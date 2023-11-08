«По ним можно писать диссертации»: открылась выставка редких книг Казанской семинарии

Сегодня в Национальной библиотеке РТ открылась выставка редких книг «Вековые традиции духовного образования». Мероприятие проводится в преддверии 300-летия со дня основания Казанской духовной семинарии.

На выставке можно увидеть редкие книги и рукописи XVII — начала XX веков, которые хранятся в фондах библиотеки Казанской православной духовной семинарии. Некоторые экземпляры православной литературы предоставлены Научной библиотекой имени Лобачевского, а также Национальной библиотекой РТ. Некоторые издания – это экземпляры частных собраний.

Фото: © Елена Фенина/ «Татар-информ»

Ректор Казанской духовной семинарии протоиерей Владимир Самойленко отметил, что открытие выставки — одно из мероприятий, которые проводятся в честь дня образования Казанской семинарии.

«Для нас важны все мероприятия, которые мы будем проводить в рамках празднования 300-летнего юбилея нашей знаменитой прославленной Казанской духовной семинарии. Накануне празднования Дня Казанской иконы Божией матери, Дня народного единства, в музее Казанской епархии была открыта выставка посвященная этому славному прославленному историческому юбилею. Открыл ее высокопреосвященнейший митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. А вот сегодня мы открываем другую выставку - это мероприятие, которое разрабатывал оргкомитет, созданный по решению Раиса нашей республики», – рассказал протоиерей.

Фото: © Елена Фенина/ «Татар-информ»

К подготовке юбилейных мероприятий подключились многие люди, и все они проходят при поддержке главы Татарстана, обратил внимание отец Владимир.

«Здесь представлены книги разных веков. По этим книгам мы не преподаем, для этого у нас соответствующие учебники и пособия. Но если будет необходимость, конечно, любой воспитанник нашей семинарии может прикоснуться к этим удивительным, замечательным, прекрасным книгам. Они могут стать очень ценным подспорьем в написании курсовых работ и даже магистерских диссертаций», – поделился ректор.

Как отметил протоиерей, следующим мероприятием в праздновании юбилея семинарии станет турнир по волейболу, который пройдет 10 ноября в Казанской семинарии.

«Также мы проведем 20 ноября Богословскую конференцию, она будет проходить не только в стенах семинарии, но и в стенах КФУ, здесь, в Национальной библиотеке и в музее ИЗО. 21 ноября будет кульминация празднования - V форум православной общественности Республики Татарстан», – рассказал Самойленко.

Гости выставки смогли увидеть издания библиотечного фонда Казанской духовной семинарии, которые чудом сохранились после того как учебное заведение было расформированного после 1917 года.

Фото: © Елена Фенина/ «Татар-информ»

Стоит отметить, что под стеклом выставочных витрин можно прочесть страницы на древнеславянском языке и латыни. Некоторые страницы содержат автографы ректоров и преподавателей Казанской семинарии – архимандрита Феофана, архимандрита Кирилла и протоиерея Василия Беликова.

Один из ценных экземпляров – автограф основателя семинарской библиотеки епископа Казанского Луки Конашевича, который был оставлен в 1755 году. Отдельный раздел выставки посвящен монографиям и заметкам о важных страницах в истории учебного заведения.

Прикоснуться к истории Казанской духовной школы изучить экспонаты выставки все желающие могут до 1 декабря.