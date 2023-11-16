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Казанская духовная семинария получила государственную аккредитацию
В минувший вторник, 14 ноября, Казанская православная духовная семинария получила бессрочную аккредитацию по основной образовательной программе «Теология» уровня высшего образования бакалавриата. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной проведению V Форума православной общественности Республики Татарстан, приуроченного к 300-летию со дня основания Казанской православной духовной семинарии рассказал Ректор Казанской православной духовной семинарии, протоиерей Владимир Самойленко.
«Вчера произошло очень важное событие – Казанская духовная семинария получила государственную аккредитацию. К этому событию мы готовились давно. Эта установка священноначалия РПЦ. Благодаря поддержке Митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, слаженной работе администрации духовной школы нам удалось прийти к этому очень важному событию», – рассказал ректор семинарии.
Отец Владимир также отметил, что теперь воспитанники семинарии смогут получать дипломы государственного образца.
«Мы получили аккредитацию по уровню бакалавриата, но процесс государственной аккредитации в нашей духовной школе продолжается. Мы не останавливаемся на достигнутом и начинаем подготовку к получению государственной аккредитации другого уровня, более высокого – магистратуры», – добавил протоиерей.
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