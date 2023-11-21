Казанская Епархия подписала соглашение с Государственным архивом Татарстана

Сегодня, в день празднования 300-летия Казанской духовной семинарии, Казанская епархия подписала соглашение о сотрудничестве в области архивного дела.

Подписи в документе поставили Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и директор Государственного архива Татарстана Сергей Горохов.

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Отметим, что пару лет назад госархив РТ провел большую работу с мусульманскими религиозными организациями по передаче документов в архив.

11 октября митрополит Кирилл встретился с председателем Государственного комитета РТ Гульнарой Габдрахмановой. Вместе они обсудили возможности сотрудничества в области архивного дела, а сегодня состоялось подписание договора.

«Когда-то, в свое время, народ пользовался документами, которые хранились в епархии. Сейчас время больших перемен. В нашем государственном архиве сохранилось много того, что является достоянием республики и Казанской епархии», – отметил владыка.

Сотрудничество позволит организовать архивное дело и передать на хранение важные документы.

«Наше сотрудничество будет долговременным, мы будем оказывать поддержку в хранении документов, интервью и книг, которые в будущем планируем издавать. Желаю, чтобы наше сотрудничество в сфере информационных технологий развивалось и дальше, а история всех достижений митрополии осталась в истории дольше», — рассказала председатель Государственного комитета РТ Гульнара Габдрахманова.