В минувший вторник, 14 ноября, Казанская православная духовная семинария получила бессрочную аккредитацию по основной образовательной программе «Теология» уровня высшего образования бакалавриата. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной проведению V Форума православной общественности Республики Татарстан, приуроченного к 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии рассказал Ректор Казанской православной духовной семинарии, протоиерей Владимир Самойленко.

«Вчера произошло очень важное событие – Казанская духовная семинария получила государственную аккредитацию. К этому событию мы готовились давно. Эта установка священноначалия РПЦ. Благодаря поддержке Митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, слаженной работе администрации духовной школы нам удалось прийти к этому очень важному событию», – рассказал ректор семинарии.

Отец Владимир также отметил, что теперь воспитанники семинарии смогут получать дипломы государственного образца.

«Мы получили аккредитацию по уровню бакалавриата, но процесс государственной аккредитации в нашей духовной школе продолжается. Мы не останавливаемся на достигнутом и начинаем подготовку к получению государственной аккредитации другого уровня, более высокого – магистратуры», – добавил протоиерей.