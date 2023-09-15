«Так искренне исповедуются только перед лицом смерти»: священники о бойцах в зоне СВО

С самых первых дней спецоперации священнослужители всех епархий Татарстанской митрополии встали единым фронтом на помощь бойцам в зоне СВО Фото: личный архив протоиерея Андрея Зинькова

С самых первых дней специальной военной операции священнослужители всех епархий Татарстанской митрополии встали единым фронтом на помощь тем, кто сегодня в зоне СВО отстаивает интересы нашей Родины.

Кто-то организовывает сбор пожертвований и гуманитарной помощи у себя в приходах, кто-то налаживает производство окопных свечей, маскировочных сетей и других необходимых фронту вещей, а кто-то собирается и везет все это в зону СВО. А уже там выполняет свою главную задачу – беседует с бойцами, исповедует, причащает и даже крестит.

Истории из своих поездок «за ленту» «Татар-информу» рассказали сами священнослужители.

«Отец Андрей, если бы не твоя аптечка, я бы умер»

Благочинный Алькеевского и Спасского районов Татарстана протоиерей Андрей Зиньков вспоминает, что новая жизнь началась для священнослужителей в самые первые дни СВО – по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, тогда еще временно управляющего Чистопольской епархией, было создано военное духовенство.

«С того момента мы поставили Чистопольскую епархию на прифронтовые рельсы. Мы стали изготавливать печи-буржуйки, начали плести маскировочные сети при храмах, шить термобелье. Я изучил тактическую медицину и начал собирать тактические аптечки», – рассказал протоиерей Андрей Зиньков.

Как только стало понятно, что жизнь изменилась, все священнослужители Татарстанской митрополии, кто ездит в зону СВО, прошли курсы тактической медицины. Безопасность прежде всего. Гуманитарные грузы отец Андрей и его соратники собирают силами прихожан епархии, сортируют и сами возят в зону СВО.

Отец Андрей: «Ездим с грузами по очереди – поездки очень тяжелые сами по себе» Фото: личный архив протоиерея Андрея Зинькова

«Ездим с грузами по очереди – поездки очень тяжелые сами по себе. Возим печи, окопные свечи, медикаменты, собираем полноценные тактические аптечки – одна стоит порядка 20 тысяч рублей. В ней все как положено: гемостатические бинты, обезболивающие препараты, турникеты. Сейчас начался сезон простудных заболеваний, добавляем в аптечку препараты для лечения ОРВИ. Передаем каждому бойцу лично в руки», – рассказывает протоиерей.

Священнослужители собирают заявки от военных госпиталей в прифронтовой зоне. Подготавливают необходимое и отвозят туда: инвалидные коляски, ходунки, костыли, перевязочные материалы.

«Ездим к нашим мобилизованным. В свою последнюю поездку я был в именном батальоне “Алга”. Случилась большая радость, я встретил своего алтарника. Год не мог его найти – жив-здоров, воюет. Сколько раз до этого приезжали, никак не могли его застать. А тут приехали, а он как раз отсыпается после ночной работы. Я у него спросил: “Как моя аптечка у тебя, цела?” – “Я, – отвечает, – вчера ее отдал”. – “А я тебе, – говорю, – сегодня как раз новую привез, усовершенствованную”», – смеется отец Андрей.

Когда формировался батальон «Алга», отметил священнослужитель, в него вступили и жители районов, которые он представляет. Сам отец Андрей был очень дружен с иереем Анатолием Григорьевым, который уехал на фронт с батальоном и героически погиб в прошлом сентябре. Отец Андрей рассказал «Татар-информу», что был среди тех, кто провожал его на передовую.

«Возим печи, окопные свечи, медикаменты, собираем тактические аптечки» Фото: личный архив протоиерея Андрея Зинькова

«Когда он уезжал на фронт, ночью проезжал через Базарные Матаки, я ему передал десять тактических аптечек, просил отдать алькеевцам. Так получилось, что один из бойцов получил осколочное ранение обеих ног, были перебиты артерии, и эта аптечка спасла ему жизнь. Там были жгуты, турникеты, пострадавшему перетянули ноги, остановили кровотечение, перетянули гемостатическими бинтами все. Его успешно довезли до госпиталя, и он выжил. Сейчас боец восстанавливается, хромает, реабилитация длительная, но он жив. Поблагодарил, сказал: “Отец Андрей, если бы не твоя аптечка, я бы умер”», – сообщил протоиерей Андрей Зиньков.

В последнюю поездку отец Андрей со спутниками были практически на передовой. Пока выгружали воду для батальона «Алга», а они привезли пять тонн питьевой воды и продукты, батюшка исповедовал военных.

«В тот момент, когда мы только приехали, подбежал боец и попросил: “Отец Андрей, исповедуй меня”. Я как раз взял с собой все облачение, которое нужно для исповеди. Отслужить молебен так, как положено, не было времени», – говорит протоирей.

Отец Андрей: «В свою последнюю поездку я был в именно батальоне “Алга”». Фото: личный архив протоиерея Андрея Зинькова

Помимо продуктов и воды, отец Андрей привез бойцам пояса с молитвой «Живый в помощи», иконки, молитвословы.

«Священник очень нужен там бойцам – это моральная поддержка. На войне неверующих нет. Я в этом убедился в своих поездках, особенно в последней. Слышны были прилеты, канонада грохотала. Подходили все – и православные, и мусульмане, просили, чтобы за них помолились.

«В зоне СВО я крестил 140 человек, многие там обращаются к вере»

Когда я позвонила священнику прихода Покрова Божией Матери села Афанасово под Нижнекамском иерею Ростиславу Икрамову, выяснилось, что он как раз в Донбассе. Это его шестнадцатая поездка в зону СВО. Первая была ровно год назад – в прошлом сентябре. С того момента поездки стали регулярными.

Последняя поездка была шестнадцатой командировкой отца Ростислава в зону СВО Фото: личный архив иерея Ростислава Икрамова

Сначала отец Ростислав и его спутники возили гуманитарную помощь, которую собирали прихожане митрополии и Чистопольской и Нижнекамской епархии, в Луганск. Доставляли грузы в пункт приема волонтерской и гуманитарной помощи. Потом ее развозили по военным частям: раздавали и мобилизованным, и контрактникам.

«Сперва возили только бойцам, потом начали и мирным жителям. Возили в Горловку два раза – там было большое количество беженцев из Бахмута. Владыка Митрофан попросил помощи для мирных жителей: средства гигиены, продукты, одежда», – вспоминает иерей Ростислав Икрамов.

Груз составляют не из чего придется – собирают все необходимое по заявкам бойцов.

«Сейчас мы привезли большой груз – две машины. Там противодроновые сетки, тактические носилки, инструменты, продукты, медицина. Этот груз мы будем развозить по нашим землякам-бойцам. Это Херсонское направление, Запорожское направление и Сватово-Кременная. В течение двух недель я здесь буду развозить все адресно», – рассказал отец Ростислав.

Как рассказал иерей Ростислав Икрамов, существует программа от Московского Патриархата, где священник, пройдя определенную подготовку: медицинскую, тактическую, подает заявление об окормлении военнослужащих. Потом по необходимости синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами направляет прошедших подготовку священнослужителей в длительные командировки в зону СВО. Отец Ростислав был в двух таких поездках, каждая по месяцу.

Отец Ростислав: «Работа, как на приходе, служишь литургии, крестишь, причащаешь» Фото: личный архив иерея Ростислава Икрамова

«Работа, как на приходе, служишь литургии, крестишь, причащаешь. А так – это же наши люди, наши прихожане, которых мобилизовали. Всегда радостно видеть их, узнавать, как они справляются с трудностями, как живут, что им нужно», – рассказывает священнослужитель.

Линия фронта – лучшее место для проповеди, уверен отец Ростислав. Именно там, как нигде в другом месте, ощущается быстротечность жизни, а с души слетает все наносное, временное.

Отец Ростислав:«Там военные ждут не только гуманитарную помощь, но и постятся, готовятся к причастию. Фото: личный архив иерея Ростислава Икрамова

«За все свои поездки в зону СВО я крестил 140 человек. Очень много людей обращаются к вере. Когда человек неподвластен страданиям и беды обходят его стороной, он меньше задумывается о духовной составляющей. Здесь, когда человек постоянно рискует, находится на грани, он больше думает о вечном, о вере. Надеюсь, что потом это будут наши достойные прихожане. Которые будут и на службы ходить», – говорит иерей Ростислав.

По словам отца Ростислава, духовная поддержка для бойцов на передовой важна и неоценима. Это возможность узнать о Боге, о том, почему именно так произошло в их жизни. Почему они промыслом Божьим оказались в зоне военных действий.

Отец Ростислав: «За все свои поездки в зону СВО я крестил 140 человек» Фото: личный архив иерея Ростислава Икрамова

«Они начинают об этом задумываться и глубоко верить. Для любого верующего человека чудо – это промысел Божий. Когда ты видишь, что обстоятельства складываются так, что они сами по себе просто физически не могли так сложиться, ни в коем случае ты не веришь в то, что это случайность. Ты можешь абсолютно случайно ошибиться адресом, заехать не в ту часть. Люди видят, что приехал священник и бегут к тебе. Оказывается, они ждали приезда священника, чтобы принять крещение, причаститься. Люди ждали, молились, что, если выживут, приедут домой и окрестятся, будут молиться. И тут Господь исполняет их молитвы – ты «ошибаешься» и поворачиваешь не туда, куда нужно было тебе, но куда нужно было Ему. Ты приезжаешь именно к тем людям, которые тебя ждали. Слушаешь их истории, и мурашки по коже. И думаешь, что, наверное, нужно было где-то ошибиться поворотом, куда-то не туда заехать, чтобы приехать именно к этому человеку, который просил у Бога, чтобы тебя встретить. Вот это настоящее чудо», – рассказывает священнослужитель.

Отец Ростислав пробудет на Донбассе еще не меньше недели. Сначала заехал в Донецк, где сортировал гуманитарную помощь. Потом под Херсон к Нурлатским и Алькеевским военнослужащим. Дальше – в Запорожье.

«Там военные ждут не только гуманитарную помощь, но и постятся, готовятся к причастию. Два человека ждут крещения. Но там, где двое, там и трое-четверо – это уже как практика показывает. Дальше Луганское направление, Сватово, Кременная. Туда повезем медикаменты, генераторы, бензопилы, оборудование для быта. Такая вот обширная программа на две недели, надеюсь, справлюсь и вернусь домой к своим служебным обязанностям», – улыбается отец Ростислав.

Отец Ростислав и сейчас в командировке на Донбассе Фото: личный архив иерея Ростислава Икрамова

Все эти поездки, подчеркивает отец Ростислав стали возможными только при помощи митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

«Специально для этих целей он приобрел автомобиль «Форд Транзит». Беспрепятственно отпускал и отпускает нас во все духовные и гуманитарные командировки. Единственное его условие его было, чтобы все было оформлено должным образом – через синодальный отдел Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. Чтобы было благословение правящего архиерея. Чтобы человек, который туда едет, был подготовлен и за счет епархии прошел обучение тактической медицине», – говорит иерей Ростислав Икрамов.

«18 воспитанников нашего центра ушли добровольцами на СВО, значит, не зря работаем»

В начале марта 2022 года руководство Казанской епархии направило руководителя центра для алко- и наркозависимых «Благовещение», иеромонаха Силуана Цапина на окормление пункта временного размещения, где жили приехавшие из Мариуполя и Горловки.

«Они были три дня, как из подвалов Мариуполя. Их вытащили, привезли сюда. Они были в полном шоке. На следующий день мы всех желающих причастили. Помогали им вместе со службой ”Милосердие Казань”. Раздавали вещи первой необходимости, детей в школу готовили: форму и компьютеры им покупали. Потом они стали уезжать назад. Те, кто остались здесь, с ними мы дружим, сотрудничаем. Ездят к нам в центр в гости. Какая-то часть уехала, закрепилась там и оказалось, что помощь им там нужна больше, чем помощь им здесь», – рассказывает иеромонах Силуан Цапин.

Отец Силуан: «Какая-то часть уехала, закрепилась там и оказалось, что помощь им там нужна больше, чем помощь им здесь» Фото: личный архив иеромонаха Силуана Цапина

С августа 2022 года отец Силуан начал ездить в Мариуполь. Он и его соратники нашли там своих «ПВРовцев» и начали им помогать.

«Возим то, что они просят – одеяла, подушки, стиральные машины. В течение года контакт наш не прекращается. Я в свой летний отпуск обязательно к ним туда еду. В последнюю нашу поездку мы там детей к школе подготовили. У нас там действует точка, куда постоянно на дежурство выезжают добровольцы “Милосердия Казань”», – рассказывает отец Силуан.

отец Силуан: «Возим то, что они просят – одеяла, подушки, стиральные машины» Фото: личный архив иеромонаха Силуана Цапина

Большую работу здесь отец Силуан ведет в центре для алко- и наркозависимых «Благовещение». Здесь протягивают руку помощи тем, от кого отказались даже близкие. И все не напрасно. Любовь, терпение и молитва дают свои плоды.

«18 человек наших воспитанников сегодня воюют в зоне СВО. Я считаю, что центр работает не зря, раз из него выходят такие люди и уходят добровольцами защищать нашу Родину», – рассказал иеромонах Силуан Цапин.

Отец Силуан: «18 воспитанников нашего центра для алко- и наркозависимых «Благовещение» сегодня воюют в зоне СВО Фото: личный архив иеромонаха Силуана Цапина

«То, что происходит в Луганске – моя личная боль, это моя малая родина»

В активную работу по оказанию помощи татарстанским бойцам, которые защищают Родину, участвуя в специальной военной операции, братия Раифского Богородицкого мужского монастыря включилась с первых дней СВО.

«Мы в соцсетях монастыря в день начала СВО выложили патриотическую проповедь отца Андрея Ткачева. За что получили много гневных комментариев. Писали либералы, которые против перемен в стране. Мы сразу же обозначили свою патриотическую позицию, начали собирать гуманитарную помощь бойцам. Постепенно основными направлениями для отправки гуманитарной помощи стали два батальона мобилизованных из Татарстана. Сначала это были общие гуманитарные грузы. Потом люди стали узнавать, что мы периодически ездим в зону СВО, начали приносить индивидуальные посылки для бойцов. И половину груза стали занимать адресные посылки бойцам от родственников из Татарстана», – рассказал игумен Гавриил Рожнов.

В зону СВО сам наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря игумен Гавриил отправился с настоятелем Никольского храма в селе Русское Никольское Лаишевского района РТ иереем Ярославом Филипповым в начале мая по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

В зону СВО игумен Гавриил Рожнов отправился с иереем Ярославом Филипповым в начале мая Фото: личный архив игумена Гавриила Рожнова

Поехали на двух «ГАЗелях», чтобы передать гуманитарный груз, но главной задачей, конечно же, было духовное окормление воинов. Сначала побывали в военно-полевом госпитале на бахмутском направлении.

«Передали две тонны медикаментов. Часть медикаментов ушли на передовую для пополнения аптечек бойцов и медицинских рот. Исповедовали и причастили, раздали крестики, молитвословы, иконы, пояса, брошюры по Исповеди. Потом передали гуманитарную помощь батальону ”Алга” и мобилизованным из Татарстана. Исповедовали и причащали в блиндажах и окопах. На следующий день были у другого полка мобилизованных из Татарстана, тоже исповедовали и причащали. За всю поездку к Таинствам приобщились 58 человек», – рассказал игумен Гавриил.

По словам отца Гавриила, все происходящее на Донбассе касается и его лично, поскольку он родился в Луганске.

«Мой дед работал горноспасателем на шахте в Луганске. Это мой родной регион, моя малая родина. Поэтому то, что там сегодня происходит – это моя особая личная боль. Там живут мои родственники, которые своими глазами видели все, что там происходило с 2014 года: притеснения, обстрелы, бомбежки. Детский сад в Луганске, куда я ходил, разбомбили», – рассказал наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря.

Отец Гавриил: «То, что там сегодня происходит – это моя особая личная боль» Фото: личный архив игумена Гавриила Рожнова

По словам отца Гавриила, нашим бойцам в зоне СВО очень нужна духовная поддержка. Участие священника, духовника в той жизненной ситуации, в которой сегодня оказались военнослужащие, неоценима.

«Когда попадаешь на передовую, конечно, совершенно другое ощущение этого конфликта. Это не по телевизору смотреть видео и не новостные сводки читать. Тут видишь все сам своими глазами. Ужас смерти и катастрофы переживает каждый человек, кто там находится. Мы были в окопах, исповедовали, причащали. У многих бойцов происходит переосмысление жизни, экзистенциональный кризис, если хотите, когда человек начинает искать вечные основы бытия. Многие первый раз задумываются о смерти, о вечной жизни, о душе. Многие сознательно обращаются к Богу, первый раз исповедуются. Именно поэтому такая духовная поддержка им необходима. И особенно тем, кто не по своей воле резко изменил образ жизни – из мира попал в войну, в военно-полевые условия», – рассказал игумен Гавриил.

Отец Гавриил: «Как бы ты ни был подготовлен психологически, вернуться из поездки на Донбасс таким же, каким уехал» Фото: личный архив игумена Гавриила Рожнова

Как бы ты ни был подготовлен психологически, вернуться из поездки на Донбасс таким же, каким ты уехал, невозможно, говорит отец Гавриил. Утверждаешься в своих жизненных принципах, подмечаешь детали, меняешь акценты.

«Меня поразило, что там много волонтеров сербов. Это такое славянское единство, которое сражается за Русский мир. Конечно, самая горячая фаза СВО идет там – в ДНР и ЛНР, но основная борьба, настоящая спецоперация должна происходить в умах, в сознании, в менталитете наших людей, которые за 30 лет сильно развернулись в сторону Запада, пропитались западными ценностями, потребительством. Еще несколько лет назад наше общество воспитывало потребителей, сейчас стали востребованы патриоты. Стала в цене патриотическая позиция, основанная на духовных ценностях. Это основная задача и основное направление в воспитании молодежи сейчас. Молодежи, которая не имеет критического опыта и не может осмыслить ту ситуацию, в которую попала сегодня наша страна», – уверен наместник Раифского монастыря.

Так или иначе, но работа, которую ведут братия и прихожане монастыря идет, и будет продолжаться до тех пор, пока в ней будет необходимость.

Отец Гавриил: «За полтора года спецоперации мы еще больше утвердились в нашей патриотической позиции» Фото: личный архив игумена Гавриила Рожнова

«За полтора года спецоперации мы еще больше утвердились в нашей патриотической позиции, в правильности нашего мнения, в поддержке наших воинов, нашего народа в противостоянии с Западом. Мы продолжаем собирать гуманитарную помощь», – рассказал игумен Гавриил.

Сегодня в Раифском монастыре регулярно идут молебны перед Грузинской иконой Божией Матери о прекращении междоусобной брани и о восстановлении мира. По вторникам – с онлайн-трансляцией. Игумен Гавриил объяснил, что родные бойцов могут прислать имена тех, кто участвует в СВО. Монахи будут молиться об их здравии.

В монастыре есть специальная тетрадь возле Грузинской иконы, куда люди вписывают имена своих мобилизованных родственников и знакомых. Ежедневно на молебне перед иконой братия монастыря молится о здравии воинов.

Отец Гавриил: «Передали гуманитарную помощь батальону ”Алга” и мобилизованным из Татарстана» Фото: личный архив игумена Гавриила Рожнова

«Сейчас идет не просто война, идет битва Света со Тьмой!»

Настоятель Архиерейского подворья в честь святителей Московских, протоиерей Андрей Лосык, похоронив отца, который был военным, тоже решил отправиться в зону СВО. Получил благословение владыки Кирилла и минувшей весной впервые уехал на Донбасс.

«В основном оказываем гуманитарную помощь и духовно поддерживаем наших ребят, которые были призваны из Татарстана. Помогаем и бойцам ”Алги”, и мобилизованным. И маскировочные сети возили, и тактические носилки, бронежилеты, каски. Продукты там есть, их там хватает. Аптечки возили тактические», – рассказал протоиерей Андрей Лосык.

Отец Андрей: «Маскировочные сети возили, тактические носилки, бронежилеты, каски» Фото: личный архив протоиерея Андрея Лосыка

По словам отца Андрея, возят они не только то, что собирают прихожане храмов Татарстанской митрополии, но и передают бойцам посылки от их родственников. Таких поездок у протоиерея было уже три. За это время он успел пообщаться с многими татарстанскими военнослужащими.

«Вы знаете, я не увидел никого, кто бы сожалел или был бы расстроен. Хотя были и потери среди наших бойцов. Но ребята все с энтузиазмом, с патриотическим настроем. С честью выполняют свой долг. Трусости среди бойцов я не видел», – рассказывает отец Андрей.

Каждый раз приезжая в зону СВО, разговаривая с военнослужащими, отец Андрей, по собственному признанию, все больше убеждается в том, насколько важна им духовная поддержка.

Отец Андрей: «Я не увидел никого, кто бы сожалел или был бы расстроен, ребята все с энтузиазмом, с патриотическим настроем» Фото: личный архив протоиерея Андрея Лосыка

«Вы же знаете, когда человек болеет душой, он болеет и телом. Там человек каждый день видит духовные страдания людей, каждый день сталкивается со смертью близких, и сам получает ранения, переносит тяготы и лишения воинской службы. Если при этом у него не будет никакой духовной поддержки, он просто не заставит себя воевать. Будет пребывать в состоянии апатии, пропадет желание, что-либо делать. Безусловно с бойцами необходимо общаться, необходимо их поддерживать. Необходимо им напоминать, что все всегда конечно, и война обязательно когда-то закончится. А они сегодня делают правильную нужную работу, которая необходима нашей стране, нашему обществу», – рассказывает протоиерей.

Отец Андрей вспоминает, как в одну из поездок они приехали на позиции бойцов под Мариуполь. Военные, ожидая приезда священнослужителей, приготовили для них не просто обед, а постарались собрать праздничный стол – радовались им, как самым близким и дорогим людям.

«Подходили к нам представители других религий, в частности мусульмане. Они спрашивали, можно мы тоже поприсутствуем во время молитвы, послушаем проповедь и наставления? Я говорил: ”Конечно, безусловно! Присутствуйте, стойте, молитесь, просите Господа Бога. Господь-то он – один Творец каждого из нас”», – вспоминает отец Андрей.

Отец Андрей: «Бойцам нужно напоминать, что все всегда конечно, и война обязательно когда-то закончится, а они делают правильную нужную работу» Фото: личный архив протоиерея Андрея Лосыка

Божья помощь, по словам священнослужителя, ощущается там практически на каждом шагу. То, что в миру называют чудесами, в православии именуют Божьим промыслом. Одна из поездок отца Андрея пришлась на конец июня – на известные события с ЧВК «Вагнер».

«Я успел сесть на поезд и благополучно уехать оттуда. И я только в поезде узнал, что произошло. Я успел проскочить, это было для меня очень промыслительно», – вспоминает протоиерей Андрей Лосык.

Был еще и такой случай – отец Андрей со спутниками находились под Донецком. Отсутствие какой-либо связи и навигации дало о себе знать – они заблудились.

«Слышны выстрелы: то ли отлеты, то ли прилеты, непонятно было. Идут бойцы и думаешь – наши или неприятель? Они нас спрашивают, куда едем. Мы объясняем, называем позывные бойцов, к кому едем. Они нас спрашивают: “Зачем с включенными фарами едете? Хотите, чтобы прилетело? Выключите свет”. И они нас довезли, буквально довели до пункта назначения. Для меня вот эти чудеса, как мы называем промысел Божий, на каждом шагу», – рассказал отец Андрей.

Отец Андрей: «Сейчас идет не просто война, идет битва Света со Тьмой!» Фото: личный архив протоиерея Андрея Лосыка

Сколько еще будет таких поездок, никто не знает, но самое главное, по словам отца Андрея, чтобы то, что он делает, приносило бы пользу. Раз люди в нем нуждаются, он поедет в зону СВО вновь и вновь.

«То, что ненависть к россиянам среди жителей Украины взращивалась десятилетиями, это, увы, не секрет. Это все началось давным-давно и то, что сейчас происходит, закономерное продолжение. Сейчас идет не просто война, идет битва Света со Тьмой!» – говорит протоиерей Андрей Лосык.

«Если бы мог, сам бы поехал туда солдатом, но по канонам у меня свое служение»

Настоятель Никольского храма села Русское Никольское в Лаишевском районе РТ иерей Ярослав Филиппов начал заниматься гуманитарной помощью от Казанской епархии по благословению владыки Кирилла.

Сначала собирали информацию по епархии, кто и чем занимается, какие грузы и куда передают, а потом и сами включились в сбор и доставку помощи в зону СВО. В этом году у отца Ярослава была уже пятая поездка на Донбасс.

Отец Ярослав: «Самое главное, для чего мы туда ездим, мы оказываем там духовную помощь бойцам» Фото: личный архив иерея Ярослава Филиппова

«Ездим и в ”Алгу”, и к мобилизованным, и к добровольцам. Собираем по их заявкам, все, что им нужно, потом сами везем. Каждый месяц примерно на полмиллиона отвозим медикаментов. По благословению митрополита Кирилла, по всем благочиниям делается рассылка, во всех приходах идет сбор на лекарства. Прихожане собирают. Медикаменты везем в госпиталь и в медицинские роты. Много отвезли антидроновых ружей, бронежилетов, шлемов. В первую отправку четыре тонны тушенки и продуктов отправили. Сейчас собираемся, везем масло автомобильное две бочки, дизельные генераторы, инструменты, насосы для автомобилей. Но самое главное, для чего мы туда ездим, мы оказываем там духовную помощь бойцам. Грузы возить могут все, а священник там нужен, чтобы беседовать, исповедовать и причащать», – рассказывает иерей Ярослав Филиппов.

По словам отца Ярослава, тех, кто хочет пообщаться со священником, среди бойцов очень много.

«Бойцы берут молитвословы, мы каждому в руки отдаем, пояса с молитвой “Живый в помощи”, крестики, шевроны со Спасом, Богородицей, флаги со Спасом», – рассказывает Настоятель Никольского храма села Русское Никольское.

Отец Ярослав: «У человека может быть и еда, и медикаменты, и оснащение, но, если он пал духом, ничего хорошего не выйдет» Фото: личный архив игумена Гавриила Рожнова

Отец Ярослав вспоминает, как крестил в зоне СВО двоих бойцов. Одному из них было 26 лет, другому порядка 50. Тот, что помоложе, рассказал священнику, что на войне второй год. Что еще в прошлом году хотел креститься – такая потребность появилась у него именно на войне, но как-то все не получалось, священники к ним не заезжали.

«Я, говорит, и раньше об этом думал, но как-то так жизнь текла, вроде все было нормально, думал, когда-нибудь покрещусь. А на войну попал и понял, что хочу креститься. Понял, что ”когда-нибудь” может и не случиться в моей жизни», – рассказывает иерей Ярослав.

Божию помощь, рассказывают священнослужителям бойцы, они чувствуют в зоне боевых действий буквально на каждом шагу.

«У человека может быть и еда, и медикаменты, и оснащение, но, если он пал духом, ничего хорошего не выйдет. Ситуации случаются тяжелые – видишь, как товарищи погибают, как тела их лежат на поле боя, и ты не можешь их забрать, как крысы по телам бегают. Это все деморализует. Единственное, что в такие моменты спасает, вера в Бога и духовная помощь от священников. У меня было такое, что я приезжал на позиции, люди уже очень взрослые первый раз в своей жизни исповедовались и причащались. А в следующую поездку приезжал и узнавал, что они погибли. То есть, они успели исповедоваться и причаститься до того, как уйти в иной мир, а это очень важно для православного христианина. В таких ситуациях я понимаю, что делаю все правильно, что обязательно нужно нам – священникам – туда ездить», – рассказывает отец Ярослав.

Отец Ярослав: «Если бы мог, я бы тоже поехал туда солдатом, но по канонам у меня свое служение» Фото: личный архив игумена Гавриила Рожнова

Отец Ярослав рассказывает, что, исповедуя бойцов на передовой, он видит большую разницу. К слову, многие исповедаются там впервые за всю свою жизнь.

«Те, кто исповедается там, на фронте, как правило, делают это очень искренно. Они понимают, что могут погибнуть в любой момент и их раскаяние самое настоящее. Я постоянно переживаю. Я получаю информацию о том, что там происходит, не из интернета или телевизора, а от самих ребят, порой даже слезы наворачиваются. Только Божьей помощью укрепляемся. Здесь за всех ребят молюсь. Если бы мог, я бы тоже поехал туда солдатом, но по канонам у меня свое служение и как могу, так его и несу», – рассказал иерей Ярослав Филиппов.

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Помощь, которую оказывает бойцам в зоне СВО духовенство, неоценима. Что касается православных священников, то недаром их профессиональная деятельность, называется тем же словом – служение. Они служат: и каждый у себя в храмах, и там на передовой – день и ночь стоят на страже человеческих душ. Стойкости и Божьей помощи вам, воины Христовы.