вспоминая об этих событиях, я хочу вспомнить великого человека, который связан с этой землей не только жизнью, но и своей кончиной – владыку митрополита Феофана. Вечный ему покой! Давайте пропоем ему вечную память», – обратился он к духовенству.

Все гости форума встали, чтобы почтить память владыки Феофана. К слову, накануне исполнилось три года со дня его кончины. На его могиле и в Казанском соборе были совершены заупокойные Литургии.

Все гости форума встали, чтобы почтить память владыки Феофана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С первых дней СВО духовенство Татарстана помогает военнослужащим

Митрополит Кирилл обратил внимание и на то, что с первых дней СВО духовенство и верующие Татарстана активно помогают бойцам и мирным жителям новых территорий страны.

«На территории Татарстана духовенство приступило к пастырскому окормлению военнослужащих на сборных пунктах, в пунктах временного размещения и тренировочных полигонах. В зону СВО регулярно приезжают священнослужители из всех трех епархий татарстанской митрополии. Хотел особенно выделить духовенство чистопольской епархии – отца Андрея Зинькова, отца Ростислава Икрамова, отца Василия и других, кто очень активно взялся за эту помощь и многое сделали для наших бойцов», – сказал правящий архиерей.

Владыка вспомнил и иерея Анатолия Григорьева, который одним из первых вызвался отправиться в зону СВО, где был смертельно ранен. Посмертно священнослужитель был награжден Орденом Мужества.

Рассказал владыка Кирилл и о другой благотворительной помощи, которую ведет митрополия Татарстана, – о помощи малоимущим, семьям с детьми, инвалидам и всем тем, кто нуждается в поддержке, отметил владыка.

Напомнил митрополит о том, что в этом году был открыт музей Петропавловского собора. В нем находятся ценные экспонаты, которые долгие годы хранились в архивах храма.

«Сейчас ведется работа по возвращению крышки раки святителя Варсанофия, но она требует большой реставрационной работы. Мы надеемся, что через какое-то время, когда будет все подготовлено, мы увидим эту крышку в одном из храмов города», – сказал владыка Кирилл.

Ирада Аюпова: «Министерством совместно с Казанской епархией ведется совместная работы по проведению выставок, концертов, фестивалей и других мероприятий» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если мы когда-нибудь отреставрируем Николо-гостинодворскую церковь, давайте сделаем в ней музей икон»

В какой-то момент своего выступления правящий архиерей обратился с предложением о создании музея икон к Раису Татарстана.

«Я хотел бы предложить, Рустам Нургалиевич, если мы когда-нибудь отреставрируем Николо-гостинодворскую церковь, в которой когда-то служил еще священником будущий герой нашей страны Патриарх Гермоген, подвигший наш народ на освобождение Москвы от иноземцев, то в этом храме можно было бы выставить ряд икон, которые находятся на хранении в наших музеях. Это была бы выставка икон, это мог бы быть музей икон. Есть такие образы, которые не всегда выставляются», – сказал он.

«Министерством совместно с Казанской епархией ведется совместная работы по проведению выставок, концертов, фестивалей и других мероприятий. На площадках наших музеев были реализованы выставочные проекты, направленные на популяризацию православных ценностей и духовно-нравственного просвещения», – отметила в своем выступлении министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова .

Болгар и Свияжск стали площадками, где духовенство работало в тесной взаимосвязи с министерством культуры, подчеркнула министр.

Ректор Казанской семинарии, протоиерей Владимир Самойленко рассказал об основных направлениях развития высшего духовного образования в Татарстанской митрополии Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ректор Казанской семинарии, протоиерей Владимир Самойленко рассказал об основных направлениях развития высшего духовного образования в Татарстанской митрополии.

«По представлению Казанского митрополита Тихона Воинова в 1723 году в Казани была учреждена школа духовенства, в последствии ставшая семинарией. Много заботился о духовном образовании в Казани архиепископ Казанский и Свияжский Амвросий, стараниями которого казанская семинария на два десятилетия была переименована в академию. В начале 19 века Казань стала значимым центром науки и образования, здесь же был учрежден императорский университет, действовала первая казанская гимназия», – напомнил протоиерей.

Вспомнил отец Владимир и о печальных страницах истории академии, которые начались с приходом советской власти. В 30-е годы академия была закрыта.

«Профессора были подвержены гонениям, в зданиях духовной академии разместились больничные заведения. Заботой неравнодушных людей, удалось сохранить богатейшее наследие – библиотечные фонды академии. В новейший период отечественной истории, вслед за массовым открытием монастырей и храмов появилась острая необходимость в образованных пастырях Церкви. По решению Митрополита Казанского и Татарстанского Анастасия, в 1997 году было учреждено духовное училище. Открытие духовной школы совпало с первым в истории посещением Казани Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. Патриарх благословил сотрудников, преподавателей и воспитанников», – поделился ректор.

В 1998 году училище преобразовали в семинарию. А в этом году духовная школа получила государственную аккредитацию, что позволит выпускникам получать дипломы гособразца.

Рустам Минниханов: «Наш традиционный, уже пятый по счету, форум проходит в непростое время. Новые вызовы требуют от нас консолидации, выдержки и решимости в отстаивании своих духовных ценностей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Новые вызовы требуют от нас консолидации, выдержки и решимости в отстаивании своих духовных ценностей»

«Уважаемые владыки, представители духовенства РПЦ, гости и участники форума, рад приветствовать все духовенство и православную общественность Татарстана. Хочу выразить вам искреннюю признательность за конструктивную работу. В прозвучавших сегодня выступлениях в полной мере нашли свое отражение основные вехи развития православия в республике, меры по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, достижения высшего православного религиозного образования. Наш традиционный, уже пятый по счету, форум проходит в непростое время. Новые вызовы требуют от нас консолидации, выдержки и решимости в отстаивании своих духовных ценностей», – обратился к присутствующим Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Раис РТ отметил важные события в православии Татарстана – освящение Казанского собора, визит в столицу Патриарха всея Руси Кирилла. Он подчеркнул, что республика активно участвует в восстановлении и строительстве храмов, создании музеев и просветительских центров. Раис обратил внимание и на активную помощь Татарстанской митрополии участникам СВО и членам их семей.

После этого Рустам Минниханов наградил медалями «За доблестный труд» и «100 лет образования ТАССР» профессоров и преподавателей, а также других сотрудников семинарии. В завершение церемонии Раис Татарстана вручил Казанской семинарии подарочный сертификат.

В завершение церемонии Раис Татарстана вручил Казанской семинарии подарочный сертификат Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

***

Казанская духовная школа была открыта в 1723 году. Сначала она называлась Славяно-Латинской школой, а через десять лет уже получила статус семинарии. Уровень образования здесь был настолько высоким, что в 1797 году Павел I наравне с петербургским духовным учебным заведением наделил Казанскую семинарию статусом академии. Долгие годы духовная школа в Казани развивалась, выпускала не только богословов, но и государственных деятелей.

В годы советских репрессий академия пережила страшные события – некоторые преподаватели были арестованы и отправлены в тюрьмы и концлагеря. А сама духовная школа была закрыта.

Только в 1997 году в Авиастроительном районе города, на улице Челюскина, которая тогда считалась окраиной, удалось получить землю под строительство нового здания для духовного учебного заведения. Оно получило статус семинарии. В этот же год Казань посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, который благословил первых, в новой истории, учеников семинарии.