Казанская семинария — камень веры: в Богородицком храме отслужили архиереи со всей России

Сегодня в соборе Казанской иконы Божией Матери состоялась Божественная литургия, в которой приняли участие представители духовенства из разных уголков страны. Гости приехали в Казань на празднование 300-летнего юбилея Казанской духовной семинарии. Также сегодня православная церковь отмечает Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. О них и были вознесены молитвы.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Возглавили праздничную Литургию Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и прибывший накануне из Москвы представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси Митрополит Филиппопольский Нифон, а также епископ Моравичский Антоний, который прибыл в Казань из Сербии. Кроме того, в Литургии приняли участие епископ Зеленоградский Савва и епископ Петергофский Силуан.

Во время богослужения песнопения исполнили сразу четыре хора — архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова, хор семинаристов, архиерейский смешанный хор под управлением Марины Литвиненко и хор духовенства.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После окончания Литургии к собравшимся обратился митрополит Кирилл. Он поздравил всех с юбилеем семинарии и отметил, что это событие важно не только для Казанского края.

«Спасибо всем преподавателям, всем сотрудникам Казанской духовной семинарии, а также всем труженикам, ныне учащимся и бывшим ученикам. Дай Бог процветания, утверждения в вере, укрепления в своих богословских знаниях, надежде на то, что это будет действительно оплот православия на этой земле, как когда-то и замышлялось. И сегодня этот камень веры укрепляется, на нем произрастают многие другие наши росточки и становятся носителями и проповедниками святой евангельской веры», — сказал в своём обращении владыка.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После этого митрополит перешел к награждению сотрудников семинарии медалями и орденами от Патриарха всея Руси Кирилла.

В свою очередь епископ Зеленоградский Савва уделил время и для общения с журналистами. Он отметил, что в наши дни Архистратигу Михаилу возносятся особо горячие молитвы.

«Мы сейчас молились Богу в день Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, то есть всех ангелов, всего воинства небесного. Всех тех, кого Господь посылает нам, чтобы ограждать нас и сопутствовать нам во время всей жизни. Архангел Михаил, как предводитель божьего воинства, является для нас особенно сегодня, когда наша страна ведет боевые действия. Поэтому мы с особенным жаром ему молимся, чтобы он оградил нас, оградил наших воинов от ранения, пленения и тем более от смерти, и вернул из всем нам живыми и здоровыми», — сказал епископ.

После соборного архиерейского богослужения в столице Татарстана пройдет V Форум православной общественности с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.