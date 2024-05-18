Масштабный KazanForum, Путин в Китае и грезы о суверенной науке: обзор событий недели

Для Татарстана важнейшим событием недели стал XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

KazanForum 2024: важный, успешный, многополярный

Для Татарстана важнейшим событием недели стал XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который длится почти неделю – с 14 до 19 мая. Каждый день в рамках деловой программы проходили десятки мероприятий. Трудно перечислить даже самые важные события форума, но верится, что его итоги будут подводиться в СМИ еще длительное время, давая всем нам тем самым немалую пищу для размышлений.

KazanForum проходит в столице Татарстана ежегодно, начиная с 2009 года (за исключением ковидного 2020-го). Значимость этого грандиозного мероприятия растет год от года. Форум набирает обороты и вовлекает в свою орбиту все больше участников. По решению Президента РФ Владимира Путина в прошлом году событие получило федеральный статус.

Ключевая тема нынешнего форума – «Доверие и сотрудничество». Для участников предусмотрели не только деловую, но и культурную, спортивную и развлекательную программы. Но главным событием форума стало, безусловно, ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

«Современный мир характеризуется турбулентными и противоречивыми тенденциями. Мы наблюдаем различия в ожиданиях нового миропорядка между коллективным Западом и незападным миром. Сегодня формируется реальная многополярность, глобализация уступает место регионализации. И многих сегодня волнуют вопросы: каким будет выход из этого кризиса, каковы место и роль в новом мире Российской Федерации и исламского мира как ведущих полюсов многополярности, как могут Россия и мусульманские страны сегодня совместно работать на благо созидания, укрепления мира и безопасности, дружбы и сотрудничества? Группа стратегического видения „Россия – Исламский мир“ на своем уровне призвана способствовать поиску ответов на эти вопросы», – так емко и исчерпывающе объяснил Раис Татарстана Рустам Минниханов участникам заседания глобальные изменения в мировой геополитике и важную роль России и исламского мира в этих процессах.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал развитие сотрудничества с мусульманскими странами одним из приоритетов внешней политики России. По его словам, переход сотрудничества в статус стратегического партнерства произошло, в том числе, благодаря работе Группы стратегического видения.

Громкий инфоповод на заседании создал национальный лидер туркменского народа и глава Народного совета Туркменистана (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов. Он выступил с предложением разработать исламскую инициативу во имя мира, которая будет озвучена официально на Генассамблее ООН.

Деятельность Группы всегда относилась к стратегическим интересам России в области дипломатии и международного сотрудничества. Однако в последние годы из-за ситуации в мире значение этого объединения выросло в разы. Сегодня к Казани, без преувеличения, прикованы взгляды всего мира.

А в октябре столица Татарстана примет Саммит стран БРИКС, где в том числе будут представлены и мусульманские страны. Таким образом, ежегодное собрание Группы стало некой сверкой часов перед саммитом, который может всколыхнуть основы текущего миропорядка, основанного на загадочных западных «правилах».

Другие события Форума были не менее интересны и важны с точки зрения укрепления сотрудничества с исламским миром. Так, состоялся Форум молодых дипломатов стран ОИС, где обсуждалась работа в рамках прямой «горизонтальной дипломатии». Медиасессия на KazanForum собрала широкую аудиторию руководителей информагентств и телеканалов из стран Организации исламского сотрудничества, а также представителей российских компаний. Обсуждались все злободневные вопросы информационного пространства, от его демократизации до использования в работе СМИ искусственного интеллекта. Интересной оказалась и панельная дискуссия Генеральной прокуратуры России, на которой обсуждались вопросы снижения административного давления на бизнес, повышения инвестиционной привлекательности территорий и цифровой трансформации экономики.

Еще одна важнейшая дискуссия форума по экономической тематике состоялась на сессии, посвященной исламскому финансированию. На ней подводились первые результаты эксперимента по партнерским (они же исламские) финансам, в котором участвуют Татарстан и еще три российских региона. По словам Раиса РТ, у эксперимента есть позитивные результаты — за время его проведения только в Татарстане было заключено 1290 сделок. Но, как отметил Минниханов, есть и трудности, которые мешают людям активнее пользоваться исламскими банковскими продуктами. Как бороться с этими трудностями – на эту тему участники сессии выдали богатую содержательную дискуссию.

Безусловно, форум удался, он проходит на очень высоком уровне как с содержательной точки зрения, так и по увеличившемуся составу и количеству участников. Успешно проводя такие масштабные мероприятия, Татарстан дает пример другим субъектам РФ, как вести значимые международные проекты, направленные на активное взаимодействие с внешними партнерами.

Тем более что этот форум проводится в исключительно важном для России направлении взаимодействия со странами исламского мира, в интересах того нового глобального большинства, которое создается в наше время вокруг России, вокруг идей и подходов по созданию стабильной, мирной и безопасной многополярной мировой архитектуры XXI столетия.

Важнейшее геополитическое событие недели – визит Владимир Путина в Китай Фото: kremlin.ru

Первый после инаугурации международный визит Путина: на Западе в ужасе от дружбы между лидерами России и Китая

Важнейшее геополитическое событие недели – визит Владимир Путина в Китай. Несмотря на то что российский лидер и Си Цзиньпин встречаются уже в 43-й раз, каждое их очное взаимодействие является мировым событием – таков масштаб наших стран на мировой шахматной доске.

В этот раз визит Путина, кроме всего прочего, был глубоко символичен – это его первая зарубежная поездка после инаугурации. Тем самым подчеркиваются приоритет и важность для России контактов именно с КНР. Кроме того, Президент РФ привез с собой весьма внушительную делегацию – половину обновленного российского правительства и большую команду бизнесменов.

В этом визите Путина также была ответная вежливость. В марте прошлого года, буквально через 10 дней после переизбрания председателем КНР, Си Цзиньпин приехал с визитом именно в Россию. Так что такой же символизм присутствует в действиях китайской стороны. Понятно, что добрые взаимоотношения с Россией являются одним из высших приоритетов Поднебесной. Путин, таким образом, отзеркалил своим визитом проявленный Китаем жест уважения к нашей стране. Восток – дело тонкое, здесь ритуалам и демонстрации уважения уделяется очень большое внимание.

Словно отметая наветы некоторых западных пропагандистов по поводу вассального положения России, нашей делегации был устроен грандиозный прием в Пекине – как говорится, по высшему дипломатическому разряду.

Что касается собственно российско-китайских переговоров, то только официальная часть разговора лидеров двух стран продолжалась около двух с половиной часов.

По итогам переговоров Путин и Си подписали совместное заявление России и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. В этом заявлении содержится критика западных стран с требованием к США и их союзникам прекратить военно-биологическую деятельность, угрожающую безопасности других государств и регионов, а также провокации в отношении КНДР. Кроме того, в соглашении содержится осуждение инициатив по изъятию активов и имущества иностранных государств. Здесь подразумевались жульнические инициативы по отъему российских активов, находящихся на территории западных стран. Понятно, что это совместное заявление стало серьезным предупреждением западным политикам.

Не прозвучало никакой конкретики по теме затруднений в платежах между Россией и Китаем. Также не прозвучало ничего в отношении военного сотрудничества между двумя странами. Возможно, эти темы обсуждались в режиме секретности, поскольку понятно, что на военное и финансовое взаимодействие Китая и России объявлена самая настоящая охота со стороны стран Запада, выражающаяся прежде всего разного рода санкциями в отношении китайских компаний, сотрудничающих с Россией.

А уже в пятницу помощник Президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что накануне Путин и Си очень подробно обсудили тему Украины в формате тет-а-тет.

Главный итог переговоров заключается в том, что лидеры КНР и России подтвердили прочность дружественных отношений, сложившихся между странами в последние годы. Их очередная встреча явно придаст импульс развитию двусторонних связей и будет способствовать выходу китайско-российских отношений на более высокий уровень. Фактически наше всеобъемлющее стратегическое партнерство вступает в новую эпоху. Это как раз то, чего боятся сторонники западной гегемонии.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с тревожным публичным заявлением:

«Сегодня я увидел нечто, что может быть хуже, чем что угодно. Президент Китая Си, я его хорошо знаю, и Президент России Путин, я его хорошо знаю. Они прямо сейчас вместе разрабатывают планы, где они объединятся, где они соберутся вместе и нанесут ущерб. Потому что в конечном итоге они думают именно об этом – нанести ущерб нам».

Что ж, бойтесь и трепещите враги России и Китая – ваше время гегемонии закончилось. Впереди – многополярный мир.

Презентация недели – Владимир Путин представил нового министра обороны России Андрея Белоусова Фото: kremlin.ru

Представление нового министра обороны: какой видит Путин эту должность и какой урок менеджмента преподает

Презентация недели – Владимир Путин представил нового министра обороны России Андрея Белоусова.

Интересно, как Президент РФ объяснял военным необходимость сенсационного назначения. На встрече присутствовали командующие войсками военных округов и экс-министр обороны Сергей Шойгу. Объяснение необходимости назначения гражданского человека во главе Минобороны было простым и логичным.

«Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут. Напомню, что в середине 80-х годов совокупные расходы Советского Союза на оборону и безопасность составляли примерно 13%. В 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят у нас примерно 8,7%», – констатировал Путин.

По словам Президента РФ, увеличивая расходы на оборону и безопасность, власти страны исходят также и из необходимости выполнять перед населением все социальные обязательства. Значит, необходимо найти баланс между «пушками и маслом». Что и станет задачей нового министра обороны Белоусова, экономиста и государственника по мышлению.

Таким образом, Путин дал понять высшему командному составу, что Белоусов не будет заниматься военными операциями, входящими в компетенцию Генштаба РФ. Более того, он заверил военных, что изменений в руководстве Генштаба нет и не планируется – этот блок боевой работы сложился и действует успешно.

Так Президент России успокоил военных, которые были встревожены кадровыми изменениями, и разъяснил логику этого назначения, очертив перед Белоусовым фронт работ, больше завязанный на экономику. Хороший урок менеджмента от Путина – в случае резкой кадровой перезагрузки лично донести до ответственных лиц логику изменений и успокоить всех, четко разграничив их зоны ответственности.

Идеологическое событие недели – в стенах КФУ прошел Русский научный форум. Особый ажиотаж вызвало участие Александра Дугина Фото: © Инна Басырова, КФУ

Русский научный форум в Казани: Дугин и Малофеев грезили суверенной наукой

Идеологическое событие недели – в стенах КФУ прошел Русский научный форум. Особый ажиотаж вызвало участие в качестве докладчиков идеологов «Русского мира» – философа Александра Дугина и главы группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Речь шла о суверенизации отечественного знания и науки.

Всего прозвучало около десяти докладов и все они так или иначе касались главной темы форума. Дугин на пленарном заседании выступил в качестве модератора и был немногословен. Вопреки ожиданиям, доклад Александра Гельевича не отличался экспрессией, докладчик был сдержан и говорил о традиционных ценностях. Хотя по неоднозначным эмоциональным высказываниям в соцсетях он в последнее время идет почти наравне с признанным мастером этого жанра Дмитрием Медведевым.

Так вот, по Дугину гуманитарные науки нуждаются в масштабной углубленной проверке на «эпистемологическую суверенность».

«Критерием такой проверки должны выступать традиционные ценности, историческое просвещение и мировоззренческие тезисы выступлений Президента РФ», – заявил он, подразумевая еще и президентские указы Путина.

Речь идет об указе №809 от 9 ноября 2022 года «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и свежем указе №314 от 8 мая 2024 года «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». Другими словами, гуманитарные науки должны проверяться на соответствие традиционным ценностям.

Почти половина докладов других участников форума была посвящена критике наукометрии и рейтингования вузов. Были призывы отменить участие в западных научных рейтингах и публикации в западных научных журналах. И создать свой собственный рейтинг как российских вузов, так и научных публикаций. На это в своем докладе упирал Константин Малофеев. Он подчеркивал, что Россия должна быть приравнена к государству-цивилизации, а у жителей страны следует формировать гражданскую идентичность.

Тема сакральности государства как высшей ценности рефреном звучала в докладе Малофеева. Учредитель «Царьграда» считает, что в российских школах и вузах должен появиться новый предмет – государствоведение. Молодое поколение должно понимать, что государство священно и сакрально. Но сейчас российским учебникам, написанным на западный манер, еще далеко до этого.

«Преподавая таким образом государствоведение, сделав для учащихся священным лозунг “За веру, Царя и Отечество”, мы с вами получим очереди в военкоматы», – добавил учредитель «Царьграда».

У идеи «суверенной науки» есть большой минус – наука эволюционна, она развивается путем проб и ошибок, а значит, ученые должны свободно обмениваться идеями и конкурировать между собой. Отсюда и глобальные рейтинги, и глобальные научные журналы с наукометрией. Это справедливо даже для гуманитарных наук. Можно создать «суверенную гуманитарную науку», но тогда она будет просто идеологией и пропагандой. Мы это уже проходили, когда без марксизма-сталинизма-ленинизма невозможно было написать статью даже о строении атома.

Что же касается сакральности государства, то у нас весь советский период оно возвышалось над человеком, который был всего лишь винтиком государственной машины. Захотят ли люди возвратиться в подобную систему отношений с властью? Вопрос очень непростой и интересный.

Меньше месяца остается до старта Игр БРИКС, которые пройдут в столице Татарстана с 11 по 23 июня Фото: t.me/KAZAN2024_BRICS

Игры БРИКС все ближе: на наш ответ парижской Олимпиаде продано уже более 20 тысяч билетов

Пока в Казани проходит масштабный исламский форум, меньше месяца остается до старта другого, не менее крупного события – Игр БРИКС, которые пройдут в столице Татарстана с 11 по 23 июня.

Играм БРИКС в Казани уготован новый формат. Раньше соревнования имели скорее выставочный характер, теперь же они станут реальными зрелищными состязаниями с высокой конкуренцией.

Программа соревнований включает в себя 29 видов спорта: бокс, брейкинг, пляжный волейбол, пляжный гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, борьба на поясах, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, художественная гимнастика, шахматы, тяжелая атлетика, бадминтон, конный спорт, акробатический рок-н-ролл.

На Играх планируется разыграть 380 комплектов наград.

«Заявлено 5 тыс. участников из почти 60 стран мира. Это серьезные цифры для нового мероприятия. Мы видим интерес разных государств к тому, чтобы приехать в Казань и выступить. Ждем большие делегации из стран БРИКС», – заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

К слову, к продвижению Игр стран БРИКС подключился и Президент РФ. В ходе своего визита в Китай Владимир Путин заявил, что Россия ждет на них атлетов из Китая. Трудно переоценить такое предложение, сделанное на столь высоком уровне.

В продажу уже поступили билеты на соревнования, более 20 тыс. из них распроданы. Чаще всего их покупают жители Казани, также в топе Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Казань уже полностью готова к проведению грандиозного события, которое может стать ответом на русофобскую и колониальную спортивную политику Запада. Летнюю Олимпиаду в Париже трудно назвать по-настоящему спортивной, потому что ряд стран (главным образом Россия) подверглись самой настоящей дискриминации. Недружественные страны попрали все священные правила олимпийского движения в угоду геополитическим амбициям. Так что Игры БРИКС в Казани – это еще и наш принципиальный ответ парижской Олимпиаде. И он может получиться громким.