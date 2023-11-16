В «Хазинэ» откроется выставка икон и христианских скульптур XVIII-XIX веков

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется выставка произведений христианского искусства «Созерцание». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» посвященной проведению V Форума православной общественности Республики Татарстан, приуроченного к 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии рассказала первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова.

«В экспозиции будут представлены как произведения мастеров живописи, графики восемнадцатого–девятнадцого веков из фондов музея, в том числе известные гравюры c видами Казани и Свияжска, местные иконы восемнадцатого века и христианская резная скульптура девятнадцатого века, так и работы современных авторов. Широкая палитра мастеров представит разные виды храмового и церковного светского искусства на библейские темы: иконопись, живопись, графику, церковное шитье, скульптуру и ювелирное дело», – рассказала Адгамова.

Выставка откроется 20 ноября и завершит свою работу 14 января следующего года.