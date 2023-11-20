В Казани почтили память митрополита Феофана в третью годовщину его кончины

Сегодня ровно три года со дня смерти митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. В честь этого сегодня на могиле архиерея, расположенной за алтарем Казанского собора иконы Божией Матери, была совершена заупокойная Литургия ныне действующим митрополитом Кириллом и духовенством Казанской епархии.

Заупокойная Божественная литургия прошла и в Казанском соборе. Ее возглавил ректор Казанской духовной семинарии протоиерей Владимир Самойленко. За упокой владыки помолились ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан и другие гости Казани, прибывшие на мероприятие в честь 300-летия Казанской семинарии.

«Три года назад от нас ушел владыка Феофан. Горе постигло не только тех, кто трудился с почившим архипастырем в Казани, но и многих людей, с которыми владыка при жизни соприкоснулся. Мы можем свидетельствовать о том, что это был человек яркой судьбы, удивительной души, великий человек, который сделал очень многое. Главное дело его жизни – прекрасный собор, который сейчас перед нами. Царица Небесная избрала владыку строителем храма на месте явления образа Богородицы, который весь мир знает как Казанский. Верим и надеемся, что, как в земной жизни, так и в вечности, Матерь Божия покрывает владыку Своим покровом и охраняет его. Митрополит Феофан сегодня в Царстве Небесном предстательствует за каждого любящего его духовного сына, за паству, которую он оставил здесь, и которая до сих пор хранит о нем благодарную память», – обратился владыка Кирилл к верующим после Литургии.

Он отметил, что для братии монастыря владыка является одним из покровителей и почетным священноархимандритом.