Новый министр обороны и Татарстан: чего стоит ожидать республике от Андрея Белоусова?

Андрею Рэмовичу Белоусову 65 лет, он родился в Москве. Потомственный экономист из номенклатурной семьи

Фото: kremlin.ru

Who is Mr. Belousov?

Андрею Рэмовичу Белоусову 65 лет, он родился в Москве. Потомственный экономист из номенклатурной семьи – его отец работал экономистом в НИИ Госплана СССР и был завкафедрой в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Андрей учился в столичной «второй» физматшколе, которая сейчас называется лицей «Вторая школа» им. Владимира Овчинникова. В 1981 году окончил экономический факультет МГУ с отличием.

После вуза Белоусов работал в Центральном экономико-математическом институте Академии наук (АН) СССР. Следует понимать, что в советское время это учреждение занималось внедрением математических методов и ЭВМ в практику управления и планирования, созданием теории оптимального управления народным хозяйством. Работа в институте заложила идеологический фундамент в мышление Белоусова – с тех пор он является государственником «до мозга костей», сторонником наращивания госрасходов и уважительно относится к госпланированию.

В 90-е работал в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, в 2000-е — в собственном Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. В 2006-м Герман Греф позвал его своим заместителем в Минэкономики. В том же году Белоусов защитил диссертацию по теме «Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства российской экономики», став доктором экономических наук.

В 2008-м, когда Владимир Путин стал премьером, Белоусов попал в аппарат правительства — на должность директора департамента экономики и финансов. Таким образом, принято считать его человеком «путинского призыва», «человеком Путина».

В 2008—2012 годах Белоусов, наравне с первым заместителем председателя Правительства Игорем Шуваловым и министром экономического развития Эльвирой Набиуллиной, отвечал за формирование экономической повестки Правительства. Кроме того, Белоусов отвечал за вопросы, связанные с формированием бюджета, государственными инвестициями, улучшением инвестиционного климата. При его участии было создано Агентство стратегических инициатив и запущена на его базе так называемая «Национальная предпринимательская инициатива», нацеленная на совершенствование условий осуществления предпринимательской деятельности в России.

В 2013 году Белоусов был назначен на ключевую должность экономического помощника в администрацию президента Фото: government.ru

В 2013 году Белоусов был назначен на ключевую должность экономического помощника в администрацию президента. Все бумаги и экономические предложения, поступавшие президенту, замыкались на него. Понятно, что кредит доверия Путина по отношению к Белоусову огромен, президент России всегда внимательно и уважительно прислушивается к предложениям и заявлениям Андрея Рэмовича.

В январе 2020 года Андрея Белоусова назначили первым зампредседателя Правительства России, а в мае 2020 года ему пришлось на три недели исполнять обязанности премьер-министра из-за заболевания ковидом Михаила Мишустина.

Идеолог налога на сверхприбыль и повышения НДС

Белоусов сторонник увеличения госрасходов и наращивания удельного веса госсектора в экономике. Он большой поклонник системы нацпроектов. Многие его инициативы были нацелены именно на увеличение бюджетных доходов для финансирования возрастающих расходов государства.

Его называют главным идеологом очень спорного повышения НДС в 2019 году. Он же предложил идею Windfall tax или налог на сверхприбыль. Это разовый был налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей и он был введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляла 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

Налог на принес казне 305 млрд рублей. Примечательно, что тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК заявил следующее: «Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд рублей принадлежит бизнесу, а не государству». То есть бизнес сам обратился с просьбой самообложиться. Верится с трудом, но этот штрих к портрету Белоусова получается довольно ярким.

Белоусова характеризуют как весьма жесткого и неподкупного человека.

Его называют главным идеологом очень спорного повышения НДС в 2019 году. Он же предложил идею Windfall tax или налог на сверхприбыль Фото: government.ru

Второй экономист – министр обороны РФ

В армии Белоусов не служил, как, впрочем, и Сергей Шойгу.

Вообще, сугубо гражданский человек в должности министра обороны – не редкость, а общемировой тренд. В России уже был министром обороны с 2007 по 2012 годы гражданский человек, экономист, Анатолий Сердюков.

Более того, действующие министры обороны четырех европейских стран: Швеции, Голландии, Норвегии и Германии – женщины.

Во Франции в 2017 году Макрон доверил военное ведомство экс-сотруднице МИДа Сильви Гулар. Спустя два месяца ее сменила другая дама, финансистка Флоранс Парли. Ранее она уже входила в правительство: с 2000 по 2002 годы занимала пост госсекретаря по бюджету. С 2018 года министерством обороны Италии управляла политолог и эксперт по вопросам безопасности Элизабетта Трента, пришедшая на смену другой даме — Роберте Пинотти. Эти примеры можно продолжать и продолжать.

Главной зоной ответственности Белоусова становится построение армии нового типа. 9 мая Путин сказал: «Современные средства вооруженной борьбы меняются с очень большой скоростью. Если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди» Фото: kremlin.ru

В чем логика назначения Белоусова?

Понятно, что теперь за боевые действия в России отвечает именно начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. На Белоусова же будет возложен ряд задач под стать его профилю.

Главной зоной ответственности Белоусова становится построение армии нового типа. 9 мая Путин сказал слова, которые стали окончательно понятны именно теперь: «Современные средства вооруженной борьбы меняются с очень большой скоростью. Если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди. Всегда ли нам это удается? Наверное, нет».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил логику этого назначения. Он напомнил, что страна проводит СВО, и раньше бюджет министерства обороны был около 3%, а в последние годы вырос до 6,7%. Песков называл цифру «не критичной», но для реализации всех планов и задач необходим крепкий экономист с опытом работы, способный навести порядок.

«Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны. Вписать, чтобы она соответствовала нынешнему моменту. Сегодня на поле боя побеждает тот, кто открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренческого. Поэтому, естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы министерство обороны возглавил гражданский человек. Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей», — заявил Песков.

Как видим, именно логика движения нашей армии в сторону самого передового технологического оснащения диктует появление такого человека, как Белоусов в кресле министра обороны. И это не хотелки президента России, вопрос о технологическом совершенствовании нашей армии ставит сама жизнь на полях СВО.

Есть еще один аспект в назначении Белоусова – необходимость наведения порядка в огромных оборонных расходах. Необходимо оптимизировать все процессы в Минобороны и в военно-промышленном комплексе страны, чтобы не допускать искусственного завышения цен на выпускаемую продукцию и снизить коррупциогенность в цепочках поставок, как сырья на оборонные предприятия, так и готовой продукции в войска.

Так что недавнее нашумевшее задержание и арест бывшего замминистра Минобороны Тимура Иванова теперь выглядит, как предтеча рокировки Белоусов – Шойгу. Логика подсказывает, что такое кадровое решение Верховный главнокомандующий принял уже давно.

Татарстану грех жаловаться на доброе отношение к республике Андрея Белоусова, который всегда объективно и позитивно оценивает успехи нашей республики в экономическом развитии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Белоусов высоко оценивает успехи Татарстана

С приходом Белоусова можно прогнозировать, что функционирование нашей экономики приобретет мобилизационный характер с приоритетами высокотехнологичных и обрабатывающих отраслей.

Республика Татарстан это один из опорных российских регионов по участию в СВО и располагает мощным военно-промышленным комплексом. А это значит, что внимание Белоусова к Татарстану будет только усиливаться, а его взаимодействие с республикой только расширяться. Хотя плодотворное и тесное взаимодействие с Татарстаном у Белоусова было всегда, а личные взаимоотношения с руководством нашей республики всегда отличались большой степенью доверия и взаимопонимания.

При этом, Татарстану грех жаловаться на доброе отношение к республике Андрея Белоусова, который всегда объективно и позитивно оценивает успехи нашей республики в экономическом развитии.

Так, например, еще в 2014 году помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов в рамках VIII Самарского межрегионального экономического форума заявил, что Татарстан вырос на трех кластерах: нефтехимия, автопром и «Иннополис»

Комментируя стабильно высокий результат Республики Татарстан в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов России по итогам 2021 года первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил его закономерность.

Андрей Белоусов, комментируя успехи Татарстана по построению благоприятного инвестиционного климата, с удовлетворением заявил: «Что сделано в Татарстане – это уже бренд!» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во-первых, по его словам, в республике «невероятно развитая инфраструктура поддержки бизнеса» – 25%, то есть каждое четвертое рабочее место, находится в этой инфраструктуре. Вторая причина – резкое снижение количества проверок: их в Татарстане было проведено в 2 раза меньше, чем в среднем по стране. Третья причина – качество регионального законодательства по оценке инвесторов. В этой сфере, по словам Андрея Белоусова, Татарстан достиг максимально высокого результата.

Год назад, на полях Петербургского международного экономического форума Андрей Белоусов, комментируя успехи Татарстана по построению благоприятного инвестиционного климата, с удовлетворением заявил: «Что сделано в Татарстане – это уже бренд!»

В июне 2023 года Первый зампредправительства РФ Андрей Белоусов в приветственном видеообращении на пленарном заседании V федерального форума «Производительность 360» в Казани назвал Татарстан регионом-лидером нацпроекта «Производительность труда». «Коллегам удалось комплексно подойти к его реализации. В Татарстане созданы корпоративные центры опережающей подготовки и точки кипения хай-тек», — заявил Белоусов.

Уже по этим высказываниям видно, что Андрей Белоусов хорошо, а, главное, объективно относится к Татарстану. А это является залогом для успешного взаимодействия нашей республики с ним на новом посту.

Фото на анонсе: government.ru