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Казанская Епархия подписала соглашение с Государственным архивом Татарстана
Сегодня, в день празднования 300-летия Казанской духовной семинарии, Казанская епархия подписала соглашение о сотрудничестве в области архивного дела.
Подписи в документе поставили Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и директор Государственного архива Татарстана Сергей Горохов.
Отметим, что пару лет назад госархив РТ провел большую работу с мусульманскими религиозными организациями по передаче документов в архив.
11 октября митрополит Кирилл встретился с председателем Государственного комитета РТ Гульнарой Габдрахмановой. Вместе они обсудили возможности сотрудничества в области архивного дела, а сегодня состоялось подписание договора.
«Когда-то, в свое время, народ пользовался документами, которые хранились в епархии. Сейчас время больших перемен. В нашем государственном архиве сохранилось много того, что является достоянием республики и Казанской епархии», – отметил владыка.
Сотрудничество позволит организовать архивное дело и передать на хранение важные документы.
«Наше сотрудничество будет долговременным, мы будем оказывать поддержку в хранении документов, интервью и книг, которые в будущем планируем издавать. Желаю, чтобы наше сотрудничество в сфере информационных технологий развивалось и дальше, а история всех достижений митрополии осталась в истории дольше», — рассказала председатель Государственного комитета РТ Гульнара Габдрахманова.
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