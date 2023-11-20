История Церкви и патриотизм молодежи: в Казани проходит конференция к 300-летию семинарии

Сегодня в Казани проходит XXII Международная научно-богословская конференция «Богословие и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи», которая посвящена 300-летию Казанской духовной семинарии.

Мероприятие проходит на нескольких площадках: в Казанской семинарии, КФУ, галерее «Хазинэ» и Национальной библиотеке РТ. Участие в конференции приняли почти 200 человек – это священнослужители Русской Православной Церкви, ученые, преподаватели светских и религиозных учебных заведений, сотрудники музеев, государственные и общественные деятели. Все они приехали не только из разных регионов России, но и из Белоруссии, Казахстана, Ирана и ОАЭ.

Фото: © пресс-служба Казанской епархии

«Нынешняя конференция стала самой масштабной за все время проведения форума. В этом году к нам приехало много гостей, на конференции выступят иностранные докладчики. Все это стало возможным благодаря благословению и участию нашего владыки митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и при поддержке руководства нашей Республики», – рассказал первый проректор Казанской духовной семинарии иерей Никита Кузнецов.

На конференции обсуждают такие темы, как богословие и религиозная философия, история церкви, история православия в Казанском крае, исламоведение и межрелигиозный диалог. На одной из секций под названием «Вера. Молодежь. Патриотизм», которая проходит в Национальной библиотеке РТ, обсуждают духовно-патриотическое воспитание молодого поколения. Ее проводят руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин и его заместитель иерей Александр Данилов.

Фото: © пресс-служба Казанской епархии

«Очень большой интерес вызвал доклад первого заместителя министра по делам молодежи Республики Татарстан Софьи Мустафиной, которая рассказала о проектах министерства, направленных на работу с молодежью. Также гость из Москвы, заместитель председателя Синодального отдела по Взаимодействию с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, выступил с докладом, который посвящен теме войны и мира и освещении этой темы в средствах массовой информации. Для нас очень важно обсудить значимые богословские вопросы, и очень важно, что это мероприятие проходит на такой авторитетной площадке», – поделился Александр Ермолин.

Продлится конференция два дня, за это время пройдет несколько секций и круглых столов, на которых представят научные исследования в области православного богословия, церковной истории, исламоведения и других гуманитарных наук.

Завтра утром, в день празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, участники конференции соберутся в Казанском соборе, где вместе помолятся за Божественной литургией. В этот же день в ТРК «Корстон» пройдет V Форум православной общественности Республики Татарстан, участие в котором примет Раис РТ Рустам Минниханов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанская духовная школа была открыта в 1723 году. Сначала она называлась Славяно-Латинской школой, а через десять лет уже получила статус семинарии. Уровень образования здесь был настолько высоким, что в 1997 году Павел I наравне с петербургским духовным учебным заведением наделил Казанскую семинарию статусом академии. Долгие годы духовная школа в Казани развивалась, выпускала не только богословов, но и государственных деятелей.

В годы советских репрессий академия пережила страшные события – некоторые преподаватели были арестованы и отправлены в тюрьмы и концлагеря. А сама духовная школа была закрыта.

Только в 1997 году в Авиастроительном районе города, на улице Челюскина, которая тогда считалась окраиной, удалось получить землю под строительство нового здания для духовного учебного заведения, которое получило статус семинарии. В этот же год Казань посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, который благословил первых, в новой истории, учеников семинарии.