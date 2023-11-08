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«По ним можно писать диссертации»: открылась выставка редких книг Казанской семинарии
Сегодня в Национальной библиотеке РТ открылась выставка редких книг «Вековые традиции духовного образования». Мероприятие проводится в преддверии 300-летия со дня основания Казанской духовной семинарии.
На выставке можно увидеть редкие книги и рукописи XVII — начала XX веков, которые хранятся в фондах библиотеки Казанской православной духовной семинарии. Некоторые экземпляры православной литературы предоставлены Научной библиотекой имени Лобачевского, а также Национальной библиотекой РТ. Некоторые издания – это экземпляры частных собраний.
Ректор Казанской духовной семинарии протоиерей Владимир Самойленко отметил, что открытие выставки — одно из мероприятий, которые проводятся в честь дня образования Казанской семинарии.
«Для нас важны все мероприятия, которые мы будем проводить в рамках празднования 300-летнего юбилея нашей знаменитой прославленной Казанской духовной семинарии. Накануне празднования Дня Казанской иконы Божией матери, Дня народного единства, в музее Казанской епархии была открыта выставка посвященная этому славному прославленному историческому юбилею. Открыл ее высокопреосвященнейший митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. А вот сегодня мы открываем другую выставку - это мероприятие, которое разрабатывал оргкомитет, созданный по решению Раиса нашей республики», – рассказал протоиерей.
К подготовке юбилейных мероприятий подключились многие люди, и все они проходят при поддержке главы Татарстана, обратил внимание отец Владимир.
«Здесь представлены книги разных веков. По этим книгам мы не преподаем, для этого у нас соответствующие учебники и пособия. Но если будет необходимость, конечно, любой воспитанник нашей семинарии может прикоснуться к этим удивительным, замечательным, прекрасным книгам. Они могут стать очень ценным подспорьем в написании курсовых работ и даже магистерских диссертаций», – поделился ректор.
Как отметил протоиерей, следующим мероприятием в праздновании юбилея семинарии станет турнир по волейболу, который пройдет 10 ноября в Казанской семинарии.
«Также мы проведем 20 ноября Богословскую конференцию, она будет проходить не только в стенах семинарии, но и в стенах КФУ, здесь, в Национальной библиотеке и в музее ИЗО. 21 ноября будет кульминация празднования - V форум православной общественности Республики Татарстан», – рассказал Самойленко.
Гости выставки смогли увидеть издания библиотечного фонда Казанской духовной семинарии, которые чудом сохранились после того как учебное заведение было расформированного после 1917 года.
Стоит отметить, что под стеклом выставочных витрин можно прочесть страницы на древнеславянском языке и латыни. Некоторые страницы содержат автографы ректоров и преподавателей Казанской семинарии – архимандрита Феофана, архимандрита Кирилла и протоиерея Василия Беликова.
Один из ценных экземпляров – автограф основателя семинарской библиотеки епископа Казанского Луки Конашевича, который был оставлен в 1755 году. Отдельный раздел выставки посвящен монографиям и заметкам о важных страницах в истории учебного заведения.
Прикоснуться к истории Казанской духовной школы изучить экспонаты выставки все желающие могут до 1 декабря.
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