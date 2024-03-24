Минута молчания в память о погибших при теракте в «Крокусе» прошла в музеях Свияжска

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

Сегодня в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» минутой молчания почтили память погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Еще не придумали таких слов, которые могут унять боль потери близких. Эта трагедия до глубины души ранила всех сотрудников нашего музея. Мы соболезнуем всем, кто потерял близких в этом ужасном террористическом акте и желаем скорейшего выздоровления раненым», — сказала «Татар-информу» начальник пресс-службы острова-града Юлия Нуреева.

Стоит отметить, что в полдень минута молчания прошла во всех российских музеях. С такой инициативой выступили Союз музеев России и ИКОМ РФ.

«В знак скорби и солидарности Союз музеев России и ИКОМ России объявляют в 12 часов минуту молчания во всех российских музеях. Прошу в 12 остановить все экскурсии и провести минуту молчания со всеми посетителями и теми, кто в этот день на работе», — призвал президент российского комитета Международного совета по делам музеев (ИКОМ) Василий Панкратов.

Воскресенье, 24 марта, в России объявлено днем общенационального траура — об этом во время своего обращения к гражданам объявил Президент Владимир Путин.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Минздрав Московской области уточнил число пострадавших: их 154. Соболезнования родным и близким погибших выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» организован в центре Казани, а также в Набережных Челнах, Менделеевске, Зеленодольске, Альметьевске, Нижнекамске, Бугульме. Татарстанцы приносят цветы и игрушки в знак скорби по погибшим в чудовищном теракте.