Патриарх о чуде обретения: «Именно с этой иконой Минин и Пожарский освободили Отечество»

Сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил об обретении подлинника чудотворной иконы Казанской Божией матери.

Фото: © Олег Варов, patriarchia.ru

«Мы обрели образ, который был великой святыней в самое опасное время истории России»

Сегодня, 4 ноября, перед началом Божественной литургии в Успенском соборе Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл продемонстрировал собравшимся подлинник чудотворной иконы Казанской Божией Матери.

По мнению главы РПЦ, сегодня люди являются свидетелями очень важного исторического события. Он назвал этот день обретением чудотворного образа Казанской Божией Матери.

«Несмотря на то что образ был обретен раньше, он никогда не был представлен людям. Находился он в патриаршей келье, потому что многое нужно было выяснить перед тем, как сказать людям, что это тот самый чудотворный образ, перед которым молился князь Пожарский. Образ, который был великой святыней в самое опасное время нашей истории», – подчеркнул глава Русской православной церкви.

Патриарх имел в виду Средние века – Смутное время, когда польские войска оккупировали Москву. Когда решалась судьба державы – станет Россия свободной страной или вечно будет зависеть от иноземцев. Он отметил, что именно в этот исторический момент и произошло явление Казанской Божией Матери.

«Этот образ датирован 1580 годом, как раз перед временем Смуты. Мы знаем, что перед этим образом молился князь Пожарский перед тем, как начать наступление на Кремль. Мы знаем, что перед этим образом он молился, когда должен был начать наступление на Новодевичий монастырь, где в то время укрепилась польская армия», – рассказал владыка.

«Этот образ датирован 1580 годом, как раз перед временем Смуты» Фото: © Олег Варов, patriarchia.ru

«Это тот самый образ, в руках с которыми Пожарский и Минин изгнали поляков из нашего Отечества»

Патриарх уточнил, что перед этим образом Пожарский молился всякий раз, когда вступал в решительную схватку с польскими интервентами.

«И мы знаем, что молитвы его были услышаны. Царица Небесная преклонила свой покров, русская земля была освобождена. И в память об этом величайшем событии князь Пожарский за свои деньги на Красной площади возвел храм, посвященный Казанской Божией Матери», – рассказал Патриарх Кирилл.

Храм существует и по сей день, он был воссоздан из руин. Сейчас он находится рядом с историческим музеем на Красной площади.

«Этот чудотворный образ хранился в построенном Пожарским храме, но потом икона исчезла. Среди самых распространенных версий предполагалось, что образ украли и продали где-то за границей. Что его вообще уже не существует, а если и существует, то в недрах чьей-то личной коллекции и он никогда больше не будет явлен миру», – рассказал владыка.

Оказалось, однако, что это не так. Все это время икона находилась в России и берегли ее благочестивые люди, и в какой-то момент ее принесли в храм благодаря выдающемуся человеку, искусствоведу, который много лет своей жизни посвятил изучению истории древней русской иконописи.

«Благодаря тщательной экспертизе было точно определено, что этот образ и является тем самым образом, в руках с которыми Пожарский и Минин освободили Китай-город, Кремль и изгнали поляков из нашего Отечества. Перед нами историческая святыня, которая является одной из самых драгоценных святынь Русской православной церкви», – отметил Патриарх Кирилл.

«Я не сразу решился обо всем рассказать, но понял, что эту историю должен услышать весь мир»

Патриарх рассказал, что этот образ, который сперва никто не связывал с оригинальным образом, находился в патриаршей резиденции в Переделкино среди других икон, не среди развешанных по стенам, а там, где иконы хранились, чтобы впоследствии быть подаренными в храмы и монастыри, которые посещает Патриарх.

«До сих пор, когда посещаю какой-нибудь храм или монастырь, я из того места беру икону и дарю ее. И вот когда пришло время вновь взглянуть на образы и выбрать какой-нибудь для очередного подарка, я обрел вот этот образ. Вначале подумал, что это очень искусная подделка, такие иконы сейчас делают художники, повторяя все изъяны под старину. Я был уверен, что эта икона – одна из таких копий, но на всякий случай попросил провести экспертизу», – рассказывает Патриарх.

В итоге эксперты вынесли заключение, что эта икона принадлежит эпохе, в которую создан был чудотворный образ Казанской Божией Матери. Стало совершенно очевидно, что в то время две совершенно одинаковые иконы созданы быть не могли и что речь идет о том самом чудотворном образе.

«Я не сразу решился обо всем рассказать, но понял, что об этой истории должен узнать весь мир. Сегодня вы видите перед собой подлинник образа Казанской Божией Матери, которая спасла наш народ неизвестно от каких последствий интервенции. Он – наша общенациональная святыня, и я радуюсь тому, что наконец имею возможность сказать обо всем открыто», – подчеркнул митрополит Кирилл.

Патриарх выразил надежду, что эта святыня сохранит наш народ и Отечество и в это непростое время, сбережет от врагов, внешних и внутренних, и под покровом ее мирно будет проходить жизнь нашей страны.

«Но чтобы было так, важно помнить, что есть непременное условие сохранения России – это сохранение православной веры. Я обращаюсь ко всем, кто в том числе крещен, но не воцерковлен и кто называет себя православным, но не по образу жизни, ни по молитвами не ведет себя тем образом, который отделяет человека верующего от неверующего. Настало время обновить наше православие и актуализировать нашу веру. Не случайно этот чудотворный образ именно сегодня в этом святом храме является нашей церкви и народу нашему», – заключил митрополит.

Свою речь он закончил молитвой: «Пресвятая Богородица, храни нас, землю русскую, Церковь нашу, народ наш от всякого врага и супостата. Аминь!»

Казанский митрополит Ермоген, в присутствии которого Матрона нашла икону, впоследствии стал Патриархом Московским и автором сказания о Казанском чудотворном образе Фото: tatmitropolia.ru

История Казанской иконы Божией Матери берет начало в 1579 году

Казанская икона Божией Матери была обретена в 1579 году. К этому моменту прошло 27 лет с тех пор, как Иван Грозный взял Казань, местная епархия здесь была еще совсем молодой, и местное население было преимущественно мусульманским.

В этот же год Казань пострадала от сильного пожара. Именно на пепелище старого дома была найдена икона. А предвещало явление образа сновидение – Богородица явилась во сне 10-летней дочери стрельца Матроне и указала место, где лежала икона. Девочка рассказала об этом взрослым, но ребенку верить не спешили. Божия Матерь продолжала являться девочке, и наконец к словам Матроны прислушалась ее мать.

Вместе они отправились к казанскому митрополиту Ермогену. Только после этого люди пошли к месту, на которое указала девочка. Икона была найдена на пепелище, обвернутая в сукно, причем нашли ее только тогда, когда копать начала сама Матрона.

Позже на этом месте по указанию царя был построен Богородицкий женский монастырь, а первыми монахинями там стали та самая Матрона и ее мать. Первый же список образа был отправлен в Москву.

Люди, которые шли молиться к Казанской иконе, стали рассказывать о чудесах – они исцелялись от болезней, получали то, о чем горячо молились. Весть о чудесах разлеталась далеко за пределы города, к образу стали стекаться тысячи паломников. Очень быстро Казанская икона стала узнаваемой и почитаемой на Руси.

Казанский митрополит Ермоген впоследствии стал Патриархом Московским и автором сказания о Казанском чудотворном образе.

Наступление Смутного времени в 1610 году неразрывно связано с Казанской иконой Божией Матери. На власть в стране стали активно претендовать польские аристократы. Историки называют этот период самым тяжелым со дня образования русского государства.

Параллельно началась Гражданская война, а Патриарх Ермоген был арестован. Находясь в неволе, он послал сообщение, призывая людей объединиться против польских интервентов. Его призывы были услышаны и в Нижнем Новгороде собралось ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина.

Перед своим сражением с поляками, которое в итоге принесло победу, они помолились у московского списка Казанской иконы. Копию образа Богородицы они взяли с собой в бой.

Вернувшись с победой, князь Пожарский принес икону в церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. В 1636 году, когда на Красной площади возвели Казанский собор, основанный в честь освобождения Москвы от польско-литовских интервентов, икона была перенесена туда. С 1649 года 4 ноября – день победы над захватчиками – стал вторым днем почитания Казанской иконы. Теперь 4 ноября, помня о важных для страны событиях, мы празднуем День народного единства.

Храм Казанской иконы Божией Матери на Красной площади был построен в честь в честь освобождения Москвы от польско-литовских интервентов. В нем почти 300 лет и хранилась чудотворная икона Фото: © Алексей Фёдоров, Wikimedia Commons, по лицензии CC BY-SA 4.0

«Не позднее 2020 года икону вернули РПЦ, потом шли экспертизы и, возможно, реставрация»

Как только новость облетела страну, член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков, в своем аккаунте в Telegram подробно расписал путь этой иконы.

«Это список с Казанской иконы Божьей Матери, явленной в 1579 году, – Московская Казанская икона Божьей Матери. В 1611 году этот список был принесен в Москву воинами казанского ополчения, и с ней ополчение выбило поляков гетмана Ходкевича из Новодевичьего монастыря. С того момента икона стала почитаться как чудотворная. Потом ополчение отступило в Ярославль, где соединились с отрядами князя Пожарского. Икона была "взята в полки", и с ней в октябре 1612 года штурмовали Китай-город и Кремль. В первый воскресный день после освобождения Кремля полки русских воинов сошлись у Лобного места на площади, называемой «Пожар» (позднее Красная), где произошла встреча двух чудотворных икон Божией Матери – Казанской и Владимирской, вынесенной из Фроловских (ныне Спасских) ворот Кремля архиепископом Арсением Елассонским», – пишет Александр Дюков.



Историк также упоминает о том, что спустя годы икону перенесли в Казанский храм на Красной площади, где она находилась почти триста лет. В 1812 году ее спасли от французов, но исчезли ее драгоценные ризы. А в 1918 году она исчезла.

«Судя по всему, ее вынесли, чтобы сохранить в условиях советской антирелигиозной кампании. Не позднее 2020 года икону вернули РПЦ, потом шли экспертизы и, возможно, реставрация. Поскольку Московская Казанская икона Божьей Матери еще в дореволюционные времена была описана и сфотографирована, экспертизе было с чем работать», – объясняет историк.

Три года назад в столице Татарстана возродили собор Казанской иконы Божией Матери на месте обретения иконы в 1579 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Явленная икона пропала июльской ночью в 1904 году

Сама явленная икона была украдена в 1904 году. В три часа ночи на 29 июня одна из монахинь проснулась от криков. Оказалось, что кричал охранник, запертый в подвале Казанского собора. Пропала явленная Казанская икона, образ Спасителя и 365 рублей из ящика для пожертвований.

Некоторые источники указывают, что украли святыню из-за драгоценностей, которыми увешивали образ верующие в знак благодарности за исцеление. Нашлись и свидетели, 10-летняя девочка утверждала, что видела, как похититель икон разрубил их и сжег в печи. Но со временем стали появляться версии, которые указывали на то, что святыня была продана. Также говорят, что она была вывезена с территории страны. Вора, который лишил верующих столь ценной реликвии, приговорили к 12 годам каторги.

Однако есть и другие мнения. Например, краевед Анатолий Елдашев уверен, что икону украли не из-за драгоценных камней. И что Варфоломей Стоян, которого задержали и судили за кражу иконы, прекрасно понимал, что крадет. Об этом он рассказал в интервью «Татар-информу».

«Стоян задолжал большую сумму денег более крутому вору, и поэтому тот заказал ему похищение иконы. Бери, мол, себе все украшения, а мне оставь “доску”. Банда Стояна вынесла из храма две иконы – Божией Матери и местночтимую Спаса Нерукотворного, и вторую сожгли, чтобы имитировать сожжение обеих. Потом, чувствуя, что его могут арестовать, Стоян рванул с сожительницей в Нижний Новгород, но на третий день их сняли с парохода. Объяснение сожжения иконы, которое он дал следователю, – хотел, мол, доказать, что Бога не существует, – выглядит очень неправдоподобно. Стоян был молод, хорошо одевался, вообще имел представительный вид, поэтому был заинтересован в деньгах. И он был достаточно умен, чтобы понимать, что ‘’доска’’ стоит гораздо дороже бриллиантов и жемчугов, которые он из нее выдрал. Да и какая необходимость сжигать, брать такой грех на душу? Любой преступник все равно имеет какие-то остатки совести», – считает Анатолий Елдашев.

В годы советских репрессий был утрачен и Казанский собор. Его превратили в табачную фабрику, затем там стали производить патроны, а потом он и вовсе был взорван.

Три года назад собор возродили. Его освятил сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Для православного мира это стало торжеством справедливости.