«Церковная утварь и документы»: 300-летие Казанской семинарии начали с выставки

Сегодня в Казани открылась выставка «Духовные школы Казани: святость, ученость, новаторство», приуроченная к 300-летию Казанской духовной семинарии. Мероприятие прошло в Музее Казанской епархии. Участие в нем принял Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, а также представители сферы культуры, науки и образования Республики Татарстан.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Экспонаты для выставки были собраны из фондов Национального музея Республики Татарстан, Государственного музея изобразительных искусств, Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета, Международного института антиквариата и музея Санкт-Петербургской духовной академии. Также для обозрения из частных собраний коллекционеров были выставлены уникальные фотографии и документы, связанные с историей учебного заведения.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Отец Аркадий Логвинов, директор музея Казанской епархии рассказал, что выставка является первой в целом комплексе мероприятий, посвященных юбилею духовной школы.

«Будут еще выставки, конференции и конечно же торжественные Богослужения, но сегодня премьера юбилея. Проект получился масштабным, мы собрали много участников, которые предоставили экспонаты. Есть даже мемориальный уголок одного конкретного человека – просветителя чувашского народа, священника Василия Икеева. Мы назвали нашу выставку “Духовные школы Казани: святость, ученость, новаторство” – это три главных аспекта, которые мы постараемся раскрыть на выставке», – поделился директор музея.

Отец Аркадий добавил, что на выставке постарались представить как можно больше экспонатов, связанных с историями личностей, которые внесли большой вклад в историю духовной школы. В основном здесь содержатся биографии людей, занятых миссионерской, научной и духовной деятельностью.

«О каждом экспонате выставки можно говорить очень много, каждый имеет богатую история. Экспозиция получилась исторически насыщенной, и я думаю, это будет достойный первый аккорд для юбилея прославленной Казанской духовной семинарии», – заверил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Открытие выставки началось со встречи Митрополита Кирилла. Его приветствовал хор семинаристов казанской духовной школы. После этого глава татарстанской митрополии выступил с приветственным словом.

«Конечно, сегодняшнее время не слишком располагает к каким-то другим празднествам, кроме молитвенных праздников. Потому что сейчас очень много проблем и очень много задач, которые стоят перед лицом нашего Отечества. Но забывать такие даты, и какие-то славные имена, наверное, еще больший грех, чем совершать эти празднества. Мы сегодня скромно, тихо начинаем это маленькое поступательное движение в преддверии дня образования Казанской духовной школы, которая была основана здесь, в 1723 году. Можно сказать, что она является старейшим учебным заведением нашего города», – обратился к собравшимся владыка Кирилл.

Он отметил, что эта выставка о значимых личностях, повлиявших на историю не только Казанской семинарии, но и историю духовного образования.

«Как можно забыть эти имена? Поэтому мы рады, что в преддверии праздника иконы Божией Матери Казанской мы сегодня собрались здесь, в этой обители, и начинаем постепенно двигаться к осознанию значимости величия духовных школ, образованных в Казани 300 лет тому назад», – отметил он.

Он добавил, что Казанская духовная школа была образцовой и на нее ровнялись учебные заведения даже за пределами Российской Империи.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Выставка рассказывает о том, как образовывались духовные православные учебные заведения в Казани, в том числе Православная академия, которая в годы советских репрессий была закрыта, а часть преподавательского состава – подвержена репрессиям. Благодаря уникальным экспонатам можно узнать о традициях учебного заведения, которые до сих пор хранят семинаристы. Здесь восстановили интерьер профессуры академии с помощью элементов интерьера. На выставке представлены книги, церковная утварь, хоругви, экземпляры священных писаний и исторически-важные документы..

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Выставка будет работать до 31 января 2024 года по адресу: Большая Красная, дом 5, на территории Казанского Богородицкого монастыря.